Shopify, un constructeur de sites web pour les ventes en ligne, donne aux e-commerçants des outils pour vendre leurs produits ou services. Des solutions de paiement rapides, sécurisés et faciles à utiliser font partie intégrante de l’expérience utilisateur des boutiques en ligne. Il est donc important de bien choisir la passerelle de paiement pour son site. Le meilleur fournisseur de paiement pour Shopify sera celui qui offre une expérience fluide, une excellente sécurité et qui est capable de suivre l’évolution de votre boutique en ligne.

Dans cet article nous vous présentons les principales passerelles de paiement pour Shopify et ce que vous devez savoir sur leurs prix et fonctionnalités.

Top 7 des fournisseurs de paiement pour Shopify

Shopify Payments

Quand on recherche une solution de paiement pour sa boutique en ligne Shopify, la passerelle proposée par le constructeur du site sera le premier choix logique. Cette solution est la seule à vous éviter des frais de transaction supplémentaires et son prix est déjà inclus dans l’abonnement à la plateforme Shopify. Elle a la réputation de rendre le processus de paiement simple et rapide pour vos clients. Cette passerelle facilite les paiements par carte de crédit. Il faut donc ajouter à vos frais de transactions en ligne le coût de traitement de la carte et le taux de change pour vos ventes à l’étranger.

Stripe

La passerelle de paiement Stripe bénéficie du statut de « preferred partner » (partenaire privilégié). L'extension Stripe pour Shopify est facile à mettre en œuvre. Cet outil est riche en fonctionnalités car en plus de traitements de transactions en ligne il permet aussi d’envoyer des factures, lutter contre la fraude et configurer des abonnements récurrents. En plus des cartes bancaires, cette passerelle prend aussi en charge les paiements Apple Pay et Google Pay, voire d’autres connexions avec une API. Côté inconvénients, Stripe sera plus cher que la solution propriétaire de Shopify. Les frais de transaction s’élèvent à 2.9 % de toutes les ventes + 0,30 USD par vente.

Braintree

Disponible comme une extension téléchargeable depuis la plateforme Shopify, Braintree est une passerelle de paiement proposée par PayPal, dont elle hérite la simplicité et la sécurité des transactions. Braintree est une solution hautement modulable. Par exemple, vous pouvez ajouter des fonctions d’analyse des données de paiement, la conversion de devises ou des paiements à partir des réseaux sociaux et des systèmes de point de vente au fur et à mesure du développement de votre activité de vente en ligne. Braintree prend en charge des paiements par PayPal, cartes de crédit, Google Pay et Amazon Pay.

Comme dans le cas de nombreux autres fournisseurs de paiement pour Shopify, l’utilisation de Braintree entraine des frais de transaction à 2.9 % plus 30 centimes pour chaque transaction.

2Checkout

Cette passerelle est désormais connue sous le nom de « Verifone ». Son principal atout est son évolutivité grâce à une conception modulaire. En installant 2Checkout, vous pouvez choisir les fonctions qui vous intéressent et ne payer que pour celles-ci, une caractéristique unique parmi les outils de paiement pour Shopify. Toutefois, les frais de transaction sont importants : le forfait standard « 2Sell » coûte 3,5 % plus 0.25 USD pour chaque vente, tandis que l'option « 2Subscribe » coûte 4,5 % plus 0.35 USD, avec accès à des options d'abonnement intelligent et à des informations sur les clients.

WorldPay

La passerelle WorldPay Direct pour Shopify est très populaire car elle offre un niveau de sécurité très rassurant avec un dépistage des fraudes et une fonction reporting intéressante. Si vous avez l’intention de vendre vos produits à l’international, WorldPay est une solution de portée mondiale qui opère dans plus de 40 pays et prend en charge jusqu'à 120 devises. En ce qui concerne les tarifs, WorldPay propose deux options, la passerelle standard à environ 19 GBP par mois et la passerelle avancée à environ 45 GBP par mois.

Amazon Pay

La passerelle Amazon Pay facilite les paiements pour les clients détenteurs d’un compte Amazon. Ce lien permet aux clients de s’authentifier avec leurs identifiants Amazon, ce qui leur évite de saisir leurs coordonnées bancaires. Ainsi, l’expérience achat et paiement est simplifiée et plus sécurisante, option très appréciée par les consommateurs en ligne. Du côté du commerçant, il suffit d’ouvrir un compte Amazon Pay et de l’activer sur sa boutique en ligne.

Les frais de transaction dépendent du volume de paiements mensuels. Par exemple, pour 2 500 – 50 000 EUR de transactions par mois, les frais de traitement s’élèvent à 2,0 % + 0,25 EUR. Amazon a publié des barèmes des frais spécifiques par pays.

Klarna

Klarna est un fournisseur de paiement fractionné, aussi connu sous le nom de « buy now pay later » ou BNPL (« acheter maintenant, payer plus tard »).

Ce mode de paiement, qui permet de régler les achats en 3 fois, est particulièrement apprécié par les boutiques Shopify qui proposent des articles coûteux ou dont l’achat est perçu comme une transaction à risque. La plateforme de paiement Klarna peut les rendre plus attractifs. La structure des frais est très simple : vous paierez 2,49 % plus 0,20 USD par transaction, si vous recevez un paiement sur une carte britannique ou irlandaise. Pour vos clients situés dans d’autres pays, les frais peuvent varier.

GoCardless – une alternative aux passerelles de paiement

Les passerelles de paiement qui utilisent les cartes bancaires ou le virement ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Les cartes de crédit engendrent des frais de transaction coûteux et des taux d'échec élevés.

GoCardless permet d’automatiser la collecte des paiements en ligne qui sont directement prélevés sur leurs comptes bancaires.

La fintech est une alternative aux fournisseurs de paiement en raison des tarifs compétitifs qui se situent à hauteur de 2 % + 0,20 EUR pour chaque transaction. Des solutions telles que PayPal peuvent facturer des commissions de vente pour les vendeurs entre 6 et 9 % de la somme totale en raison des taux de change et des frais de transfert.

Par ailleurs, GoCardless propose la collecte des paiements à une date d’échéance précise et peut définir le montant sur des pages hautement sécurisées pour fluidifier le processus de paiement. L’entrepreneur a ainsi un contrôle complet du processus de paiement contrairement aux solutions qui donnent l’initiative du paiement au client et risquent d’entraîner des retards ou des impayés.