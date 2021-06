Selon l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), la masse salariale est « le cumul des rémunérations brutes des salariés de l'établissement », c’est-à-dire le total des salaires et des primes versés aux salariés par une entreprise au cours d’un exercice comptable.

Si ce total tient compte des cotisations salariales, il n’inclut ni les cotisations patronales, versées directement à l’état, ni les salaires et autres traitements en nature. En d’autres termes, la masse salariale représente l’ensemble des sommes versées aux salariés d’une entreprise.

Bien que son calcul soit souvent présenté comme un outil statistique (dans le système d’information Connaissance Locale de l’Appareil Productif, ou CLAP), il a également des fins pratiques puisque calculer la masse salariale permet de connaître le montant de certaines taxes, notamment celles sur les salaires, l’apprentissage, et les contributions pour la formation professionnelle. Enfin, et plus encore, son calcul est un élément important de la gestion d’une entreprise, autant du point de vue financier que de celui des ressources humaines.

Il est, par conséquent, plutôt facile de calculer la masse salariale en additionnant tous les traitements et les salaires versés et en y ajoutant les primes :

Masse salariale = total des rémunérations brutes + primes

Mais puisque ce résultat ne correspond qu’à la masse salariale brute, il existe d’autres calculs, un peu plus complets, qui répondent à des besoins plus spécifiques :

la masse salariale comptable inclut les cotisations patronales et les provisions des congés payés afin de calculer le coût total des salariés pour l’entreprise, une donnée indispensable pour calculer le besoin en fonds de roulement (BFR) d’une entreprise.

la masse salariale budgétaire correspond à la masse salariale brute à laquelle sont ajoutées les indemnités de licenciement : comme son nom l’indique, elle permet de fixer le budget nécessaire pour l’année à venir, notamment afin de créer des provisions pour anticiper les dépenses ultérieures.

La masse salariale, une question de budget et de ressources humaines

Le capital humain est souvent la première richesse d’une entreprise, et cela se vérifie en constatant le poids de la masse salariale d’une entreprise par rapport à son chiffre d’affaires. C’est le sens de la notion de taux de masse salariale dont le calcul est le suivant :

Taux de masse salariale = (masse salariale de l’exercice/C.A. brut de l’exercice) x 100

Cet outil permet à une entreprise de mieux connaître ses coûts de fonctionnement, de mesurer le rapport entre le coût humain et les autres dépenses de fonctionnement. L’analyser permet de comprendre son modèle économique et donc de mieux se situer, éventuellement en se comparant à d’autres entreprises du même secteur afin de voir quelles sont les évolutions possibles.

En outre, connaître le budget dédié à ses salariés est indispensable pour une meilleure gestion des ressources humaines (ou GRH). En effet, un tel outil permet d’envisager le versement de primes (annuelle et/ou de résultat) comme des augmentations, ou le recrutement de nouveaux salariés. De telles informations sont indispensables à la Direction des Ressources Humaines pour qu’elle puisse mettre en place une politique répondant aux besoins de l’entreprise.

Comme nous l’expliquons dans notre article consacré à la GRH, il ne s’agit plus de simplement gérer le personnel d’un point administratif et comptable, mais de s’appuyer sur des moyens humains qui sont indispensables à l’entreprise, le véritable moteur de sa croissance et de sa pérennité.