e logiciel de facturation pour un taxi permet de ne pas perdre un temps précieux dans des tâches longues et fastidieuses. En effet, le processus de facturation reste en outre indispensable pour une gestion saine de la trésorerie. Il sera l’allié indispensable des chauffeurs de taxi pour obtenir le paiement des clients dans des délais raisonnables sans rencontrer de retards de paiement ou de problèmes d’impayés.

Il est essentiel de connaître les meilleurs logiciels de facturation pour les taxis pour disposer d’un outil sur-mesure et adaptés aux contraintes de la profession. En effet, plusieurs logiciels existent sur le marché et voici un tour d’horizon de plusieurs logiciels de facturation pour les taxis. Que vous soyez un taxi conventionné, vsl ou ambulance, il est indispensable de choisir le meilleur outil pour se faire payer dans les meilleures conditions.

Le logiciel de facturation pour les taxis « taxi-hand-go »

Taxi-hand-go est un logiciel de facturation standard et conventionné pour les taxis. Le logiciel de facturation pour les taxis propose via sa formule premium de nombreux services comme l’édition de devis et factures standards. Les factures sont conventionnées et un service de télétransmissions est inclus (PEC+inclus). Il est également possible de proposer la signature électronique du client en temps réel et d’exporter les factures à destination du comptable.

Le logiciel de facturation pour les taxis Caree

Il s’agit d’un logiciel de facturation tout-en-un pour les taxis conventionnés et ambulances. Le logiciel Caree est disponible sur PC et appareils mobiles. La solution est un outil complet de télétransmission, de facturation et d’échange de courses entre les transporteurs. Il s’adresse notamment aux transporteurs sanitaires et propose un logiciel de télétransmission connecté à la CPAM.

Carree dispose ainsi d’un service de facturation et de télétransmission en utilisant les données du planning du transporteur. L’artisan n’aura aucun besoin d’effectuer la moindre saisie, car les lots sont télétransmis. Les prises en charge sont notamment triées par rapport à la caisse de l’assuré de manière automatique.

Le logiciel de facturation pour les taxis bizyness

Le logiciel de facturation pour taxis propose une solution pour les transporteurs sanitaires (taxi CPAM) et tout taxi conventionné. Les données sont sécurisées et stockées dans une solution cloud. Le logiciel de facturation pour taxis CPAM propose la prise en compte de différents frais comme les péages, l’entretien du véhicule ou de la flotte de véhicule, le carburant ou encore les frais de restauration.

Il est également possible de gérer de manière optimale le processus de facturation avec la TVA. Les démarches peuvent être longues et fastidieuses et le logiciel de facturation pour les taxis Bizyness s’occupe de ces démarches. La solution propose une gestion automatique de la facturation de TVA, avec un prévisionnel des cotisations sociales à régler.

Par ailleurs, le personnel de bizyness propose un service supplémentaire qui est optionnel. Soit la mise en plis et l’envoi de documents justificatifs à destination des caisses de rattachement des assurés. Le logiciel permet de juger de la rentabilité de l’activité via des outils performants d’analyses en temps réel. Ce qui permet de faciliter le processus de facturation du chauffeur de taxi.

Le logiciel de facturation pour les taxis Teletaxi

Teletaxi est un logiciel de facturation pour les taxis conventionnés titulaire d’un agrément CNDA. Le logiciel est ainsi homologué SESAM-VITALE afin de répondre aux exigences de la législation française sur le transport sanitaire. L’entrepreneur peut éditer et envoyer les factures de ses courses aux organismes de sécurité sociale.

Le logiciel intègre de manière automatique les calculs tarifaires de chaque département. Le transporteur pourra suivre les paiements des factures qui sont envoyées à Noémie. Les factures peuvent également être imprimées ou pré-imprimées Cerfa. Le logiciel propose un service de gestion des impayés et une impression de modèles pour les mutuelles.

