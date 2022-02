Logiciel de facturation pour garagistes

Lorsqu’un entrepreneur garagiste doit s’occuper de la gestion quotidienne de son garage et développer son chiffre d’affaires, il n’a pas nécessairement le temps et l’énergie pour savoir quel logiciel de facturation choisir pour son garage. En effet, ce choix est crucial et majeur pour déléguer la gestion quotidienne des factures à un outil fiable qui permet d’optimiser les tâches administratives.

Voici une sélection de logiciels de facturation à choisir pour son garage. La liste est non-exhaustive et permet d’avoir un aperçu global des principaux logiciels de facturation, pour un choix optimal et judicieux. Tout d’abord, il conviendra de connaître les principaux critères pour choisir un logiciel de facturation pour son garage.

Les critères pour choisir un logiciel de facturation pour son garage

L’ergonomie et le design : la gestion optimale de la facturation pour un garagiste nécessite de prendre en considération certains critères. Ainsi, il est essentiel d’opter pour un tableau de bord intelligent et intuitif et facile d’utilisation. L’entrepreneur devra avoir la possibilité de pouvoir visualiser en un seul coup d’œil, les principaux aspects relatifs à la gestion de la facturation du garage.

Les fonctionnalités : l’entrepreneur devra également prendre en considération les différentes fonctionnalités du logiciel de facturation à choisir pour le garage. Ainsi, il sera essentiel d’opter pour un logiciel de facturation qui permette de classer les données commerciales du garage comme la base de données clients.

L’accessibilité : le garagiste devra en prendre en considération l’accessibilité du logiciel de facturation sur des supports comme les appareils mobiles, afin de suivre de manière optimale le processus de facturation.

La tarification et la possibilité de tester le logiciel : le prix est un aspect non-négligeable, il est vivement conseillé de choisir un logiciel de facturation pour garagiste, qui propose une version d’essai, afin de pouvoir se familiariser avec les différentes fonctionnalités.

Voici une liste non-exhaustive des principaux logiciels de facturation pour garagiste.

Le logiciel de facturation NeedMe

Le logiciel de facturation NeedMe s’adresse aux garagistes, car ce logiciel cible particulièrement les petites entreprises. Le logiciel comprend une version d’essai gratuite, avec un tableau de bord qui permet de consulter en un coup d’œil les données relatives à la facturation. L’onglet ‘’ Mon Activité ’’ permet en outre de visualiser les bénéfices, les charges et les différentes dépenses relatives à l’activité du garagiste. Le logiciel permet également de tenir un livre de recettes et de le télécharger. Il est à noter que NeedMe propose un suivi des bénéfices et la gestion de la TVA.

Le logiciel de facturation debitoor

Il s’agit d’un logiciel qui permet de créer des factures professionnelles et également de gérer la comptabilité. Debitoor donne la possibilité aux garagistes de générer un modèle de facture et de l’envoyer directement au client par email. Le logiciel assure le suivi du statut des factures avec une mise à jour de manière automatique. Le logiciel de facturation Debitoor propose des paiements en ligne qui pourront être enregistrés automatiquement avec GoCardless. En effet, GoCardless propose une solution de paiement en ligne à travers un dispositif de paiements récurrents et ponctuels qui pourront être paramétrés avec Debitoor.

Le logiciel de facturation Freebe

Le logiciel de facturation Freebe propose un tableau de bord intelligent, avec la possibilité de suivre le chiffre d’affaires en temps réel. Le logiciel est 100 % en ligne et ne demande aucune installation. Les devis et les factures pourront être personnalisés par le garagiste, avec un suivi des différents encaissements. Le logiciel Freebe propose un suivi de la rentabilité de l’activité professionnelle et d’envoyer de manière automatique le relevé d’heures aux clients, pour faire état de la durée de la prestation. Le logiciel permet également d’accepter les paiements à travers un lien de paiement qui pourra être généré sur la facture.