Quelle est la différence entre le prélèvement et le virement bancaire ?

Dans l’inconscient collectif, virement et prélèvement bancaire sont souvent synonymes. Cependant, il existe une différence notable concernant l’identité du donneur d’ordre. On dénombre même plusieurs différences majeures entre prélèvement et virement dans les opérations quotidiennes de paiements.

Prélèvement et virement ont pour point commun d’être un transfert d’argent entre deux comptes bancaires. Mais la ponctualité du paiement et l’identité du donneur d’ordre en font des opérations différentes. Comment fonctionnent ces opérations et en quoi les processus diffèrent-ils ?

La différence de fonctionnement du virement et du prélèvement bancaire

Fonctionnement du prélèvement bancaire : lorsqu’un entrepreneur souhaite programmer un paiement régulier à partir de son compte bancaire vers celui d’un fournisseur, il doit utiliser le prélèvement bancaire pour la bonne marche de son entreprise et la gestion optimale de sa trésorerie. Le prélèvement bancaire consiste à mettre en place un transfert à travers un mandat. Ce dernier est fourni au créancier et, après établissement du mandat, la banque de l’entrepreneur prélève la somme directement sur le compte du client.

Fonctionnement d’un virement bancaire : dans le cadre d’un virement bancaire, le client reçoit les coordonnées bancaires du fournisseur afin d’effectuer un virement. L’entrepreneur fournit à son client son relevé d’identité bancaire (RIB) afin que celui-ci puisse effectuer le paiement. Le délai du virement bancaire est généralement d’un jour ouvré et on parle ainsi d’un virement interbancaire (entre la banque de l’entrepreneur et celle de son client). Il est possible de répertorier l’ensemble des virements avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Les autres différences entre le prélèvement et le virement bancaire

Après avoir mis en avant la différence de fonctionnement, on peut noter d’autres différences entre prélèvement et virement :

Le prélèvement est effectué par la personne recevant la somme à travers un mandat donné par le débiteur. Le virement est effectué par le client à destination du fournisseur. Ce n’est donc pas le même donneur d’ordre.

La fréquence change entre virement et prélèvement : le virement est activé « manuellement », la personne versant l’argent est débitrice. Le virement peut être effectué une seule fois pour une transaction alors que le prélèvement est généralement utilisé dans le cadre d’une prestation effectuée régulièrement (contrat d’assurance, abonnements, etc.)

Le virement permet d’avoir un contrôle total pour le débiteur sur la somme à verser. Il s’agit d’un moyen de paiement qui permet donc de ne pas commettre d’erreurs sur les montants à verser. Contrairement au prélèvement. La fréquence du virement peut être modulée quand on le souhaite : lors d’un règlement dans le cadre d’un contrat, le débiteur choisit la date de paiement. De plus, le virement peut être programmé automatiquement et être annulé à tout instant.

Le prélèvement peut être pratique lorsqu’on désire programmer des paiements automatiques mais il peut s’avérer difficile à annuler et peut occasionner des frais (en cas d’erreurs de la part du créancier sur la somme, par exemple).

Le virement est un moyen de paiement plus flexible que le prélèvement bancaire car il est possible d’en moduler la fréquence et il est plus facile à annuler. Cependant, le prélèvement bancaire est particulièrement pratique pour automatiser et ainsi éviter les oublis de paiement d’une échéance. En outre, GoCardless simplifie et fluidifie le processus de prélèvement par mandat SEPA.

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