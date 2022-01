Le Compte de Paiement – Transactions

Lorsqu’un entrepreneur souhaite effectuer des encaissements ou des paiements, il peut utiliser un compte bancaire professionnel. Toutefois, il existe une variété de solutions pour pouvoir gérer la trésorerie de manière optimale et honorer différentes échéances incontournables. Les comptes de paiement constituent une solution à prendre en considération.

En effet, ils ne sont pas identiques aux comptes bancaires traditionnels concernant plusieurs aspects, mais partagent de nombreux points communs, qu’il convient de mettre en exergue. Ces points communs concernent les paiements, les retraits dans les distributeurs de billets par exemple.

Les caractéristiques du Compte de Paiement

Le compte de paiement permet en outre d’effectuer une variété d’opérations qui sont identiques aux comptes bancaires traditionnels. Ainsi, ces types de compte permettent d’effectuer des virements bancaires, des paiements avec une carte de paiement ou de retirer de l’argent au sein des distributeurs automatiques de billets.

Toutefois, le compte de paiement n’est pas nécessairement proposé par un établissement bancaire lors de son ouverture. Il peut s’agir d’un établissement de paiement qui a un statut différent de l’établissement bancaire, concernant la fourniture de services de paiements à l’encontre des entrepreneurs.

Cependant, les comptes de paiement ne peuvent pas être appelés ‘’ compte bancaire ‘’ mais offrent des dispositifs de sécurité identiques aux comptes bancaires classiques, que ce soit au niveau des paiements, de la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent ou le piratage.

Des services qui sont différents des comptes bancaires

Un compte de paiement est différent d’un compte bancaire classique concernant plusieurs aspects. Ainsi, les découverts ne sont pas disponibles et le dépôt d’argent liquide et de chèques s’avère être beaucoup plus complexe voir inexistants pour plusieurs entreprises.Généralement, les comptes de paiements ne proposent pas des solutions d’épargne que les établissements bancaires peuvent proposer à leurs clients, à côté de l’ouverture d’un compte courant, comme un livret A ou un Plan Épargne Logement.

Ainsi, les facilités de recours au crédit sont beaucoup limitées par les comptes de paiements, comme les découverts autorisés ou les crédits à la consommation. Ce qui nécessite pour un particulier ou un entrepreneur de devoir gérer de manière optimale son budget et d’éviter les dérapages au niveau des dépenses.

Ainsi, les cartes de débit des établissements de paiement sont généralement à débit immédiat et non à débit différé. Le mode de rémunération se base notamment sur la facturation de plusieurs services comme les retraits dans les distributeurs automatiques de billets ou les transactions à l’étranger avec la carte de débit par exemple. Tout entrepreneur peut accéder à un compte de paiement comme celui de la fintech Anytime.

Les conditions d’accessibilité d’un compte de paiement

Généralement, les comptes de paiement sont accessibles à tous, comme les interdits bancaires, les personnes avec des faibles revenus ou les entrepreneurs qui démarrent leur activité et n’ont pas forcément accès au système bancaire classique.

En effet, l’ouverture d’un compte bancaire professionnel nécessite de justifier la plupart de temps d’un historique de chiffre d’affaires et peut engendrer certains frais. Le compte de paiement peut ainsi être une solution pour un entrepreneur qui vient de démarrer son activité professionnelle et qui a besoin d’accéder à des services de paiements et de virements.

Toutefois, l’accumulation de frais peut être préjudiciable pour le détenteur du compte de paiement, il est donc essentiel de veiller à bien vérifier, la tarification de l’établissement de paiement. Les frais qu’il faudra prêter attention concernent notamment les rechargements, les retraits aux DAB ou les plafonds de virements bancaires SEPA et à l’étranger.

