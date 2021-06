Vous avez une idée de nouveau projet et souhaitez lancer une société pour l’exploiter ou l’intégrer à votre entreprise déjà existante ? Tout comme vous le feriez à titre personnel avant d’acheter un produit ou un service, vous devez vous assurer que votre offre saura trouver son public et réponde à une attente du marché.

L’étude de marché est ainsi la meilleure méthode pour valider votre idée et l’ajuster en fonction des retours. Elle vous sera également très utile dans la rédaction de votre plan d’affaire pour convaincre des investisseurs et lancer votre projet.

Les étapes et questions à (se) poser pour bien préparer son étude de marché

Analyse du marché

Où prévoyez-vous de commercialiser votre offre (zone locale ou plus élargie) ?

Quelles sont les tendances sur ce marché (offre innovante ou produit déjà bien établi, intérêt grandissant ou en déclin) ?

Quelle est la maturité de votre marché face à votre offre comparée à d’autres marchés (le produit rencontre-t-il un grand succès sur un autre marché alors qu’il est encore confidentiel sur votre zone) ?

Comment a-t-il évolué au cours des dernières années et quelles sont les prévisions d’évolution ?

Quel est l’environnement légal, culturel, social, technologique du marché, dans quelle mesure votre offre y trouvera-t-elle sa place ?

Public cible et analyse de la demande

A qui prévoyez-vous de vendre votre produit ou service (hommes, femmes, familles, étudiants, célibataires) ?

Envisagez-vous plusieurs catégories d’acheteurs pour un ou plusieurs usages de votre offre ?

Quelles seraient leurs motivations à choisir votre offre (qualité, accessibilité, prix, caractère unique du produit) ?

Quels sont les besoins exprimés ou réels auxquels répond votre produit (gagner du temps, se divertir, se simplifier la vie, résoudre un problème) ?

Quel prix vos acheteurs potentiels sont-ils prêts à payer ?

Analyse de la concurrence

Quelles sont les offres similaires déjà existantes sur le marché ?

Qui sont les entreprises concurrentes, quel est leur historique, leur taille et leur place sur le marché ?

A quel prix vendent-elles leurs produits ?

Répondent-elles aux attentes de leurs clients ?

En quoi votre offre se démarque-t-elle de la concurrence (apporte-t-elle quelque chose de nouveau, un prix plus attractif, une plus grande simplicité d’utilisation) ?

Les sources pour préparer son étude de marché

Pour répondre à toutes ces questions, vous devrez vous tourner vers des sources d’informations fiables et objectives. Votre étude de marché ne doit pas se contenter de vous rassurer, elle doit vous informer de manière neutre sur le potentiel commercial de votre offre.

Tournez-vous vers des experts reconnus dans leur domaine et celui de votre produit : agences gouvernementales, INSEE, ministères, chambre de commerce, professionnels. Vous pourrez regrouper des informations à la fois quantitatives et qualitatives pour constituer votre étude.

Vous pouvez ensuite pratiquer une étude sur le terrain ou en ligne pour interroger votre public cible.

Des plateformes permettent de créer une enquête en ligne avec plusieurs critères de filtre afin de vous assurer que vous interrogez les personnes de votre groupe cible. Ces enquêtes, sous forme de sondage permettent d’obtenir elles aussi des données quantitatives (dépenses mensuelles pour une catégorie de produit, fréquence de consommation…) et qualitatives (utilisation du produit, sentiments et attentes face au produit, partage du produit au sein du foyer…).

Il est indispensable que vos questions soient le plus claires et le plus simples possible. Vous gagnerez ainsi du temps dans vos entretiens et pourrez avoir une meilleure confiance dans la qualité des réponses collectées.

Enfin, une fois toutes les informations collectées, analysez vos résultats et mettez-les en perspective de vos projections initiales, définissez votre position vis-à-vis de la concurrence et déterminez si vous avez une place pour proposer votre offre. En fonction de ces éléments, vous pourrez repenser et ajuster votre stratégie afin de garantir que votre produit rencontre son public et vous permette de remporter le succès commercial.