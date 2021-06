Définition d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI)

On définit une entreprise de taille intermédiaire (ETI) d’après l’INSEE comme une entreprise qui compte entre 250 à 4 999 salariés. Il s’agit d’un statut d’entreprise qui est peu utilisé en France contrairement aux pays voisins comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni, en raison d’une réglementation française qui s’avère assez contraignante.

Définition d’une entreprise de taille intermédiaire

Ce type d’entreprise voit le jour suite au décret d’application no 2008-1354, de la loi LME en 2008, qui est la loi de modernisation sociale. Il s’agit d’un statut intermédiaire que l’on peut classer entre les PME (petites et moyennes entreprises) et les GE (grandes entreprises).

Il s’agit d'une entreprise qui compte entre 250 et 4 999 salariés et d’un chiffre d'affaires qui n’excède pas 1,5 milliards d’euros ou un bilan qui ne dépasse pas la somme de 2 milliards d’euros. Les entreprises qui ont moins de 250 salariés, mais un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d’euros et un bilan supérieur à 43 millions d’euros sont également classées comme ETI.

Les chiffres clé à propos des ETI en France

La France compte plus de 5.800 ETI, soit 0.15 % des entreprises françaises. Il s’agit d’une faible proportion contrairement aux pays voisins comme le Royaume-Uni (10 500) ou l’Allemagne (12 500).Cependant, les ETI représentent une proportion nonnégligeable du chiffre d’affaires total des entreprises françaises, qui est à hauteur de 30 %. À savoir que les ETI emploient plus de 3 millions de personnes et représentent 34 % des exportations à l'international. On dénombre une présence importante des ETI dans la région parisienne et les zones urbaines, comme Lyon, Toulouse, Nantes, Rouen, Bordeaux, Rennes.Ce sont majoritairement des sociétés patrimoniales (64 %), dont le capital est détenu par les dirigeants.Elles sont particulièrement implantées en province, avec 2/3 des sièges sociaux et sont principalement orientées vers l’internationale avec près de 75 % qui sont présentes à l’étranger.

Intérêt d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI)

Les ETI permettent d’accompagner les entreprises industrielles dans un contexte de concurrence accrue à l'international. Ainsi, ce statut prend en compte l’évolution de l’industrie, mais est encore peu valorisée par rapport aux pays voisins.Cela permet de mesurer le poids de l’industrie en France et d’effectuer une classification plus précise en ayant une vision globale du tissu industriel français. Les ETI permettent de pérenniser sur le long terme l’entreprise familiale et facilitent les transmissions entre générations. L’ETI est un statut qui peut permettre à la France de rattraper son retard dans les exportations par rapport à l’Allemagne.

Les inconvénients des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

Les ETI ont un désavantage par rapport aux TPE et PME et les grandes entreprises, elles n’ont pas la possibilité de bénéficier des dispositifs d’exonérations fiscales ou d’optimisations fiscales. La lourdeur des procédures administratives et la réglementation française rendent toutefois ces entreprises moins compétitives que les pays voisins comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

Les ETI résistent particulièrement bien à la crise économique

Ce type d’entreprise résiste plutôt bien aux différentes crises économiques, différentes études font état d’une certaine solidité des ETI. On peut expliquer cet avantage par une croissance tournée vers l’internationale, une forte capacité d’innovation et une structure et une taille adéquate pour prospecter sur les marchés étrangers. Les ETI sont incontournables dans l’activité économique française et s’appuient sur les débouchés à l'international pour pérenniser leur position dans le paysage économique français. La taille des ETI est particulièrement adaptée pour pouvoir exporter à l'international et innover.Il s’agit d’un statut particulièrement stable, car la majorité est familiale et est difficile à vendre, cependant 61 % des ETI françaises sont cotées en bourse.

