Comment faire un paiement par e-mail ?

Il est maintenant possible d’effectuer des paiements de différentes manières à côté du traditionnel chèque ou avec de l’argent liquide. Ainsi, grâce aux nouvelles technologies, on peut très facilement faire un paiement par e-mail. Les paiements à distance font désormais partie du quotidien des entrepreneurs, à travers l’avènement du e-commerce et des achats en ligne.

Toutefois, le lien de paiement est encore peu répandu, mais pourrait dans le futur se démocratiser et devenir le quotidien des entrepreneurs. Ainsi, il est essentiel de comprendre en quoi consiste un paiement par e-mail et comment effectuer ce type de paiement dans les meilleures conditions.

En quoi consiste un paiement par e-mail ?

Il s’agit d’un lien de paiement envoyé par e-mail ou SMS, mais également par le biais des réseaux sociaux. Ce type de lien est envoyé à un client afin d’effectuer un paiement à distance qui sera réglé généralement par carte de débit ou de crédit. On parle généralement de « Paiement par lien », de « lien de paiement », « paiement par e-mail » ou « paiement par SMS ». Cependant, ces différentes appellations peuvent couvrir différents services. On parlera à travers cet article de paiement par e-mail. Un entrepreneur peut par exemple générer une demande de paiement par e-mail à ses clients, ce qui permet ainsi de faciliter et d'optimiser les demandes de paiement, contrairement à l’envoi d’un chèque par voie postale qui s’avérera par exemple plus fastidieux et moins rapide.

Quels sont les avantages d’envoyer un paiement par e-mail ?

Le paiement par email a plusieurs avantages pour les entrepreneurs :

Sécurisation des transactions : permet d’éviter les chèques sans provisions et de recevoir rapidement des fonds sur le compte bancaire professionnel. Il s’agit ainsi d’un moyen de paiement sécurisé.

Flexibilité : il est possible de moduler les paiements par e-mail, ils peuvent être ainsi récurrents et ponctuels. Gocardless permet par exemple d’encaisser des paiements ponctuels à travers son service Instant Bank Pay . Tout client pourra effectuer un paiement par carte bancaire ou virement SEPA à travers ce service à destination des entrepreneurs à la recherche d’une solution de paiement par e-mail flexible.

Permet de réduire les risques d’impayés : ce moyen de paiement assure une vérification et validation à distance et permet aux entrepreneurs de se faire payer rapidement.

Facile et rapide : ce moyen de paiement s’avère être simple et rapide pour faciliter ses transactions. Un logiciel de comptabilité et de facturation comme celui de l’entreprise Sage permettra de recenser, optimiser et classifier les paiements par e-mail.

Moins cher : généralement, ce type de paiement est beaucoup plus avantageux et permet de réduire les frais de transactions, contrairement à un contrat VAD par exemple ou un terminal de paiement électronique. D’autant plus si l’activité de l’entrepreneur nécessite de générer des paiements ponctuels.

Il suffira de suivre certaines étapes pour pouvoir générer un paiement par e-mail :

La première étape consistera à sélectionner le mode de paiement au sein du fournisseur que vous aurez choisi. Gocardless demande à ses clients d’ajouter la fonction Instant Bank Pay pour envoyer un lien de demande de paiement par e-mail.

La deuxième étape consiste à envoyer le lien de paiement au client par e-mail. Le client devra cliquer sur le lien et accéder à une interface de paiement sécurisée pour compléter le processus. Dans certains cas, le client sera connecté à sa banque et devra autoriser le paiement.

Enfin, lorsque les coordonnées bancaires du client seront renseignées sur l’interface sécurisée, les fonds seront crédités sur le compte bancaire professionnel. Une confirmation pourra être envoyée à l’entrepreneur de manière instantanée.

