Après avoir accompli la prestation d’un service, le créancier doit envoyer la facture pour obtenir le paiement de la prestation. En effet, lorsqu’un entrepreneur facture une prestation de service, il peut disposer d’un délai de facturation pour obtenir le paiement des sommes dues envers son client.

Cependant, existe-il un délai de facturation d’une prestation de service ? Il est essentiel pour un entrepreneur de prendre connaissance du délai de facturation pour éviter les retards de paiement et les impayés. En effet, le délai de facturation peut avoir un impact non-négligeable sur la trésorerie de l’entreprise et d’une manière générale sur la santé financière de la société.

Quels sont les délais de facturation d’une prestation de service ?

On parle de délai de facturation d’une prestation de service lorsque l’entrepreneur dispose d’un délai légal pour facturer le client. Dès que le délai est dépassé, il doit envoyer une facture en ligne ou papier à l’encontre du client pour obtenir le recouvrement des sommes dues.

Ainsi, il n’existe pas de délai maximum de délai de facturation d’un service pour un entrepreneur. Cependant, un entrepreneur qui a accompli la prestation d’un service mais qui n’a pas toujours facturé son client, 1 ou 2 an après l’accomplissement du service peut envoyer une facture.

On parle seulement de délai de prescription concernant les délais de paiement entre un professionnel et un particulier ou entre professionnels. Les délais de paiement sont strictement encadrés par la loi et font l’objet de procédures amiables ou judiciaires s’ils ne sont pas respectés.

Cependant, la réglementation française ne définit pas de délai maximal pour un entrepreneur concernant le délai de facturation d’une prestation de service. L’entrepreneur devra simplement réunir toutes les preuves de l’accomplissement de la prestation pour pouvoir facturer, si le processus de facturation n’a pas été enclenché après l’accomplissement de la prestation du service.

Quelle est la différence entre le délai de facturation et le délai de paiement ?

Il ne faut surtout pas confondre le délai de facturation et le délai de paiement :

Délai de facturation : délai maximal dont dispose l’entrepreneur pour envoyer une facture au client après l’accomplissement de la prestation. Comme il a été évoqué, il n’y a pas de délai maximal pour facturer la réalisation d’une prestation.

Délai de paiement : délai dont dispose le débiteur pour payer la facture.

Délai de prescription : ce délai correspond au délai dont le créancier ne peut plus enclencher de procédures judiciaires pour obtenir le paiement d’une facture impayée.

