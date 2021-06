Décryptage du contrôle de gestion

La gestion des ressources d’une entreprise nécessite d’analyser certaines pratiques au sein de l’activité. Le contrôle de gestion permet de piloter l’entreprise dans les meilleures conditions. Cet outil permet d’optimiser les ressources de l’entreprise afin de mettre en place une gestion plus efficace.

Définition du contrôle de gestion

Le contrôle de gestion consiste à utiliser de manière efficace et optimale les ressources de l’entreprise afin de garantir des bonnes performances. Il s’agit d’un système de pilotage qui peut être mis en place pour une société ou une institution.

Quel est l’intérêt du contrôle de gestion ?

Cet outil de gestion a pour objectif d’analyser les performances d’une entreprise, à travers les différentes activités et déterminer les moyens pour dégager des gains de productivité et effectuer des économies d’échelle. L’entreprise qui souhaite utiliser cet outil de gestion aura à sa disposition différents moyens que ce soit la comptabilité, l’évaluation à travers la collecte et l’extraction de données et la mise en place d’indicateurs afin de mettre en place des objectifs précis.

Le contrôle de gestion permet de déterminer des objectifs futurs à atteindre en termes de rentabilité en utilisant les différents indicateurs qui font état des résultats passés. Cet outil de gestion permet de s’assurer que les stratégies mises en place concordent avec les performances de l’entreprise. Cet outil s’applique aussi bien sur une entreprise, un marché, un produit ou autre.

La mise en place du processus par le contrôleur de gestion dépend de la structure et de la taille de l’organisation. Ainsi, la mise en place de décisions majeures pour la bonne marche de la société ou de l’organisation nécessite la mise en place d’une batterie de mesures :

le contrôleur définira les objectifs à mettre en place et ses implications pour l’organisation

mise en place d’un calendrier d’application des objectifs

budgétisation des objectifs

mise en œuvre opérationnelle

suivi des différentes actions

analyse des effets

mise en place d’actions visant à corriger les éventuels défauts du plan d’action initial.

Le contrôle de gestion sert à élaborer le budget de l’organisationCet outil permet d’élaborer la stratégie d’une entreprise et d’effectuer des prévisions sur une échelle allant de 3 à 5 ans. Le contrôle de gestion permet en outre d’aider à l’élaboration du budget annuel de l’organisation et d’effectuer des réajustements de manière trimestrielle.Dans le processus de l’élaboration du budget, le contrôle de gestion se subdivise en plusieurs étapes :- La planification : il s’agit du point de départ du processus à travers la définition de différents objectifs, il s’agira de décliner cette phase en différentes actions grâce à différentes politiques qu’elles soient d’ordres commerciaux, de gestion, de ressources humaines ou autre.- La budgétisation : le but de cette phase est de mettre en place des prévisions en termes de vente.- Mise en place du plan d’action : il s’agira d’exécuter le plan d’action et de les traduire au sein de l’organisation afin de pouvoir atteindre les différents objectifs définis à l’avance.

-Elaboration des outils de suivi : mise en place de tableaux de bord, études statistiques et économiques.

Vous avez la possibilité d’acquérir un logiciel en ligne comme Axonaut pour vous aider dans votre organisation, grâce à ses différents outils comme un logiciel de comptabilité ou de gestion de trésorerie.

Le processus est piloté au sein d’une petite entreprise par une personne qui s’occupe généralement de plusieurs disciplines que ce soit la finance ou la comptabilité. Le rôle se limite généralement à la mise en place d’un budget annuel, avec la possibilité de le modifier en cours d’année par rapport aux performances de l’entreprise.