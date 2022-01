Comment facturer correctement ses clients ?

Lors de la prestation d’un service ou la vente d’un bien, il est important pour un Freelancer de facturer correctement ses clients. Le processus de facturation peut prendre plusieurs formes, il peut s’agir d’une base horaire ou par rapport à la réalisation d’une prestation par exemple.

Le processus de facturation est l’aboutissement de la relation commerciale entre un entrepreneur et un client. Il est nécessaire de bien facturer la prestation, que ce soit par rapport à la tarification qui doit être raisonnable et qui puisse rendre le Freelancer crédible aux yeux de sa clientèle. Il y a une certaine procédure à respecter et règles de fond pour pouvoir facturer correctement en tant que freelance.

Quelles mentions doivent apparaître sur une facture ?

On ne doit pas confondre un devis et une facture. La facture permet de faire état de l’accomplissement de la prestation. Alors que le devis est une proposition de tarification à l’encontre d’un client contre la prestation d’un service ou la fourniture d’un bien.Il est essentiel pour l’entrepreneur de mentionner certaines données sur la facture, comme la nature de la prestation ou les biens qui seront fournis. La facture doit comporter également un numéro et doit être datée.L’entrepreneur devra également mentionner sur la facture son numéro et les données concernant le SIREN. Bien entendu, la tarification devra apparaître, soit le prix Hors Taxe (HT) et avec les taxes (TTC).

Un freelance doit pouvoir lors d’une négociation avec son client, proposer une tarification claire et transparente. Tout d’abord, il conviendra de définir une grille tarifaire par rapport à la concurrence.

Ainsi, l’entrepreneur dans son processus de facturation devra prendre en compte plusieurs paramètres, comme son positionnement sur le marché. Une tarification qui sera en adéquation avec la qualité du service, le budget de son client et un seuil psychologique à ne pas dépasser, afin d’éviter de faire l’objet de nombreux refus.

Il est possible de varier et moduler son processus de facturation par rapport à plusieurs paramètres :

L’entrepreneur devra déterminer sa méthode de facturation que ce soit sur une base horaire, sur la base de la prestation ou au résultat.

La facturation dépend de la nature de la prestation, un rédacteur d’article professionnel pourra facturer par rapport au nombre de mots et de pages, alors qu’un consultant pourra facturer à l’heure.

Certaines prestations pourront faire l’objet d’une facturation au forfait par exemple. Une agence de marketing digital pourra facturer son client par rapport au résultat escompté. Si le client a demandé une augmentation de trafic de son internet sur la base d’une stratégie publicitaire, par exemple. Toutefois, pour une prestation sur la base de résultats, il sera essentiel de convenir à l’avance, des conditions et des objectifs à atteindre pour éviter tout litige.

Un plombier freelance pourra facturer sa prestation après la réalisation de sa prestation. Ainsi, après avoir réparé un évier bouché, il pourra émettre une facture lors de la réalisation de la prestation. Toutefois, si le freelance est certain de pouvoir déterminer le nombre d’heures, il pourra effectuer une tarification à l’heure et convenir d’une facturation supplémentaire en cas d’imprévu.

Ainsi, le freelance devra déterminer son processus de facturation, par rapport à la nature de son activité. Un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage sera très utile pour créer, classifier et émettre des factures.

Dans certains cas, le freelance pourra créer plusieurs formules avec un panier de services ou de biens à l’encontre de sa clientèle. Cela lui permettra de proposer des formules adaptées aux besoins et profils de sa clientèle.

