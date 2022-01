Comment comptabiliser les titres restaurant ?

Il est possible pour un chef d’entreprise de donner un certain nombre de gratifications et avantages comme les chèques vacances ou les titres restaurants, qui constituent un avantage en nature à l’encontre des salariés. Ainsi, d’un point de vue comptable, il sera notamment important de procéder à la comptabilisation des titres restaurants, à travers un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Ainsi, cet avantage à l’encontre des salariés doit répondre à un besoin bien précis. Permettre aux salariés de se restaurer dans les meilleures conditions, sera largement favorisé par le titre restaurant qui est financé à la fois, par le salarié et l’employeur. Toutefois, il est important pour le chef d’entreprise de connaître la manière de bien comptabiliser les titres restaurants.

D’un point de vue comptable, comptabiliser les titres restaurants nécessite de respecter certaines procédures. Tout d’abord, l’entreprise doit employer au minimum 1 salarié. Il s’agit en outre d'un jeu de plusieurs écritures que l’entrepreneur doit prendre connaissance. Cette comptabilisation rentrera en ligne de mire, après l’achat auprès d’un organisme spécialisé et l’attribution des titres restaurants à l’encontre des salariés.

Comptabilisation des titres restaurant à l’achat

Au sein du bilan comptable, l’employeur devra procéder à la comptabilisation dans certaines sections pour procéder à l’écriture comptable.

Il s’agit de la première étape de la comptabilisation des titres restaurants. Il faudra utiliser le compte 647 qui s’apparente aux autres charges sociales, concernant la part patronale. Ainsi, l’entrepreneur devra enlever le montant pris en charge par le salarié, dans le compte 421 dans la rubrique débit.

Par la suite, il faudra solder le compte 437 qui se nomme : « Autres organismes sociaux », afin de retrancher la totalité de la facture. Ce compte sera retranché au fur et à mesure que les titres restaurants seront alloués aux salariés.

Il sera également possible d’ajouter des frais annexes, comme des frais d’envoi, de traitement et de TVA.

Exemple : pour une entreprise qui dispose de 25 salariés et qui a procédé à l’achat de prés de 1500 titres restaurant pour une valeur unitaire de 5 €. On dénombre 80 € de frais d’envoi et 180 euros de frai de traitement qui seront assujettis à la TVA. Ainsi, concernant la part patronale qui est à hauteur de 50 % de la valeur du titre, l’employeur devra débourser 2.50 €.

Comptabiliser les titres restaurants lors de la transmission au personnel

Tout d’abord, les titres-restaurants peuvent être attribués à des fonctionnaires, salariés du privé et stagiaires. Il ne s’agit pas d’une obligation pour le chef d’entreprise conformément aux articles R4228-22 et suivants du code du travail.

La prise en charge des titres-restaurants est à hauteur de 50-60 % de la valeur faciale du titre-restaurant. Ces titres peuvent faire l’objet d’une exonération de cotisations sociales sans dépasser certaines limites. La réglementation en vigueur fixe un plafond d’exonération de la part prise en charge par l’employeur à hauteur de 5,52 € par titre en 2019.

Ainsi, les titres-restaurants sont transmis aux salariés lorsque ce dernier prend un repas durant le temps de travail. Ils ne sont pas utilisables le dimanche et les jours fériés et un plafond d’utilisation journalier est fixé à hauteur de 19 €.

Il existe une autre étape concernant la comptabilisation des titres durant l’attribution. D’un point de vue comptable, il est essentiel de différencier la part prise en charge par le salarié et par l’employeur. Une retenue sera effectuée sur le salaire de l’employé, ou le salarié payera directement l’entreprise.

Les titres restaurant lors de la comptabilisation doivent faire l’objet du jeu d’écriture comptable suivant :

Concernant la part prise en charge par l’employeur, il faudra débiter le compte 647 pour la somme payée par l’employeur et au crédit le compte 437.

Concernant la part financée par l’employé, il faudra créditer le compte 437 et débiter le compte 421.

