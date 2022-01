Comment annuler un virement permanent

Un virement à échéance reste valable jusqu’à sa révocation par la personne qui l’a mis en place. On peut cependant l’annuler à tout moment. Si l’on souhaite annuler une seule échéance d’un virement bancaire, il n’est absolument pas indispensable d’annuler le virement : il suffit d’en faire la demande auprès de sa banque.

Cependant, pour annuler un virement permanent, il sera nécessaire de disposer de toutes les informations sur le virement, de telle sorte que la banque puisse précisément l’identifier, et communiquer les coordonnées du bénéficiaire, le montant et la date d’échéance.

Il faut également garder à l’esprit qu’un virement bancaire est irrévocable. Si le client n’a pas prêté attention aux délais de traitement et que le virement a été réalisé à l’échéance, seul le destinataire des fonds – et non la banque – pourra lui restituer la somme, sauf en cas de virement débité sans l’accord du client ou par erreur. Dans ce cas, le client de la banque dispose de treize mois pour le contester et demander son remboursement.

Quels sont les frais ?

Ce sont les banques qui déterminent librement le montant des frais facturés pour la suppression d’un virement permanent, et certaines ne facturent aucun frais lorsque l’opération est effectuée en ligne. Certaines autres ne facturent des frais que pour la suppression des virements non SEPA et hors de la zone Euro.

La procédure à suivre

On peut annuler un virement :

en ligne. Le titulaire du compte doit se rendre sur son compte client en ligne, sur ordinateur, tablette ou smartphone, et aller dans la rubrique « virements ». S’il clique sur le virement permanent concerné, il pourra procéder à sa suppression.

au guichet de la banque. Un conseiller d’une agence bancaire peut bien sûr procéder à l’annulation d’un virement permanent. Il faudra lui présenter une pièce d’identité. Cependant, il faut noter que des frais sont susceptibles d’être appliqués par la banque. Le client doit donc demander leurs montants ou consulter les conditions tarifaires de son compte.

par téléphone. Si le client contacte son conseiller bancaire dans ce but, il devra répondre à des questions de sécurité pour que ce conseiller puisse être certain de son identité. Dans ce cas également, des frais d’intervention peuvent éventuellement s’appliquer.

Modèle de lettre pour annulation d’un virement permanent :

Indiquez vos nom, prénom, adresse et numéro de compte.

À [lieu], le [date]

Objet : Annulation de virement permanent

[Madame] / [Monsieur],

Je vous prie de bien vouloir annuler le virement permanent suivant :

Compte à débiter : [numéro du compte à débiter]

Montant : [somme à virer chaque mois]

Période : Par exemple [tous les 15 du mois pendant 5 mois]

Bénéficiaire du virement : [nom, prénom et numéro de compte du bénéficiaire]

Joindre un relevé d'identité bancaire (RIB).

Cordialement,

(Source : Service-Public.fr) Découvrez comment GoCardless peut vous aider avec vos paiements ad hoc ou vos paiements récurrents.