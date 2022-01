La Business Intelligence pour développer les entreprises

À l’heure du numérique et du Big Data, les entreprises ont besoin de collecter, extraire et analyser une masse de données. Ainsi, l’analyse des données permet aux entreprises de prendre les bonnes décisions à n’importe quelle échelle, que ce soit aux niveaux des décideurs, managers ou simples employés dans le processus de décision interne.

On parle de Business Intelligence (BI), pour qualifier un processus de nature technologique, visant à analyser des données et présenter des informations aux décideurs de l’entreprise. Toutefois, il convient de s’interroger sur la nature de la Business Intelligence, des outils d’analyse et de sa finalité.

Définition de la Business Intelligence

On nomme la business intelligence également « informatique décisionnelle ». On définit la BI comme étant les outils que l’on utilise que ce soient des logiciels, procédés, applications que l’on couple dans le processus décisionnel interne de l’entreprise.

La Business Intelligence se définit d’une manière générale comme étant la collecte, l’extraction, l’analyse de données qu’une société détient. Cette analyse de données permet à la société de comprendre ce qui se passe dans son secteur d’activité et son environnement. Cela permet aux dirigeants de l’entreprise de prendre des décisions majeures afin d’accroître l’activité de l’entreprise.

Quels outils sont utilisés dans la Business Intelligence ?

La BI utilise un ensemble d’outils qui permettent à l’entreprise de parfaire sa méthodologie et obtenir les résultats souhaités. Pour cela, la société utilise divers outils comme des logiciels CRM de relation client, des outils dans le domaine de la logistique, des données statistiques dans le domaine du marketing et des tableaux de bord qui lui permettront d’être modifiables à tout moment, par rapport à l’évolution de l’extraction des données.

Quelles sont les données utilisées dans la Business Intelligence ?

Les données relatives à la BI sont notamment des données historiques qui sont stockées dans un Data Warehouse et Data Smart. Les données sont collectées dans des systèmes sources. L’entreprise procède à la collecte des données et à des vérifications par rapport à la qualité de ces mêmes données. Elles sont stockées dans un serveur ( Data Warehouse). Les données sont distribuées aux utilisateurs par rapport à leurs besoins, à travers un outil dédié.

Quelle est l’utilité de la Business Intelligence ?

La BI apporte de nombreux avantages pour l’entreprise et permet notamment d’améliorer le processus de décision interne de l’entreprise. La BI permet à l’entreprise de se positionner de manière stratégique face à la concurrence et de générer des revenus supplémentaires à travers l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Les principaux avantages de la BI sont notamment :

Obtenir un aperçu global : la BI aide l’entreprise à avoir une vue d’ensemble de l’entreprise grâce à des outils comme des tableaux de bord.

Permet d’analyser les données de manière optimale. Rapidement et facilement et permet à des publics qui ne sont pas forcément initiés à l’extraction et l’interprétation de données stratégiques, de pouvoir collecter et traiter des données très rapidement, grâce à des logiciels dédiés.

Augmentation de la productivité dans l’entreprise : un programme qui est dédié à la BI permet de générer des rapports internes très rapidement et évite de perdre du temps précieux dans l’extraction et la collecte de données.

Permet également à l’entreprise d’avoir une meilleure visibilité et améliorer différents processus et identifier des domaines qui ont besoin d’avoir une attention particulière.

Les contraintes de la Business Intelligence

L’exploitation des données à travers la BI nécessite la mise en place d’un dispositif de stockage et de collecte optimale et sécurisé des données. La BI s’adresse à certaines entreprises comme des PME ou des grandes entreprises, qui ont la possibilité de stocker les données sur des serveurs dédiés ou le Cloud. Ainsi, des enjeux émergent comme la protection des données et nécessite un processus décisionnel optimal.