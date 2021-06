GoCardless parmi les 10 meilleurs innovateurs du classement Deloitte Fast 500 EMEA

Par Samantha North — déc. 2016 — 2 min lues

Il y a à peine quelques semaines, la fête battait son plein dans les bureaux de GoCardless pour la célébration de notre arrivée à la deuxième place du FAST50 de Deloitte. Et voilà qu’on nous annonce un autre grand succès.

En effet, hier soir, GoCardless est rentré dans le top 10 du classement Deloitte Fast 500 EMEA, qui s’est tenu à Paris.

Il faut dire que, dans cette compétition, les enjeux étaient beaucoup plus élevés. Nous étions face à toute une armée d’entreprises technologiques exceptionnelles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Arriver à la 10e place du classement (et faire partie du Top 10) est donc pour nous une réussite vraiment importante.

« Voir nos performances reconnues au niveau international tout comme au Royaume-Uni nous rend vraiment heureux ! », déclare Robert Whiteside, vice-président des ventes de GoCardless.

« La Tour Eiffel était le cadre idéal pour recevoir notre prix, monument lui-même créé par l’un des plus grands innovateurs de son temps, entourés des innovateurs mondiaux les plus formidables du 21e siècle. »

« GoCardless a eu le privilège d’aider des entreprises remarquables à prendre leur envol et à croître de façon exponentielle. En retour, c’est grâce à ces entreprises que nous nous sommes développés au point d’être désormais reconnus en tant que leader par nos pairs, au Royaume-Uni et ailleurs ».

Le programme Technology Fast 500 EMEA de Deloitte est un classement sectoriel objectif référençant les entreprises technologiques de cette zone. Il distingue les entreprises ayant enregistré la croissance la plus importante de leur chiffre d’affaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) au cours des quatre dernières années. Ce programme repose sur les initiatives du Technology Fast 50 de Deloitte qui établit un palmarès des entreprises technologiques à forte croissance en fonction de leur situation géographique ou d’une zone géographique spécifiquement définie.

Pour cette 16e édition, le programme de 2016 a réuni 28 pays et des entreprises affichant des taux de croissance moyen allant de 212 % à 28 126 %. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés sur le taux de croissance de leur chiffre d’affaires entre les années fiscales de 2012 à 2015.

Lauréate du Fast 500 en 2016, Fingerprint Cards, société suédoise spécialisée dans les solutions biométriques offrant des lecteurs d'empreintes digitales électroniques, a enregistré une croissance de 28 126 % ! Félicitations !

Dans l’ensemble, le top 10 du Fast 500 représente une large variété de pays et de diversité de la scène tech avec entre autres Israël, la France, la Suède, la Turquie, la Norvège, la Pologne, l’Autriche et bien sûr le Royaume-Uni.

Nous espérons relever le défi du Fast 500 à nouveau en 2017, parvenir à plus de croissance et placer GoCardless à un rang encore plus haut la prochaine fois !