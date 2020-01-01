Überweisung

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GoCardless Protect+: Die nächste Generation der Betrugsprävention
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Es ist an der Zeit, Betrug auf intelligente Weise zu bekämpfen

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.