Spenden per SMS sammeln – so funktioniert’s

Schnell und praktisch – das Sammeln von Spenden per SMS ist für Hilfsorganisationen zu einer äußerst beliebten Methode geworden. Was sicher auch damit zu tun hat, dass eine neue Generation von Spender:innen ihr Mobiltelefon mit einer großen Selbstverständlichkeit für unterschiedlichste finanzielle Transaktionen nutzt. Lesen Sie hier, wie Geld Spenden per SMS funktioniert.

Wie funktioniert Spenden per SMS

Mit einer SMS Geld zu spenden, ist eine Form des mobilen Fundraising. Vor allem große Hilfsorganisationen nutzen diese gerne und promoten die Möglichkeit, beispielsweise mit Plakatwerbung. Wer spenden möchte, sendet dann einfach eine SMS mit dem vom jeweiligen Spendenempfänger angegebenen Stichwort an eine spezielle Nummer und der Betrag wird über die Handyrechnung abgebucht. Das heißt: Die Abwicklung von SMS-Spenden läuft in Deutschland über die Zahlungsinfrastruktur der unterstützenden Mobilfunkbetreiber Vodafone, T-Mobile, E-Plus und O2.

Dabei werden 0,17 Euro des Spendenbetrags vom Netzbetreiber einbehalten. Kundendaten werden nicht an die Spendenorganisation weitergegeben. Wichtig zu wissen: das Spenden sammeln per SMS ist auf Beträge zwischen 1 und 10 Euro begrenzt.

Warum ist Geld spenden per SMS beliebt

Eine SMS-Spende geht schnell und ist praktisch. Die Hürden sind niedrig, da das Mobiltelefon für viele heutzutage die verlängerte Hand ist. Die kleinen Summen und Einmaligkeit der Spende erweitern zudem auch die Gruppe der Spender:innen, die mit einem Aufruf erreicht werden können. In wenigen Sekunden 2 oder 5 Euro per SMS zu spenden, ist für viele machbarer als eine langfristige Spendenverpflichtung.

SMS-Spenden können in diesem Sinne auch ein Einstieg in das Spenden sein – gerade auch für junge Leute, die ihr Lieblingsgerät für die Transaktion nutzen können. Und aus den kleinen Einzel-Spenden können dann auch mehr und regelmäßige Spendenaktivitäten werden.

Wie erfolgreich Spendenaktionen per SMS für Organisationen sein können, zeigte das amerikanische Red Cross bereits 2010. Eine Kampagne, die nach dem Erdbeben in Haiti zum Spenden per SMS für die Opfer des Erdbebens in Haiti aufrief, brachte mehr als 21 Millionen Dollar ein. Was Spenden anbelangt, sind benutzerfreundliche Technologien also ein wichtiger Erfolgstreiber.

Welche Anbieter gibt es für Spenden per SMS

Zur Einrichtung von SMS-Spendenprojekten gibt es Dienstleister, die Organisationen nutzen können, um per SMS Spenden zu sammeln. Dazu gehören beispielsweise:

Charity-SMS von BurdaDirect: Voraussetzung für die Nutzung der Charity-SMS ist eine gemeinnützige Organisation. Wenn das gegeben ist, kann die Charity-Kurzwahlnummer, die kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, kurzfristig eingerichtet werden. Für die Einrichtung des Kennworts wird eine Pauschale von EUR 25 verlangt.

Grün spendino: Dieser Anbieter ermöglicht eine einfache Erstellung von SMS-Spendenkampagnen. Organisationen müssen nur ihr Stichwort und den Spendenbetrag zwischen 1 und 10 Euro festlegen. Die Kosten liegen bei EUR 39 im Monat. Ein SMS-Spenden-Cockpit, Wunsch-Keyword und eigene Danke-SMS sind inklusive.

Fazit: Spenden per SMS lohnt sich

Wenn Spenden über digitale Kanäle gesammelt werden sollen, gehören Handys als Spendenplattform zum Repertoire. Nahezu jedes Smartphone ist „spendebereit“ und auch PrePaid-Kunden können ihre Guthaben für die Abrechnung nutzen. Für Spendensammler erhöht sich somit die Reichweite ihrer Aktionen ganz erheblich und damit das Potenzial, auch auf Dauer neue Spender:innen zu binden.

