Open Banking – Definition und Vorteile

Open Banking, auch bekannt als API Banking oder vernetztes Banking, beschreibt einen neuen Ansatz in der Abwicklung von Bankgeschäften. „Open“ bedeutet dabei nicht, dass es keine schützenden Strukturen gibt, sondern vielmehr, dass Bankgeschäfte für Drittunternehmen geöffnet werden, um den Kund:innen bessere Services zu bieten.

Spätestens seit 2018 ist Open Banking den meisten Menschen in Europa ein Begriff – insbesondere, wenn sie sich mit dem Finanz- und Bankensektor beschäftigen und FinTech-Entwicklungen verfolgen – denn in diesem Jahr trat die PSD2, also die Zweite Zahlungsdienstrichtlinie der EU in Kraft. Das Ziel dieser neuen Richtlinie ist es, Innovationen im Zahlungsverkehr zu fördern sowie durch einen stärkeren Wettbewerb die Sicherheit zu erhöhen und den Kund:innen bessere Serviceleistungen zu bieten.

Wenn also die Bank und ein Drittunternehmen sich auf eine den lokalen Gesetzen entsprechende Vorgehensweise einigen, können sie im Zuge einer Zusammenarbeit den Kund:innen umfangreichere und bessere Zahlungsservices bieten – sofern der:die Kund:in dies möchte und erlaubt, dass das Drittunternehmen auf persönliche und Kontodaten zugreifen darf.

Open Banking ist mittlerweile auf der ganzen Welt ein wichtiges Thema – in diesem im Sommer 2021 veröffentlichten Artikel haben wir die Open-Banking-Situation in verschiedenen Ländern beleuchtet.

Wie funktioniert Open Banking?

Beim Open Banking werden Finanzdaten zwischen Bank und Drittanbietern über sogenannte APIs, also Programmierschnittstellen, geteilt, sodass diese gemeinsam ein besseres Produkt für Ihre Geschäfts- und Privatkund:innen entwickeln können. Durch diese neue Herangehensweise wird auch die Digitalisierung im Finanzsektor vorangetrieben und viele in die Jahre gekommene, analoge Prozesse werden durch effizientere, digitale Vorgehensweisen ersetzt.

Die APIs sind beim Open Banking der Dreh- und Angelpunkt. Sie bieten den Vorteil, dass die eine Dienstleistung anbietenden Unternehmen direkt miteinander interagieren können – so kann beispielsweise Ihre Bank über APIs einem Drittunternehmen erlauben, mit Ihrem Konto zu interagieren. Das kann praktisch sein, wenn Sie bei mehreren Banken Konten haben und diese über ein einziges Portal verwalten möchten. APIs sind dabei nicht nur sehr effizient, sondern erlauben es den Kund:innen auch, ganz genau festzulegen, mit wem sie welche Informationen teilen möchten und welcher Anbieter welche Rechte hat.

Welche Vorteile bietet Open Banking?

Tatsächlich bietet Open Banking für alle beteiligten Parteien viele Vorteile – egal, ob es sich um eine Bank handelt, die ihr Angebot erweitern möchte, oder um eine:n Privat- oder Geschäftskund:in.

Vorteile von Open Banking für Finanzunternehmen

Open Banking bietet eine sehr gute Möglichkeit, das eigene Angebot auszuweiten. So bleibt das Finanzunternehmen wettbewerbsfähig und bietet seinen Privat- und Geschäftskund:innen innovative Lösungen.

Dabei kann das Finanzunternehmen entscheiden, welche Dienstleistungen es intern entwickeln und anbieten möchte und für welche Services es gerne ein Drittunternehmen nutzt.

Durch die Nutzung von Open Banking können Finanzunternehmen sicherstellen, dass sie weiterhin relevant bleiben und ihren Kund:innen die Services bieten, die diese möchten.

Vorteile von Open Banking für Privatpersonen

Privatpersonen können über von Drittunternehmen angebotene Apps zum Beispiel alle ihre Konten von unterschiedlichen Banken an einem Ort einsehen und müssen sich nicht mehr bei mehreren Portalen anmelden, um ihre Finanzen zu überprüfen.

Der Zahlungsverkehr wird dank API Banking für Privatpersonen oft stark vereinfacht, da es zum Beispiel bei Zahlungen auf dem Smartphone nicht mehr notwendig ist, Kreditkartennummern einzugeben. Stattdessen können Nutzer:innen dank Open Banking ihre Zahlungen ganz einfach per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung bestätigen.

Oft bietet Open Banking für Privatpersonen auch interessante Investment-Möglichkeiten und Finanzanalysen, die das finanzielle Leben erleichtern.

Vorteile von Open Banking für Unternehmen

Unternehmen profitieren von den verbesserten Zahlungsmöglichkeiten: Dank vernetztem Banking wird der Zahlungseinzug viel einfacher und unkomplizierter, sodass Ihre Mitarbeiter:innen mehr Zeit für andere Tätigkeiten haben.

Viele Open-Banking-Angebote können beispielsweise mit der Buchhaltungssoftware eines Betriebs verknüpft werden, sodass die Informationen in Echtzeit ausgelesen und oft sogar direkt kontiert werden können – Mitarbeiter:innen müssen die Buchhaltung dann nur mehr überprüfen und finalisieren.

Im herkömmlichen Bankensystem fallen für Unternehmen bei den unterschiedlichen Services oft sehr hohe Gebühren an, welche durch die Nutzung von durch Open Banking ermöglichten Online-Transaktionen signifikant gesenkt werden können.

Ist Open Banking auch für mein Unternehmen sinnvoll?

Allgemein gilt, dass die meisten Unternehmen von den vielen Vorteilen des Open Banking profitieren können. Egal, in welcher Form Sie Open Banking nutzen, in der Regel schenkt es Ihnen und Ihren Mitarbeiter:innen Zeit, indem es viele Abläufe vereinfacht, Informationen bündelt und praktische Einblicke bietet. Je nachdem, für welche Open-Banking-Lösung Sie sich entscheiden, sind die Funktionen umfangreicher oder beschränken sich auf einige grundlegende Features – was für Sie mehr Sinn macht, hängt von einer Reihe von Faktoren ab.

GoCardless hat beispielsweise zwei Funktionen entwickelt, von denen wirklich alle Unternehmen profitieren können: Instant Bank Pay und Verified Mandates. Während Sie mit ersterem Einmalzahlungen ganz einfach und unkompliziert einziehen können, schützt zweiteres Ihr Unternehmen effektiv vor Zahlungsbetrug.

Open Banking vereinfacht Einmalzahlungen

Wenn Unternehmen Features wie Instant Bank Pay in Ihre Zahlungsvorgänge integrieren, können Sie Zahlungen einfach, sicher und bequem einziehen. Während Kartenzahlungen oft mit hohen Gebühren für das Unternehmen verbunden sind, ist die Überweisung für Kund:innen unpraktisch. Angebote wie Instant Bank Pay machen Einmalzahlungen durch Echtzeit-Bestätigungen sicherer – und das bei geringeren Gebühren. Sie können Instant Bank Pay entweder am Checkout hinzufügen oder Ihren Kund:innen einfach einen Zahlungslink schicken – beide Varianten bieten den Kund:innen eine positive Zahlungserfahrung und können schnell und unkompliziert abgewickelt werden.

Open Banking schützt vor Zahlungsbetrug

Fehlgeschlagene Zahlungen stellen beim herkömmlichen Bankwesen ein relativ großes Risiko dar, da es oft mehrere Tage dauert, bis eine Zahlung verifiziert wurde und eingegangen ist. Wenn Sie Services wie Verified Mandates direkt in Ihren Checkout integrieren, werden Kontodaten direkt automatisch überprüft, sodass Sie Betrugsversuche sofort erkennen können. Während Sie Ihren Kund:innen durch die Integration der Prüfung in den Checkout-Prozess ein optimales Zahlungserlebnis bieten, sparen Sie für Ihr Unternehmen dank der effizienten Eindämmung von Betrugsversuchen wertvolle Ressourcen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.