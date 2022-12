Was sind Interchange Fees?

Jedes Mal, wenn ein Unternehmen eine Kundenzahlung per Kredit- oder Debitkarte entgegennimmt, muss es eine Verrechnungsgebühr zahlen. Die Höhe dieser Gebühr hängt von einer Reihe von Faktoren ab, so dass es schwierig ist, im Voraus zu bestimmen, wie hoch die Interbankenentgelte sein werden.

Lesen Sie hier weiter, um alles über Interchange Fees zu erfahren.

Interchange Fee Definition

Im Grunde genommen fallen für Sie als Händler unterschiedliche Gebühren an, wenn Sie Zahlungen von Kunden akzeptieren. Bei jeder Transaktion, die über ein Kartensystem wie z. B. Visa oder Mastercard abgewickelt wird, zahlt der Acquirer - also die Bank, die im Auftrag des Händlers Gelder akquiriert - eine Verrechnungsgebühr an die Bank des Karteninhabers. Das Unternehmen erstattet dem Acquirer diese Interbankengebühr als Teil seiner gesamten Kartenbearbeitungsgebühren.

Die Annahme von Kartenzahlungen ist mit mehr als nur einer Interbankengebühr verbunden. Bei der Kartenverarbeitung fallen drei unterschiedliche Gebühren an:

Acquirer-Aufschlag: Diese Gebühr wird vom Acquirer für die Dienstleistung der Einziehung von Geldern von Ihrem Kunden erhoben.

Gebühren des Kartensystems: Diese Gebühr wird vom Kartensystem (Visa, Mastercard) für das Privileg der Nutzung seines Netzes erhoben

Interbankenentgelt: Dieses wird von der Bank des Karteninhabers dem Acquirer in Rechnung gestellt, der es wiederum dem Unternehmen in Rechnung stellt.

Von diesen drei Gebühren machen die Interbankenentgelte den größten Teil aus.

Wie werden die Interchange Fees berechnet?

Es gibt mehrere Faktoren, die sich auf die Höhe der Interbankenentgelte auswirken. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten davon sowie Informationen darüber, wie sie sich auf die Gebühren auswirken.

Kartensystem

Jedes Kartensystem hat seine eigenen Interbankenentgelte. Das bedeutet, dass die Gebühr für einen Kunden, der mit Visa bezahlt, anders ausfällt als für einen Kunden, der mit Mastercard bezahlt.

Karte vorhanden vs. Karte nicht vorhanden

Bei Card-Present-Transaktionen (CP) - manchmal auch als Face-to-Face-Transaktionen bezeichnet - sind die Interbankenentgelte niedriger als bei Card-Not-Present-Transaktionen (CNP). Dies liegt einfach daran, dass sie weniger Betrugsrisiken bergen, da der Kunde die Zahlung physisch vornimmt und seine Anwesenheit als persönliche Authentifizierung dient. Online-Zahlungen mit Karte sind dagegen mit einem höheren Betrugsrisiko verbunden.

Kredit- vs. Debitkarten

Sowohl bei Kredit- als auch bei Debitkartenzahlungen fallen höhere Interbankenentgelte an als bei Sofortdebit- und Prepaid-Karten. Dies liegt wiederum daran, dass sie unter dem Gesichtspunkt des Betrugs als risikoreicher gelten.

Händlerkategorie-Code (MCC)

Ein Händlerkategoriecode ist eine vierstellige Zahl, die von Kreditkartenunternehmen zur Kategorisierung von Unternehmen verwendet wird. Sie gibt also an, um welche Art von Geschäft es sich handelt, z. B. Einzelhandel, Supermarkt, Transport. Je nachdem, welcher MCC Sie angehören, können sich Ihre Interbankenentgelte ändern. In den USA zum Beispiel bieten Visa und Mastercard Unternehmen wie Wohlfahrtsverbänden und Versorgungsunternehmen niedrigere Gebühren an.

Kann ich Interchange Fees vermeiden?

Alle Unternehmen, die Zahlungen per Kredit- oder Debitkarte entgegennehmen, sind zur Zahlung von Interbankenentgelten verpflichtet. Auch wenn die Bearbeitungsgebühren vielleicht unwillkommen sind, übersteigt der Gewinn, der sich aus der Annahme von Kredit-/Debitkarten ergibt, bei weitem die zusätzlichen Kosten, die durch die Zahlung von Interbankenentgelten entstehen.

Eine Alternative ist es, Zahlungen über einen Drittanbieter wie GoCardless abzuwickeln. GoCardless hat niedrigere Gebühren als Kreditkarten, was unweigerlich zu Kosteneinsparungen für Händler führt. Wir bieten niedrigere Kosten pro Transaktion, beginnend bei 1 % + 0,20 Cent für Selbstbedienungs-Transaktionen im Inland, keine versteckten Gebühren, nur einfache Preise. Zudem können Sie so die Zeit bis zum Zahlungserhalt um 56 % verkürzen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.