Click-to-Pay - So nutzen Sie es in Ihrem Onlineshop

Click-to-Pay ist eine seit Sommer 2021 auch in Deutschland verfügbare Zahlungsmethode im E-Commerce. Immer mehr deutsche Online-Händler implementieren die anbieterunabhängige Technologie, welche Käufern als sichere, passwortfreie Online-Bezahlmethode beworben wird. Auch bei Kunden gewinnt Click-to-Pay zunehmend an Popularität.

Aber was genau ist Click-to-Pay, wie funktioniert der Zahlungsvorgang für Kunden und wie können Sie als Online-Händler von dieser Zahlungsmethode profitieren?

Was ist Click-to-Pay?

Click-to-Pay ist ein 2021 in Deutschland lanciertes Online-Bezahlungsmethode, die es Kunden ermöglicht, online mit Karte zu bezahlen, ohne sich anmelden oder Kreditkartendaten eingeben zu müssen. Entwickelt wurde Click-to-Pay von EMVCo, einem Konsortium der 6 großen Kreditkartenunternehmen (American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay, und Visa). Es handelt sich also um eine neutrale Branchenlösung, welche bisherige Verfahren wie etwa Masterpass (MasterCard) und Visa Checkout (Visa) ersetzen soll (es mag auch etwas dran sein, dass Click to Pay PayPal Konkurrenz machen soll).

Man kann sich Click-to-Pay am ehesten als eigene digitale Wallet vorstellen. Kunden können in dieser Wallet Kreditkarten oder Debitkarten einmalig hinterlegen und fortan sicher damit bei teilnehmenden Händlern online shoppen. Das Click-to-Pay-Verfahren nutzt die – ebenfalls von EMVCo entwickelte – Secure Remote Commerce Standard (SRC)-Technologie, welche durch Nutzung von Token-basierter Identität ermöglicht, dass Nutzer keine Karten-Klardaten wie z.B. Kartennummer oder Verfallsdatum im Bezahlvorgang eingeben müssen, sodass diese Daten gar nicht an den Online-Shop oder seinen Zahlungsanbieter übermittelt werden. Dadurch wird das Zahlungsverfahren für Kunden und Händler sicherer, da ein Kartenbetrug durch gestohlene Kartendaten verhindert wird.

Die verwendete Scheme Token-Technologie kann das Endgerät des Nutzers per Geräte-ID automatisch wiedererkennen, sodass Kunden in allen unterstützenden Online-Shops mit Click-to-Pay (erkennbar am Click to Pay Logo) auf jede hinterlegte Karte zugreifen und mit wenigen Schritten die Bezahlung durchführen können.

Wie funktioniert Click-to-Pay?

Als Online-Händler ist es wichtig zu verstehen, wie der Bezahlungsprozess des Kunden bei Verwendung von Click-to-Pay aussieht. Dabei muss man prinzipiell zwischen der erstmaligen und der wiederholten Nutzung am Endgerät des Kunden unterscheiden.

Szenario 1: Erstmalige Nutzung von Click-to-Pay

Wenn ein Nutzer das erste Mal mit Click-to-Pay bezahlen möchte, muss er seine Kartendaten (Kreditkarte, Debitkarte) bei Click-to-Pay hinterlegen. Diesen Schritt kann er entweder über die kartenausstellende Bank (also den Issuer), die ausgebende Kartengesellschaft oder direkt im Zahlungsvorgang eines Online-Shops machen, der Click-to-Pay als Zahlungsmethode unterstützt, durchführen.

Beim Hinterlegen der Kartendaten muss man eine damit verbundene Rechnungs- oder Lieferadresse sowie eine E-Mail-Adresse angeben, über die der Nutzer identifiziert wird. Erteilt der Nutzer die Genehmigung, dass eine Geräte-ID seines Endgerätes an das System übergeben werden darf, kann der Nutzer spätere Einkäufe mit demselben Endgerät mit einem Klick bezahlen (was auch die Bewerbung als One-Klick Geldbeutel erklärt). Dies funktioniert folgendermaßen:

Szenario 2: Wiederholte Nutzung von Click-to-Pay auf Endgerät mit bestehender Geräte-ID

Der volle Komfort von Click-to-Pay als sichere Zahlungsmethode im Internet ergibt sich für den Nutzer, wenn er ein wiederholtes Mal auf demselben Endgerät mit Click-to-Pay bezahlt, mit dem er zuvor seine Kartendaten registriert hat. Das System von Click-to-Pay kann die bei erstmaliger Nutzung erstellte Geräte-ID erkennen, der Nutzer muss für den Kauf bloß noch einmal klicken.

Szenario 3: Bestehender Click-to-Pay-Nutzer auf neuem Endgerät

Falls ein Nutzer bereits bei Click-to-Pay Kartendaten hinterlegt hat, aber ein neues Endgerät verwendet, ist Click-to-Pay noch keine Geräte-ID bekannt. Ein einmaliges Login im Click-to-Pay-Wallet ist darum erforderlich – hierfür gibt der Nutzer seine verbundene E-Mail-Adresse an und kann per Mail oder SMS einen Einmalcode erhalten, um die Authentifizierung abzuschließen.

Was sind die Vorteile von Click-to-Pay im Onlineshop?

Für Kunden und Shop-Besitzer bietet die Nutzung von Click-to-Pay im Online-Shop mehrere Vorteile:

Der Kauf wird erleichtert: Kunden müssen sich nicht anmelden oder Registrierungsformulare ausfüllen, um eine Zahlung tätigen zu können. Sie können direkt mit ihrer Mastercard oder Visa Click-to-Pay nutzen. Nach erstmaliger Einrichtung bei Verwendung desselben Endgeräts kann man tatsächlich mit einem Klick kaufen.

Geringere Abbruchquoten: Da der Kaufprozess vereinfacht wird, gibt es weniger Hindernisse auf dem Weg zur Konversion. Kunden müssen sich nicht anmelden oder Kreditkartendaten eingeben und können direkt mit Click-to-Pay bezahlen. Dadurch sinkt die Rate von Warenkorbabbrüchen (Cart Abandonment), sodass Sie als Online-Händler mehr Umsätze generieren.

Erhöhte Sicherheit: Click-to-Pay bietet eine erhöhte Sicherheit, da Kunden keine sensiblen Daten wie Passwörter oder ihre Kreditkartennummer an den Online-Shop übermitteln müssen. Stattdessen werden alle Zahlungen von der Kartenorganisation abgewickelt, was das Risiko von Betrug minimiert.

Schnellerer Kaufabschluss: Da der Kaufprozess vereinfacht wird, können Kunden schneller bezahlen und die Transaktion abschließen. Dies spart Zeit und erleichtert den Kaufprozess.

Ein möglicher Nachteil der Implementierung von Click-to-Pay scheint einzig vorübergehender Natur: Noch nicht alle Kreditkartenanbieter haben Click-to-Pay in Deutschland ausgerollt bzw. implementiert, erst in den kommenden Monaten implementieren werden Click to Pay American Express und Diners (seit 2021 bieten VISA und Mastercard bereits Click-to-Pay).

Wie Sie Click-to-Pay in Ihrem Onlineshop einführen können

Wenn Sie als Händler via Click to Pay Zahlungen online akzeptieren möchten, wird es Sie nicht freuen zu hören, dass dieser Vorgang aktuell noch relativ mühsam und umständlich ist. Freilich ist davon auszugehen, dass dieser Vorgang mit der zunehmenden Verbreitung von Click-to-Pay vereinfacht wird.

Aktuell müssen Merchants und Online-Händler die Click to Pay API zu ihrer Webseite hinzufügen. Dadurch wird das Click to Pay-Symbol für Kunden als eine der Zahlungsoptionen sichtbar. Den Code dafür erhalten Sie von Ihrem Anbieter des Händlerkontos.

Beachten Sie: Auch bei Transaktionen, die mit Click to Pay abgewickelt werden, gelten dieselben Interchange-Gebühren und damit verbundenen Bearbeitungskosten, die bei einer normalen Kreditkartentransaktion anfallen. Außerdem müssen Sie nach wie vor PCI-konform sein (PCI-Konformität ist eine Liste von Vorschriften, die von großen Kartensystemen wie Visa und Mastercard aufgestellt wurde).

One-Click-Zahlungen können über Ihre E-Commerce-Website hinausgehen. Sie können über Zahlungslinks erfolgen, die über eine Zahlungsschaltfläche in einer E-Mail oder einen Link in einer SMS aufgerufen werden.

