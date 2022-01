Churn: Ein kurzer Leitfaden für Abo-Unternehmen

Der Richtwert für freiwilligen Churn liegt bei 4,8 %, für unfreiwilligen Churn bei 1,73 %.

In der SaaS-Branche waren die monatlichen Churn-Raten mit 6,19 % insgesamt etwas niedriger, wobei eine Aufschlüsselung nach B2B und B2C Raten von 6,15 % bzw. 6,93 % ergab.

So reduzieren Sie freiwilligen Churn

Die meisten SaaS-Unternehmen verdienen an einem Kunden erst nach 9 bis 12 Monaten. Wenn Sie einen Kunden also im achten Monat verlieren, ist das schlimmer, als wenn Sie ihn gar nicht erst gewinnen.

SaaS-Unternehmen müssen ihren Kunden einen konstanten Mehrwert bieten, da sie sonst Gefahr laufen, dass sie zu einem attraktiveren Angebot wechseln. Eine wichtige Kennzahl, die hier zu berücksichtigen ist, ist die sogenannte “Time to first value”. Dabei handelt es sich um die Geschwindigkeit, mit der wir einem Kunden den ersten sichtbaren Mehrwert liefern. In der schnelllebigen Welt der SaaS muss die Time to first value fast unmittelbar sein.

Die menschliche Wertwahrnehmung spielt bei dieser Aufgabe eine große Rolle. Der wahrgenommene Mehrwert erfordert, dass ein Dienst regelmäßig unsere bewusste Aufmerksamkeit erhält. Bei SaaS sollte das jeden Tag der Fall sein.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Ihr Team zusammenarbeiten kann, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und freiwilligen Churn zu verringern.

Finden Sie verschiedene Wege, um die Nutzung Ihrer Plattform durch Ihre Kunden zu erhöhen, z. B. durch die Erstellung eines Willkommensvideos, das neuen Abonnenten hilft, sich schnell mit Ihrem Produkt vertraut zu machen.

Machen Sie den Nutzern den Mehrwert Ihres Dienstes bewusst, solange sie aktiv sind, z. B. erinnern Sie die Kunden bei jeder Anmeldung daran, wie viel Zeit sie persönlich durch die Nutzung des Dienstes sparen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Dienst auf jeder Plattform und jedem Gerät in verschiedenen Kontexten zugänglich ist, z. B. durch die Bereitstellung einer voll funktionsfähigen mobilen App.

Entwickeln Sie eine Reihe von Vorlagen, Leitfäden, Shortcuts und andere wertvolle Hilfen für Ihre Kunden.

So reduzieren Sie unfreiwilligen Churn

Wahrscheinlich ergreifen Sie bereits proaktive Maßnahmen, um freiwilligen Churn zu reduzieren – aber wie sieht es mit unfreiwilligem Churn aus?

Ausbleibende Zahlungen sind die Hauptursache für unfreiwilligen Churn. Da heißt, dass Kunden Sie bezahlen wollen, aber ihre Zahlungen Sie nicht erreichen können.

Wenn Sie die Ursache für Zahlungsausfälle bekämpfen wollen, müssen Sie Ihre Abhängigkeit von Kartenzahlungen verringern. Durch den Einsatz von Bank-zu-Bank-Zahlungsmethoden, wie dem Lastschriftverfahren, können Sie beispielsweise Ausfallraten von nur 0,5 % erreichen und unfreiwilligen Churn um mehr als 70 % senken. Dies ermöglicht Ihnen den LTV und den ROI (Return on Investment) um mehr als 30 % zu steigern.