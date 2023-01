Proposer le paiement par CB sur WooCommerce

Proposer des moyens de paiement pratiques pour vos clients est un point essentiel au lancement de votre site de commerce en ligne. Lorsque vous lancez votre site e-commerce via la plateforme WooCommerce, plusieurs options de paiement s’offrent à vous : par carte, chèque ou virement bancaire, avec un portefeuille numérique tel que PayPal ou à la livraison. La carte bancaire semble être incontournable et reste le premier choix des clients.

Afin de configurer l’option de paiement par carte sur votre site, vous aurez besoin d’une passerelle de paiement qui se connecte à WooCommerce et prend en charge les transactions par carte bancaire. Pour ce faire, vous avez deux options : le service de paiement de votre banque ou d’un opérateur spécialisé.

Le service de paiement de votre banque

Certaines banques offrent leur propre solution. Des exemples de ce type de connexion sont Sherlock’s de LCL, CyberPlus de la Banque Populaire ou Sogénactif de Société Générale. Il faut cependant bien vérifier que la solution proposée par votre conseilleur bancaire est vraiment compatible avec WooCommerce et suit ses mises à jour. Ces services sont assez complexes à mettre en place : il faut souvent ajouter un script ou un certificat, et modifier certains fichiers WooCommerce. À titre d’exemple, en complément de votre contrat Sherlock’s de LCL, vous aurez besoin de la passerelle de paiement Atos Sips pour WooCommerce. Ci-dessous vous trouverez une liste de passerelles de paiement qu’il conviendra ensuite de paramétrer avec des éléments fournis par votre banque :

Monetico (banques CIC et Crédit Mutuel) ;

Atos Sips (banques LCL Crédit Lyonnais et HSBC) ;

Atos 2 (banques BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale) ;

Paybox (banque Crédit Agricole) ;

SystemPay (banques Caisse d’Epargne, Banque Populaire, BRED) ;

ClicAndPay (banque Crédit du Nord).

Les opérateurs de services de paiement (OPS)

Des opérateurs tels que Stripe, PayBox, PayPlug, Ingenico/Ogone ou PayZen ont l’avantage d’être spécialisés dans la vente en ligne et sont sécurisés.

Les passerelles de Stripe ou PayPal sont faciles à mettre en place, mais demandent une commission sur chaque transaction. Dans le cas de Stripe, elle est de l’ordre de 1,4% + 0,25€ fixe pour une carte européenne) et 3,4% + 0,25 € par transaction pour PayPal.

Les passerelles de paiement par carte bancaire entraînent des frais non négligeables : l’achat de l’extension WooCommerce, l’activation du service, un abonnement mensuel et une redevance par transaction. Alors une question légitime se pose : si le volume annuel de transactions dépasse les 1 000 et selon le prix de vente moyen des articles sur votre site, le paiement par carte bancaire est-il une option viable ? Au-dessous de ce seuil, il sera intéressant d’envisager des solutions moins onéreuses comme le virement bancaire.

Quelles que soient les modalités de paiement, il est important d’assurer la sécurité de votre site (via un certificat SSL, qui sert notamment à crypter les données) avant de recueillir les paiements par carte bancaire.

Paiements en ligne simples avec le prélèvement automatique

Il est possible d’intégrer la plateforme GoCardless au sein de votre boutique WooCommerce. Grâce à la technologie open banking vous pouvez accepter des paiements bancaires instantanés et vos clients effectuent la transaction sans quitter votre page de paiement. Ainsi, vous augmentez vos conversions, réduisez les frais et les échecs de paiement, et modernisez l'expérience de caisse de vos clients.

Cette solution offre de nombreux atouts :

des frais réduits : généralement 54 % moins chers que pour les transactions par carte ;

une confirmation instantanée : ce paiement de banque à banque offre une confirmation en temps réel pour vous et vos payeurs ;

la conversion optimisée par l’expérience client plus fluide : plus besoin de saisir les détails de la carte ;

un gain de temps administratif : vous passez moins de temps à rechercher les paiements en retard ou échoués.

Nous proposons également des plugins supplémentaires pour les entreprises qui travaillent sur un modèle d'abonnement ou qui proposent des précommandes.

GoCardless peut être utilisé aussi bien pour les paiements récurrents que pour les paiements ponctuels.