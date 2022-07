Utiliser un générateur d’IBAN

Vous avez très probablement déjà entendu parler du format IBAN, mais connaissez-vous vraiment son utilité ? Probablement, car il est capital pour faciliter les transferts bancaires internationaux. Mais qu’est-ce qu’un calculateur, ou générateur d’IBAN ? La réponse se trouve dans cet article qui vous aidera à comprendre le rôle et le fonctionnement d’un générateur de code IBAN.

Qu’est-ce qu’un générateur d’IBAN ?

Commençons par une brève définition du générateur d’IBAN. En quelques mots, il s’agit d’un logiciel permettant d’établir un numéro de compte bancaire international. Pour ce faire, trois éléments sont nécessaires, à savoir : le numéro de compte de la banque locale, le code de l’agence et le code bancaire local. En fait, le calculateur d’IBAN interactif accepte toutes les banques de la zone SEPA, ainsi que les pays concernés.

Cet outil se charge de vérifier si les données bancaires locales sont en conformité avec la régulation de ce pays. Ensuite, une formule mathématique est créée, permettant de valider l’IBAN grâce à un algorithme du chiffre de contrôle local. A noter que seules les banques sont à mesure de vous fournir des informations exactes concernant un quelconque paiement. En un mot, l’utilisation d’un générateur d’IBAN est un atout pour renforcer la sécurité des virements bancaires internationaux. De plus, son taux de réussite est très élevé.

Un générateur d’IBAN en ligne permet de trouver votre numéro IBAN. La question qui se pose alors est de savoir comment générer un code IBAN. C’est simple. Les banques combinent tout simplement les données du compte en une seule ligne de caractères. Ce qui revient à dire que le calcul de l’IBAN d’un compte bancaire se fait à travers une association de ses coordonnées bancaires.

Plus exactement, la seule opération est de renseigner les éléments suivants : votre pays, votre numéro de compte, le code de votre guichet et le code de votre banque. De plus, il est possible d’utiliser un vérificateur IBAN pour vous rassurer que l’IBAN du bénéficiaire existe bel et bien.

Le code IBAN est disponible sur les cartes bancaires. À défaut, il est vivement conseillé de vous mettre en contact avec votre banque si vous désirez connaître votre numéro de compte IBAN. Notons aussi que l’IBAN peut apparaître directement en haut de la page principale d’un relevé bancaire.

Quelques exemples de générateurs d’IBAN en France

Pour mieux cerner le fonctionnement des calculateurs d’IBAN, nous avons décidé de voir comment cela se passe auprès des principales banques de France.

En France, le code IBAN se compose de 27 caractères : 2 lettres pour le code du pays, 2 chiffres pour la clé de contrôle, 5 caractères du code de banque, 5 chiffres de l'agence bancaire, 11 chiffres pour le numéro de compte bancaire, et les 2 chiffres du code national.

Nous avons répertorié quelques-unes des banques qui utilisent un code IBAN. Il s’agit entre autres de : BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Société Générale, Banque populaire, Crédit Mutuel, HSBC, Caisse d'Épargne, Boursorama…

Est-il risqué d’effectuer des transferts internationaux via votre banque ?

Cette question mérite un intérêt particulier, si tant est que certaines banques facturent des frais cachés. Effectivement, il est possible de perdre de l’argent lors d’un virement bancaire international. Cela peut être causé par un taux de change anormal.

Par conséquent, il vaut mieux utiliser un générateur d’IBAN pour bénéficier d’un taux de change abordable et de frais raisonnables. Il est également judicieux d’avoir recours à un calculateur d’IBAN qui crée des codes IBAN avec exactitude. Générer un code IBAN est simple : il suffit de cliquer sur « Générer » ou « Calculer », puis sur « Valider » afin de valider le code IBAN de votre compte bancaire.