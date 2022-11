Compte virtuel : ce qu’il faut savoir à ce sujet

Le développement des nouvelles technologies, et notamment d'Internet, a donné naissance à un nouveau type de services bancaires : un compte bancaire en ligne ou compte virtuel.

Le principe est simple : vous gérez votre compte entièrement en ligne, que ce soit depuis le site de la banque ou depuis une application mobile. Mais contrairement à des banques traditionnelles qui offrent souvent des services en ligne ou une application pour smartphone, il n’y a aucune agence physique.

Quels sont les avantages d’un compte virtuel ?

Une ouverture de compte facile et rapide

L’un des atouts majeurs des comptes en ligne est la possibilité d’ouvrir un compte très rapidement depuis votre smartphone. Généralement, il suffit d’accéder à l’établissement bancaire en ligne ou via une application et s’inscrire avec une adresse électronique. La vérification d’identité est aussi entièrement dématérialisée : il suffit de compléter un formulaire et télécharger une copie de sa pièce d’identité. Pas besoin d’attendre plusieurs jours pour une vérification en agence.

Contrairement aux banques traditionnelles, les banques 100 % dématérialisées ne demandent pas systématiquement de dépôt à l’ouverture de compte. C’est notamment le cas de N26, une startup de la fintech allemande, qui propose à ses clients des conditions d’ouverture et de gestion très souples. Elle accepte même les personnes fichées bancaires ou ayant de mauvais antécédents.

Attention toutefois, certaines banques dites « en ligne » demandent un justificatif de domicile, un RIB et un dépôt initial.

La facilité d’accès

Avec un compte virtuel, vous avez accès à votre argent directement sur le smartphone. Les comptes virtuels ne peuvent pas compter sur un conseiller bien informé pour expliquer et vendre leurs produits. Ces derniers sont donc présentés de manière très transparente en ligne afin de garantir aux clients l’accès à toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin pour prendre une décision.

Des services novateurs

Les banques en ligne rivalisent d’idées novatrices en matière de services de gestion des finances.

Certaines proposent des services d’agrégation des comptes (par ex. Boursorama ou Revolut) grâce à open banking. Vous pouvez connecter vos comptes bancaires externes sur le site ou application de ces banques et ainsi avoir une vue d’ensemble de tous vos comptes en un seul endroit.

D’autres prennent en charge les crypto-monnaies. Par exemple, Revolut prend directement en charge le Bitcoin. D’autres fournissent des services d’échange de crypto-monnaies vers des devises fiat via des tiers comme BitStamp ou Kraken.

Le coût

Les transferts internationaux sont généralement moins chers. De nombreuses néo-banques étaient à la base des entreprises de transfert d’argent à l’international. Elles ont donc développé une véritable expertise dans ce domaine : les virements sont non seulement moins chers, mais les délais de transfert sont souvent plus rapides, la mise en place d'un virement plus agréable et le tout dans un environnement plus transparent.

La tenue du compte de base est généralement gratuite, tout comme la carte du type carte de débit.

Quels sont les inconvénients d’un compte virtuel ?

Alors que l’offre des comptes virtuels est certainement très attractive, elle n’est pas flexible, et donc pas adaptée à ceux qui ont besoin de négocier certains services tel qu’un prêt (l’absence d’un agent attitré se fait sentir).

De plus, une gestion entièrement en ligne nécessite des compétences digitales alors que près d'un Français sur quatre dit ne pas être à l'aise avec le numérique.

Un compte virtuel est-il sécurisé ?

En matière de sécurité, les comptes virtuels ont une longueur d’avance sur les acteurs traditionnels de la finance. La connexion au compte se fait souvent par le balayage d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale et l’usage de carte bancaire requiert l’authentification à deux facteurs, ainsi que la méthode traditionnelle du code PIN.

Cependant, la sûreté de la banque virtuelle se définit aussi en termes de couverture par les instances dirigeantes. Après la crise financière, l’UE a mis en place des outils de gestion spécifiques et a harmonisé les pratiques entre les États membres afin de renforcer le système financier et d’améliorer la sécurité bancaire. En 2009, une garantie des dépôts minimale d’un montant de 50 000 € a été introduite. Son montant a été augmenté à 100 000 € en 2010. Les établissements bancaires présents en France sont couverts par la garantie française, mais pour les établissements étrangers la couverture est effectuée par un autre système de garantie des dépôts. Chez Revolut par exemple, les dépôts sont couverts par l’entreprise lituanienne « Garantie de dépôt et d’investissement ». Chez N26, votre compte bancaire est protégé par le système allemand.

GoCardless – une plateforme pour collecter les paiements internationaux

GoCardless est la seule plateforme mondiale qui prélève les paiements récurrents de vos clients sur leur compte bancaire et verse les fonds directement sur votre compte local après avoir automatiquement procédé à la conversion des devises. Les entreprises peuvent recevoir des paiements internationaux de plus de 30 pays au taux de change réel et bénéficier de l'option de débit de la banque locale dans chacun des pays pris en charge. Cela permet aux clients de payer dans leur devise et au commerçant de recevoir le paiement dans sa propre devise, sans avoir besoin de comptes bancaires étrangers.

GoCardless utilise également Wise pour fournir le taux de change réel afin que les clients obtiennent le meilleur taux sur la conversion des devises.