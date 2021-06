Salles de sport, centres de remise en forme : le prélèvement automatique est-il fait pour vous ?

Le prélèvement automatique est devenu la méthode d’encaissement principale des salles de sport et entreprises de fitness pour collecter les abonnements.

Cette méthode de paiement vous permet de séparer les aspects financiers du service que vous proposez chaque jour à vos clients et aussi de :

Réduire les échecs de paiement et améliorer la rétention

Augmenter vos tarifs automatiquement lorsque nécessaire

Réduire l’administration lié aux abonnements et aux paiements

1. Le prélèvement automatique améliore la rétention en réduisant les échecs de paiement

Le paiement par carte bancaire est très populaire auprès des membres de salles de sport.

Malheureusement, chaque mois, entre 3 et 5 % de ces paiements échouent en raison de cartes expirées ou annulées. Cette mauvaise expérience pour vos clients les oblige à mettre à jour leurs coordonnées. S’ils oublient de le faire, cela peut mettre fin à leur abonnement. Le prélèvement automatique, quant à lui, utilise les coordonnées bancaires qui n’expirent pas et ne changent pas.

2. Grâce au prélèvement automatique, vous pouvez modifier vos tarifs si nécessaire

Il peut arriver que vous ayez besoin d’augmenter vos tarifs de temps à autre ou de proposer différents niveaux d’abonnements à vos clients.

Le virement bancaire ne permet pas à vos clients d’effectuer des changements tels que l’annulation du virement existant puis la création d’un nouvel ordre de virement facilement. Parce qu’ils doivent consacrer du temps à cette tâche, cela peut parfois créer des retards de paiement voire même entraîner l’expiration de leur abonnement. Avec le prélèvement automatique, vous pouvez changer le montant encaissé sans que vos clients aient besoin d’autoriser ce changement.

Cette flexibilité vous permet aussi de facturer les membres à la carte (sans engagement) sans avoir besoin d’une nouvelle autorisation.

3. Le prélèvement automatique permet de réduire l’administration liée aux paiements et abonnements

L’encaissement de paiements par chèque, espèces ou virement automatique représente une charge administrative conséquente. Les paiements par prélèvement automatique peuvent, quant à eux, être complètement automatisés. Vous pouvez paramétrer les paiements directement depuis votre iPad ou ordinateur afin que vos membres puissent commencer à utiliser leur abonnement immédiatement.

Plus besoin de vérifier votre relevé bancaire, grâce au prélèvement automatique, vous êtes immédiatement au courant lorsqu’un paiement n’est pas reçu. Vous recevez aussi une notification instantanée lorsqu’un client annule son prélèvement automatique. Vous pouvez ainsi le contacter afin de mettre en place une autre méthode de paiement ou de lui offrir un abonnement plus adapté à ses moyens.

La gestion des processus de paiement était un vrai calvaire pour Alex Clarke, directeur de Crossfit Tonbridge. Jusqu’à ce qu’il commence à utiliser GoCardless :

"Avant, générer les paiements et vérifier nos relevés bancaires nous prenait quasiment deux jours par mois. Grâce à GoCardless et TeamUp, cela ne me prend plus qu’une heure par mois. Et je suis au courant de tout"

Comment vos membres règlent-ils leurs abonnements ? Quelle méthode de paiement préfèrent-ils ? Pensez-vous que le prélèvement automatique pourrait vous aider ? Partagez votre expérience et poursuivez la conversation sur Twitter.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre guide sur le prélèvement automatique qui vous aidera à déterminer la meilleure option pour votre entreprise.

GoCardless s’intègre également en toute transparence aux outils de gestion de salles leaders du marché comme Heitz System, VirtuaGym ou encore Liber.fit. Pour en savoir plus, consultez notre liste de partenaires.