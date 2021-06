Le prélèvement dans le secteur de la restauration

“Cela a révolutionné nos flux de trésorerie !” 4 raisons pour lesquelles les sociétés SaaS adorent GoCardless”

Le secteur de l'hôtellerie-restauration a connu une révolution.

L'explosion des fournisseurs SaaS (Software-as-a-service) comme TripAdvisor et Bookatable a habitué les clients à rechercher les restaurants et à faire leurs réservations en ligne.

Des sites web comme Zenchef proposent quant à eux une solution de gestion tout-en-un aux restaurants et bars, et permettent aux chefs et barmans de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux – la cuisine et les boissons.

“Nous observons le développement de ce secteur depuis un certain temps maintenant,” dit Nicola Anderson, VP marketing chez GoCardless, une société de B2B qui aide les entreprises à collecter les paiements par prélèvement au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

“Les entreprises SaaS comme celles-ci facturent souvent sur la base d'un abonnement, beaucoup se tournent aujourd'hui vers le prélèvement, un moyen plus efficace et plus rentable de recevoir des paiements – c'est là que nous intervenons.”

GoCardless aide déjà plus de 14 000 entreprises à recevoir des paiements par prélèvement. Ces entreprises sont variées, des start-up aux grandes entreprises en passant par le gouvernement britannique. Depuis son lancement en 2011, l'entreprise a connu une croissance de 300 % par an et a traité des paiements atteignant une valeur totale de plus d'un milliard d'euros.

Aujourd'hui, GoCardless ajoute les SaaS du secteur de l'hôtellerie-restauration à sa base de clients en pleine expansion – état des lieux de la situation.

“AUJOURD'HUI, PLUS DE RESTAURANTS NOUS PAIENT PAR PRÉLÈVEMENT” BOOKATABLE.COM

Fondée il y a 10 ans, Bookatable propose des services de réservation de table en ligne dans plus de 15 000 restaurants à travers 39 pays. Le site de réservation basé à Londres continue son incroyable croissance et compte un nombre de clients payant mensuellement par prélèvement plus important que jamais – grâce à GoCardless.

“Au départ, nous percevions les paiements par prélèvement via notre banque”, explique Guy Halfhead, directeur de l'exploitation chez Bookatable.

“Mais cela nous permettait uniquement de travailler avec des autorisations de prélèvement papier, nos clients devaient donc s'inscrire en imprimant une autorisation papier et nous l'envoyer par courrier – et ils le faisaient très rarement.”

Depuis que l'entreprise a opté pour le produit GoCardless à la fin de l'année 2014, le site de réservation est parvenu à convertir des centaines d'autres clients au prélèvement – ce qui a considérablement amélioré le chiffre d'affaire de la société.

Cette évolution s'est également révélée être positive pour les clients : “Nos restaurants peuvent nous payer plus facilement, ce qui leur fait gagner du temps.”

“AVANT, JE PASSAIS 40 % DE MON TEMPS À GÉRER LES PAIEMENTS. AUJOURD'HUI, J'Y CONSACRE MOINS DE 5 %” CO-FONDATEUR DE ZENCHEF

Cela se vérifie également pour Zenchef(anciennement 1001 Menus), prestataire de logiciel SaaS de gestion de restaurants tout-en-un auprès de plus de 2 500 restaurants en France, Italie, Espagne et au Royaume-Uni depuis 2010.

Leur co-fondateur et directeur technique, Julien Balmont, a supervisé l'intégration de GoCardless en 2015.

“Nous avons choisi le modèle de tarification personnalisée de GoCardless basé sur le volume, en raison du grand nombre d'opérations que nous devons traiter”, explique Julien.

Julien et l'équipe utilisaient déjà le paiement par prélèvement, mais directement via leur banque.

“Nous envoyions des fichiers CFONB, générés par Excel, grâce à un formulaire en ligne. Puis nous recevions les rejets, un par un, par courriel. Le processus était vraiment laborieux”, se souvient Julien.

“Un an plus tard, nous avons décidé d'automatiser ce processus en faisant appel à une société de prélèvement française. Nous avions automatisé la création du fichier, l'envoi sur un serveur, et recevions l'ensemble des rejets dans un seul fichier récapitulatif !”

Heureusement, les temps ont changé, Zenchef reçoit aujourd'hui les paiements de 2 300 clients par prélèvement – sans souci.

“Malgré tout, nous avions encore toutes sortes de problèmes”, dit Julien. “Par exemple, il n'existait aucun moyen de consulter automatiquement les coordonnées d'un client – tout devait être fait manuellement. Je passais 40 % de mon temps à gérer les paiements, les rejets et les mandats. Maintenant, j'y consacre moins de 5 % !”

Julien estime qu'il économise au moins 20 à 30 heures chaque mois grâce au processus entièrement automatisé de GoCardless Pro.

“NOUS AVONS AMÉLIORÉ NOTRE FLUX DE TRÉSORERIE” OUBRUNCHER.COM

Zenchef n'est pas la seule entreprise à gagner un temps précieux grâce à GoCardless. Fondée en 2009 par trois amis, Oubruncher.compropose des listes, des critiques et informations sur les meilleurs endroits où bruncher en France. Récemment, ils ont lancé leur site dans les villes de Bruxelles, New York ainsi qu'en Espagne et au Royaume-Uni.

“Nous avons entendu parler de GoCardless par nos amis de Zenchef,” explique la directrice des ventes, Mathilde Chiron. “Auparavant, nous collections les paiements par chèque ou par virement bancaire, mais ce n'était pas efficace car les paiements n'étaient pas instantanés, ce qui entraînait des problèmes de flux de trésorerie.”

Oubruncher, qui compte actuellement 115 clients qui paient par prélèvement, a décidé de passer à GoCardless en 2015.

Sans configuration nécessaire et sans qu'aucun frais mensuel ne soit engagé, n'importe quelle entreprise possédant un compte bancaire dans un établissement européen peut s'inscrire et bénéficier d'un service opérationnel en quelques minutes, avec un coût fixé à 1 % par transaction et plafonné à 2 €.

Pour les entreprises qui traitent de gros volumes d'opérations financières, une tarification sur-mesure en fonction du volume est également disponible.

Certains membres de l'équipe étaient réticents au changement : “Ils pensaient que ce serait plus compliqué et un frein pour l'entreprise”, admet Mathilde.

C'est le contraire qui s'est produit : “Les avantages sont simples et clairs, nous économisons du temps et les flux de trésorerie ne sont plus un problème.”

“NOTRE ENTREPRISE S'ADAPTE PLUS FACILEMENT !” YOUSHOULD.EU

Timothée Emery est le PDG de Youshould.eu, un site Web qui permet aux personnes qui organisent des soirées de trouver des lieux adaptés en France et en Belgique. (La prochaine fois que vous devez organiser une fête d'anniversaire ou une soirée, c'est le site qu'il vous faut.)

“Nous avons choisi le prélèvement et GoCardless car nous voulions automatiser le processus de paiement. Personne ne pensait à payer nos factures avant !”, explique Timothée.

“Aujourd'hui, nous avons trois fois plus de clients, mais nous n'avons besoin que d'une seule personne pour gérer le processus de facturation.”

La prise en charge automatique de ces paiements a tout changé, estime le PDG et co-fondateur de l'entreprise. Tant et si bien que nous sommes aujourd'hui prêts à agrandir l’entreprise.

“Notre entreprise est maintenant beaucoup plus flexible – nous voulons être la société d'organisation de soirées arrosées la plus flexible du monde !” Une belle idée non ?

