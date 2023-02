Paiement Paysafecard. Avantages et inconvénients

Paysafecard permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements en ligne sans révéler leurs informations bancaires ou personnelles. Il s'agit d'un code à 16 chiffres ou d’une carte prépayée qui peuvent être achetés dans des milliers de points de vente physiques à travers le monde, tels que les bureaux de tabac, les supermarchés et les stations-service. Les montants disponibles sont 10, 20, 50 et 100 euros.

Les cas d’utilisation

Les utilisations de Paysafecard sont nombreuses, mais l'une des plus courantes est le paiement dans le secteur du gaming et des paris en ligne. Les joueurs peuvent utiliser Paysafecard pour effectuer des dépôts sur leur compte de casino en ligne. Il est également possible de payer sur d'autres sites de commerce électronique qui acceptent Paysafecard comme méthode de paiement, par exemple pour des jeux, des films, des livres ou encore des logiciels.

Il y a deux possibilités pour payer en ligne avec Paysafecard : sans ou avec inscription. Pour payer sans inscription, il suffit de trouver un point de vente, acheter un code prépayé d’une valeur de10, 25, 50 ou 100 EUR et payer en ligne avec ce code sur les sites web qui affichent le logo Paysafecard. Le montant maximum par transaction sans inscription et de 50 EUR. Une autre option est de s’inscrire sur le site My Paysafe. Vous devez fournir vos informations personnelles, comme vos nom, adresse e-mail et numéro de téléphone. Une fois que vous avez ouvert un compte, vous pouvez gérer les paiements en ligne avec les identifiants de connexion à ce compte, commander une Paysafecard Mastercard prépayée ou acheter un chèque-cadeau dans la boutique de chèques-cadeaux Paysafecard. Cette option offre davantage de fonctionnalités sur l’application Paysafecard et le montant maximum par transaction peut aller jusqu’à 1 000 EUR.

Les frais chez Paysafecard

S’agissant d’une carte prépayée, l'utilisation de Paysafecard et les transactions sont en principe gratuites.

Il y a toutefois des frais supplémentaires qui peuvent être prélevés :

Frais de mise à disposition : pour un usage sans création de compte et à partir du 2ème mois, des frais mensuels de mise à disposition de 3 EUR sont déduits du crédit résiduel du code prépayé.

Frais de conversion de devises pour les transactions avec une devise différente de celle de votre carte Paysafecard.

Frais de remboursement de 7,50 EUR dus pour chaque remboursement, directement déduits du montant à verser.

Frais de mise à disposition du compte Paysafecard : à partir du 13ème mois, des frais mensuels de 5 EUR sont déduits si le client n’a pas effectué de transactions avec son compte au cours des 12 mois précédents.

Les avantages de Paysafecard

Pour le consommateur

Les avantages de Paysafecard sont nombreux, notamment la sécurité et la fiabilité, la facilité d'utilisation et la disponibilité dans plusieurs points de vente physiques. En utilisant Paysafecard dans les casinos en ligne, les utilisateurs peuvent éviter de révéler leurs informations bancaires ou personnelles, ce qui réduit les risques de vol d'identité et de fraudes. Cet anonymat dans les transactions est d’autant plus apprécié par les joueurs qu’aucune information personnelle n’apparaît durant le jeu, comme s’ils payaient en espèces. Elle est aussi appréciée par les clients qui n’ont pas de cartes de crédit.

Pour le commerçant

En tant que commerçant en ligne, vous pouvez intégrer Paysafecard avec une passerelle de paiement « Skrill Quick Checkout », des paniers d'achat ou des fournisseurs de services de paiement.

Selon The Global Economy, environ 19 % des personnes de plus de 15 ans dans le monde n'ont pas de carte de crédit et environ 60 % n'ont pas de compte bancaire. Par ailleurs, les consommateurs détenteurs de cartes de crédit ne l'utilisent pas toujours sur Internet, car ils s'inquiètent pour leur sécurité et craignent une éventuelle utilisation abusive de leurs données personnelles. Paysafecard permet aux commerces en ligne dans les secteurs tels que les jeux d'atteindre ces consommateurs à fort pouvoir d'achat.

Les inconvénients

Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser cette carte pour effectuer des retraits, ils doivent donc trouver une autre méthode pour retirer leurs gains. De plus, il y a des frais associés à l'utilisation de cette carte, ce qui peut être un inconvénient pour certains. Enfin, Paysafecard limite le montant des transactions mensuelles à 250 EUR (pour un compte standard) et annuelles à 30 000 EUR (pour un compte Unlimited).

GoCardless – une alternative aux cartes prépayées

GoCardless permet d’automatiser la collecte des paiements en ligne qui sont directement prélevés sur les comptes bancaires des clients.

GoCardless est une alternative aux fournisseurs de paiement en raison de ses tarifs compétitifs qui se situent à hauteur de 2 % + 0,20 EUR pour chaque transaction.

Notre solution Instant Bank Pay, basée sur l'open banking, permet un meilleur contrôle des paiements ponctuels. Les paiements open banking dissipent les inquiétudes des clients liées à l’utilisation des cartes bancaires en ligne, par exemple sur les sites de jeux ou de rencontres, pour les services de VoIP, les fournisseurs d'hébergement web ou encore les agences de voyage en ligne. Grâce à Instant Bank Pay vous pouvez encaisser des paiements en un jour ouvré seulement. Cette solution évite aussi des frais et complications liées à la carte bancaire, le virement ou le prélèvement. Ce dernier n’est d’ailleurs pas optimisé pour les paiements ponctuels. Grâce à la solution de paiement instantané, vos clients sont plus rassurés et leur parcours utilisateur plus fluide.

Prenez le contrôle de vos paiements entrants et soyez payé(e) en temps et en heure avec GoCardless.