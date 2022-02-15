Le guide GoCardless pour : Optimiser votre mix de paiements avec des pages de paiement pour les clients

Si vous souhaitez augmenter le nombre de clients qui vous paient par prélèvement bancaire, optimiser vos pages de paiement est l’une des mesures clés pour y parvenir.

Voici ci-dessous les bonnes pratiques de GoCardless concernant les pages de paiement. Elles vous aideront à augmenter le taux de conversion global de votre page de paiement et la proportion de nouveaux clients qui choisissent le prélèvement bancaire.

Nos propres pages de paiement suivent ces directives et nous assurent la configuration de centaines de milliers de mandats de prélèvement chaque mois.

1. Affichez clairement les moyens de paiement que vous proposez

Faites savoir à vos clients comment ils peuvent vous payer avant qu’ils n’entament l’expérience de paiement. Par exemple, si votre entreprise accepte seulement le prélèvement bancaire, indiquez-le dès le début du processus de paiement.

Certains clients ont des attentes précises concernant les moyens de paiement qu’ils peuvent utiliser. Si vous ne définissez pas clairement leurs attentes au début de l’expérience de paiement, vous risquez de les décevoir ou les irriter et donc de les perdre.

Si vous proposez plusieurs moyens de paiement, pensez à les organiser de façon à ce que le prélèvement bancaire apparaisse en premier. Afficher le prélèvement bancaire en premier ou le sélectionner par défaut peut augmenter considérablement le nombre de personnes qui le choisissent. Vous pouvez aussi ajouter une étiquette « Recommandé » ou « De préférence » sur ce moyen de paiement pour pousser vos clients à l’utiliser.

Si vous trouvez qu’il est difficile de convaincre votre client d’opter pour le prélèvement, envisagez de le rendre obligatoire. Même s’il vous faudra rejeter le client occasionnel qui refuse de changer, vous vous dégagerez du temps pour vous concentrer sur l’acquisition de contrats plus adaptés à votre entreprise.

Si vous trouvez qu’il est difficile d’inciter les clients existants au changement, commencez par inclure le prélèvement comme une condition obligatoire seulement pour les nouveaux clients.

« Avant de commencer à travailler avec nos nouveaux clients, nous leur demandons de compléter un mandat GoCardless. Nous ne commençons à travailler avec les clients que lorsqu’un mandat GoCardless actif est paramétré. »

Paul Bulpitt, Co-fondateur chez The Wow Company – Expertise comptable et conseil aux entreprises

Darren Green de Green Pro Clean revient sur sa démarche d’avoir rendu le paiement via GoCardless obligatoire pour ses clients.

2. Donnez la priorité à la confidentialité et à la sécurité

Ces dernières années, les consommateurs ont commencé à se soucier de l’utilisation de leurs données à caractère personnel et de la façon dont elles sont sécurisées.

Utilisez un simple message de sécurité comme « Votre paiement est sécurisé à l’aide d’un cryptage 256 bits » et affichez des icônes de cadenas à côté des champs relatifs aux données du paiement pour ajouter au sentiment de sécurité.

Rappelez aux clients que leurs données sont sécurisées. Si l’on part du principe que vous respectez les instructions pertinentes, vous pouvez mentionner que votre page de paiement « suit les bonnes pratiques en matière de confidentialité pour protéger et respecter les données à caractère personnel. »

3. Indiquez clairement que GoCardless est votre fournisseur de paiement

Le RGPD exige que la politique de GoCardless en matière de confidentialité soit visible de vos clients, car GoCardless est un contrôleur de données.

Mais cette démarche comporte aussi ses avantages : mettre en lumière GoCardless vous permet de vous assurer que vos clients sont bien au fait de la situation et vous évite toute confusion ultérieure potentielle.

Retrouvez notre charte graphique ici

4. Adaptez vos pages de paiement aux différents pays

La localisation consiste à adapter vos pages de paiement à l’emplacement de vos clients.

La langue est bien entendu le moyen principal d’adapter vos pages de paiement, mais vous pouvez aussi utiliser la terminologie la plus pertinente.

Par exemple, vous pourriez récupérer les coordonnées bancaires de vos clients sous la forme du numéro IBAN. Toutefois, permettre au client de saisir ses données dans le format local auquel il est habitué contribuera probablement à améliorer le taux de conversion.

Un même moyen de paiement peut également avoir des noms différents selon les pays. Le prélèvement bancaire est souvent désigné sous le nom de « Direct Debit » au Royaume-Uni, « ACH debit » aux États-Unis ou « prélèvement bancaire » en France.

Retrouvez plus d’informations sur nos exigences de conformité pour les pages de paiement personnalisées ici.

5. Présentez le prélèvement bancaire comme votre moyen de paiement de prédilection tout au long du processus du client

Lorsque vous obtenez de nouveaux clients, voici quelques conseils pour les orienter vers le prélèvement automatique avec GoCardless dès le début.

Évoquez vos options de paiement d’entrée : Dès que vous avez établi une relation de travail avec un nouveau client, parlez ouvertement des prix, de la facturation et du paiement et indiquez clairement que le prélèvement bancaire est votre canal de paiement favori.

Intégrez votre option de paiement favorite dans les contrats et les lettres d’engagement : Changer une habitude est difficile. Configurez le prélèvement bancaire comme moyen de paiement par défaut pour votre nouveau client dans votre contrat ou accord de service, de façon à ce qu’il soit obligé de se désinscrire de cette option pour payer autrement.

Traitez les questions des clients dès le début : Si un nouveau client potentiel n’a jamais payé via GoCardless par le passé, il se peut qu’il ait des questions sur le fonctionnement. Favorisez l’amélioration du taux de conversion en anticipant ces questions et en y répondant clairement sur votre site.

Créez une page « À propos de GoCardless » sur votre site Internet pour expliquer le rôle joué par GoCardless dans le processus de paiement. Enfin, expliquez à vos clients en quoi consisteront leurs interactions avec GoCardless une fois leur paiement configuré.

Envoyez un e-mail aux clients pour expliquer les avantages du prélèvement bancaire : Soulignez les principaux avantages de l’utilisation du prélèvement et présentez GoCardless comme la solution idéale (voir ici pour plus d’informations à ce sujet).

Intégrez un CTA (appel à l’action) sur la première facture en faveur du prélèvement bancaire : Intégrez des instructions de paiement par prélèvement sur la première facture et sur votre site Internet.

6. Faites savoir à votre client ce qui l’attend

Informez vos clients tout au long du processus de paiement de ce que seront les étapes suivantes. On en revient à l’idée de définir des attentes claires pour le client afin de lui éviter toute expérience négative.

Ensuite, une fois que le client a terminé le processus de paiement, indiquez-lui ce qui va se passer.

Voici une check-list basique à passer en revue après le paiement :

Page indiquant que le paiement est réussi : Indiquez clairement que le paiement a bien été pris en compte à la fin du processus.

E-mail de confirmation : Confirmez les détails affichés sur la page de fin du processus de paiement.

Indiquez le nom qui apparaîtra sur le relevé bancaire du client.

Donnez une idée des montants et des délais de paiement

Indiquez clairement qu’un e-mail de notification sera envoyé avant tout retrait du paiement sur le compte pour rassurer votre client.

Les clients sont moins susceptibles de contacter votre organisation pour vous poser des questions ou se plaindre s’ils ont reçu une communication claire.

7. Analysez vos données

Enfin, comprendre le comportement d’un client est crucial pour améliorer son expérience. Utilisez les données disponibles pour vous aider à décider des changements à faire sur votre page de paiement.

Par exemple, vous constaterez peut-être que la majorité de vos clients sont des chefs d’entreprise utilisant un compte d’entreprise pour effectuer leur paiement. Afin de faciliter la configuration pour ce type d’utilisateur, vous pouvez demander le « Nom de l’entreprise » par défaut, avec la possibilité de saisir un nom d’individu en deuxième option.

Si possible, effectuez un test A/B pour évaluer l’impact des changements. À cette occasion, vous affichez une version de votre page à un groupe d’utilisateurs et une autre version à un autre groupe. Vous pouvez ensuite voir la performance de chaque version et déployer la « gagnante » dans la vie réelle.

Comme chaque marque, chaque cas d’utilisation et chaque clientèle sont différents, mener un test A/B intégrant différentes expériences est une étape importante du processus d’optimisation de la conversion.