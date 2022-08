Mollie VS Stripe : quelle est la meilleure option ?

Mollie et Stripe sont deux logiciels de paiement qui permettent d’accepter des paiements en ligne. Si une telle solution pourrait aider votre entreprise, cet article vous propose de faire le point sur leurs fonctionnalités afin de vous aider à faire le bon choix.

Mollie Vs Stripe: accepter des paiements en ligne

Sur leurs sites respectifs, ces deux entreprises se présentent comme des solutions à destination des professionnels pour accepter les paiements en ligne. Elles sont toutes les deux accessibles via un site web ou une application (fonctionnant aussi bien sous iOS qu’Android) . Et elles peuvent être intégrées facilement à tous les sites, pour une utilisation rapide, en moins de 15 minutes.

Mollie et Stripe mettent également en avant leur transparence sur les tarifs, sans frais cachés ni engagement. Stripe applique une commission fixe de 0,25 euros par transaction auquelle il faut ajouter un pourcentage selon le moyen de paiement utilisé : 1,4 % pour les cartes bancaires européennes (sauf les cartes britanniques pour lesquelles le pourcentage est de 2,5 %) et 2,9 % pour les cartes bancaires internationales. Mollie applique les mêmes frais par transaction (0,25 euros) et des pourcentages comparables : 1,2 % pour les cartes bancaires particulières (françaises), 2,9 % pour les cartes bancaires professionnelles (françaises), 1,8 % pour les cartes bancaires Visa et Mastercard européennes, 2,9 % pour les cartes bancaires Visa et Mastercard internationales comme pour les cartes bancaires American Express.

En ce qui concerne les moyens de paiements eux-mêmes, Stripe en accepte plus de 20, dans 135 devises, opérant dans 30 langues différentes. Mollie en affiche également une vingtaine, parmi lesquelles il convient de citer PayPal, tant cette solution en ligne compte d’utilisateurs (377 millions dans le monde entier).

Si les deux solutions sont également comparables en matière de sécurité, opérant dans le respect des normes PCI-DSS avec le système 3D-Secure, le service client est à l’avantage de Mollie. En effet, si Stripe est disponible 24h/24 et 7j/7, il est uniquement possible de contacter l’assistance via un serveur Discord dédié ou par e-mail. Or, Mollie, dont l’une des filiales est installée en France, est également joignable par téléphone, aux horaires de bureau (de 9h à 17h), un avantage non négligeable en cas de problème.

À ce propos, il convient d’ajouter que GoCardless est la seule solution comparable offrant encore plus de facilités de contact, avec deux numéros de téléphone (un service client et une assistance technique), en plus d’une interface de chat sur son site.

Mollie Vs Stripe: bénéficier d’autres fonctionnalités

Outre les paiements sur votre boutique en ligne, Stripe et Mollie proposent également des outils de gestion pour votre entreprise, à commencer par la possibilité d’émettre des factures. S’il faut noter les efforts faits par Mollie pour étoffer son offre, puisque cette société ne proposait à l’origine ni facture ni rapport, Stripe conserve l’avantage grâce à la richesse de la documentation proposée et des outils de comptabilité intégrés.

Vous pourrez ainsi paramétrer ce logiciel pour simplifier votre comptabilité d'exercice et clôturer votre bilan comptable comme votre compte de résultat. Mieux encore, Stripe peut intégrer des outils tels que NetSuite et QuickBooks, ou même des fichiers CSV, pour une synchronisation parfaite de votre comptabilité.

Parmi les progrès réalisés en matière de suivi en temps réel, les notifications relatives aux transactions constituent un progrès intéressant. Il s’agissait jusqu’à présent de l’un des principaux atouts de GoCardless, pour citer de nouveau cette solution spécialisée dans les paiements récurrents dont nous parlions ci-dessus.

Conclusion

En définitive, il est difficile de dire qui est le meilleur entre Stripe ou Mollie puisque, comme vous avez pu vous en rendre compte grâce à ce comparatif, ces solutions présentent de nombreux points communs. En outre, leurs différences peuvent être plus ou moins importantes à vos yeux selon vos clients et vos besoins. Si vous recherchez surtout à simplifier votre gestion des paiements, vous devriez également prendre en considération GoCardless, qui se distingue de ses concurrents sur plusieurs points.