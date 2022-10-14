Définition du ecommerce B2B

Le e-commerce B2B est un domaine que l’on peut définir comme étant une transaction en ligne entre une ou deux sociétés sur Internet. Des entrepreneurs peuvent opter pour des solutions d’e-commerce B2B pour répondre à différents besoins dans le cadre professionnel. Ainsi, le domaine du marché e-commerce B2B se traduit par des tendances qui montrent l’importance de ce secteur. Même si les moyens sont identiques, l’e-commerce B2B est radicalement différent du B2C.

D’après la Fevad, les ventes B2B dans le e-commerce ont augmenté de 19,6 % en 2022 par rapport à l’année 2021 au 1er trimestre 2022. Un deuxième chiffre significatif à retenir est que le e-commerce B2B a dépassé la somme fatidique de 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2019.

En quoi consiste le ecommerce B2B ?

Le ecommerce B2B est une transaction en ligne entre une ou une plusieurs entreprises. Le ecommerce B2B est fondamentalement différent du ecommerce B2C de part différents aspects. Un acheteur professionnel est différent d’un particulier sur une boutique en ligne, en raison de plusieurs éléments. L’ecommerce B2B comporte des tarifs qui sont le plus souvent personnalisés par l’existence d’accords commerciaux.

Prix qui ne sont pas affichés : le ecommerce B2B n’affiche pas les prix la plupart du temps. La plupart du temps, il faut que l’acheteur professionnel soit identifié au sein de la solution ecommerce B2B. Par ailleurs, les prix qui sont affichés vont changer par rapport aux volumes que l’entrepreneur va commander ou par rapport à un système de réductions et de remises qui seront négociées.

Des cycles de vente plus longs : sur une boutique en ligne B2B, le cycle de vente va être totalement différent que sur une plateforme B2C. Il y aura plusieurs intervenants et le cycle de vente diffère via plus

d’interactions entre le vendeur et l’acheteur. Par ailleurs, il peut y avoir plusieurs intervenants comme la préparation du panier d’achat, la validation de la commande…

Quelles sont les différences entre le ecommerce B2C et le ecommerce B2B ?

Les différences entre le ecommerce B2C et le B2B se traduisent par rapport à plusieurs paramètres comme l’achat, la durée du cycle de vente. Par ailleurs, le ecommerce B2B se distingue du secteur B2C en raison de la manière dont les acheteurs peuvent effectuer l’achat.

Le ecommerce B2B utilise notamment des solutions complexes comme :

Plateformes ecommerce.

Plateformes ERP pour la gestion des stocks, des factures…

Plateforme PIM pour les informations produits

Connexion au CRM pour les données clients

Bien d’autres outils peuvent entrer en ligne de mire dans le ecommerce B2B comme des composants métiers tels que l’OMS, WMS ou encore DAM. Ces composants métiers couvrent de nombreux aspects comme les médias, la logistique ou la préparation des commandes. De ce fait l’e-Commerce B2B est beaucoup plus complexe que le ecommerce B2C en raison des nombreux outils qui peuvent être utilisés.

Quels sont les avantages du prélèvement automatique dans le cadre de l’ecommerce B2B ?

Le prélèvement automatique peut-être un allié incontournable dans le déploiement d’une plateforme ecommerce B2B pour un entrepreneur. En effet, le prélèvement SEPA donne la possibilité d’avoir un contrôle complet du processus de paiement sur des aspects comme la date de paiement ou la somme à prélever.

La solution de paiement est peu coûteuse et très facile à mettre en place. Le prélèvement SEPA peut être mis en place avec une fintech comme GoCardless dans le cadre d’une solution ecommerce b2b qui est très facile à mettre en place et peu coûteuse.

Le déploiement de la solution de paiement consiste pour GoCardless à établir le lien avec l’établissement bancaire et faire en sorte que les pages de paiements sur la plateforme ecommerce B2B respectent les normes en vigueur et que les informations des clients soient conservées en toute sécurité. Ainsi, GoCardless répond à cette problématique concernant la mise en place d’un dispositif de prélèvement SEPA qui peut être difficile à mettre en œuvre sur une plateforme d’ecommerce B2B.

Cela peut nécessiter beaucoup de manipulations et d’efforts, car il peut s’avérer être compliqué de connecter une solution de prélèvement SEPA sur une infrastructure basée sur le cloud. Cela nécessite de télécharger beaucoup de fichiers avec un déploiement manuel des mises à jour pour le processus de paiement.

Pour faciliter ce processus, GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 partenaires dont WooCommerce qui est une passerelle de paiement qui permet d’intégrer un module de paiement sur la plateforme d’ecommerce B2B.