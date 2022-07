Il vous est probablement déjà arrivé d’avoir de multiples cas de factures impayées. En matière de comptabilité, les factures non parvenues ne sont pas à exclure en cas de décalage lors de la réalisation et de la facturation d’une prestation. Mais qu’est-ce qu’une facture non parvenue ? Et comment comptabiliser une facture non parvenue ? Les réponses à ces questions se trouvent dans cet article.

Définition et explication de facture non parvenue (FNP)

Généralement, l’on évoque le terme de facture non parvenue quand une facture d’un prestataire n’a pas été enregistrée au cours d’un exercice comptable. On parle aussi de facture à recevoir. Ceci est dû à un décalage entre le temps de la fourniture d’un service ou la livraison d’un bien et le moment de la transmission de la facture.

Ou encore, la réception de la facture arrive hors délai de l’arrêté des comptes. Cependant, cette facture doit être comptabilisée par l’entreprise. Il convient alors de rattacher les écritures de régularisation à l’exercice comptable approprié.

Intérêt de comptabiliser une facture non parvenue

En effet, le plan comptable impose des principes comptables dans certains pays. Il s’agit entre autres de : prudence, non compensation, prééminence de la réalité sur l’apparence, séparation des exercices…

Dans le cas d’espèces, la comptabilisation des factures non parvenues se rapproche du principe de la séparation des exercices. C’est une question d’enregistrer les documents comptables qui se rattachent au bon exercice comptable. En d’autres termes, l’entreprise doit comptabiliser les opérations au moment de leur réalisation et non à la date de facturation.

Délai d’enregistrement de la facture non parvenue

Quand doit-on enregistrer l’écriture d’une facture non parvenue (FNP) ? Très souvent, la comptabilisation des FNP se fait à la fin de chaque situation comptable. Cela revient à dire qu’elle intervient lors de la révision des comptes. De manière simple, la compta de factures non parvenues fait partie des retraitements comptables qui sont nécessaires pour réaliser le bilan comptable d’une entreprise.

De toute façon, les extournes se font alors à l’ouverture du prochain exercice. Du moins, les sommes mentionnées au débit se retrouveront au crédit.

S’il y a une obligation comptable qui n’échappe pas à chaque dirigeant d’entreprise, c’est la retranscription des opérations dans le bilan comptable. Cela arrive également lorsqu’on fait face à une FNP (facture non parvenue) au moment de clôturer un exercice comptable. Commençons par reconnaître que la facture à recevoir est sujette à une écriture de régularisation, car elle ne peut nullement être écrite sur le prochain exercice. Forcément, la charge correspondante doit être inscrite lors de l’arrêté des comptes.

Nous allons vous expliquer, étape par étape, ce qu’il faut faire pour comptabiliser une facture non parvenue. Dans un premier temps, il est impératif de classer les FNP dans le compte 408 baptisé « Fournisseurs-Factures non parvenues ». Deuxièmement, les écritures des FNP sont extournées dès l’ouverture d’un nouvel exercice comptable. Enfin, la facture à recevoir revient avec des écritures comptables en ordre. Ceci étant, vous pouvez solliciter un expert comptable ou utiliser des logiciels de gestion de comptes pour vérifier votre bilan comptable.

Réception d’une facture non parvenue

Une fois que vous recevez votre facture, il est vivement conseillé de vérifier les mentions obligatoires. Les éléments à vérifier sont par exemple les dates de l’émission et de la livraison de la facture, la numérotation, le montant total, la TVA applicable…

Pour finir, il faut retenir que les FNP sont visibles dans le passif du bilan, et plus précisément dans le compte intitulé « Dettes fournisseurs et comptes rattachés ». À noter, ces dettes sont rangées en fonction du temps restant jusqu’au règlement.

