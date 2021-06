Quelle est la différence entre l’EBE et l’EBITDA ?

Qu’est-ce que l’EBE ?

L'EBE désigne l’Excédent Brut d'Exploitation. Cette notion comptable correspond à la ressource d’exploitation d’une entreprise, après avoir payé ses cotisations sociales mais avant d’avoir réalisé les dotations aux amortissements. Il ne comprend pas non plus les provisions et les amortissements, comme tous les transferts d’un exercice à un autre (qui, au niveau comptable, figurent dans le résultat d’exploitation). En d’autres termes, l’EBE ne tient compte que des produits et des charges d’exploitation qui donnent lieu à des mouvements de caisse.

L’EBE se calcule sur un exercice comptable, c’est-à-dire généralement sur une période de 12 mois. Il peut être obtenu de trois façons différentes :

EBE = chiffres d’affaires – achats – consommation + subventions d’exploitations – charges de personnel – impôts et taxes

EBE = valeur ajoutée + subventions d’exploitations – charges de personnel – impôts et taxes

EBE = résultat net + charges financières – produits financiers + charges exceptionnelles – produits exceptionnels – dotation aux amortissements – reprises sur amortissements et provisions – autres produits de gestion courante + autres produits de gestion courante

Son calcul est intéressant parce qu’il permet d’évaluer la rentabilité réelle d’une entreprise en mettant l’accent sur les résultats de l’activité d’une entreprise, sa capacité à générer de la trésorerie par son exploitation, indépendamment de ses investissements ou amortissements, et sans tenir compte non plus de sa capacité de financement ou d’événements exceptionnels.

L’EBE est également un élément intéressant pour mettre en perspective les performances d’une entreprise année après année ou pour comparer les résultats de différentes entreprises.

Qu’est-ce que l’EBITDA ?

L'EBITDA est un sigle anglais qui signifie « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization », c’est-à-dire, pour les non-anglophones « Bénéfice Avant Intérêts, Impôts et Amortissements » (ou BAIIA). Il s’agit d’une notion comptable américaine dont le nom est suffisamment explicite : il désigne les revenus d’une entreprise avant le paiement des intérêts et des impôts ainsi que les provisions sur immobilisations et les dotations aux amortissements. Pour utiliser un autre terme anglais, il désigne le « cash-flow » provenant de l’activité d’une entreprise, indépendamment des impôts et des taxes mais aussi de sa politique d’investissement et de financement.

Comme en France, le calcul de l'EBIDTA est généralement annuel, effectué à partir du compte de résultat à la clôture de l'exercice comptable, une fois par an. Il peut être obtenu de deux façons différentes :

EBITA = chiffres d’affaires (hors taxe) – achats – charges (externes, de personnels, autres)

EBITDA = résultat net + intérêts + impôts + amortissements et provisions

Les modes de calculs étant différents, la première méthode est dite soustractive tandis que la deuxième est dite additive.

Quelle est la différence entre l’EBE et l’EBITDA ?

Bien que l'EBITDA soit souvent présenté comme l’équivalent américain de l’EBE, ce n’est pas exactement le cas. En effet, la traduction exacte de l’EBE est GOS, des initiales qui signifient « Gross Operating Surplus ».

Pour en revenir aux différences entre l’EBE et l’EBITDA, il faut savoir que ce dernier inclut les produits et les charges exceptionnelles, ainsi que la participation des salariés alors que ces chiffres ne figurent pas dans l’EBE. Au contraire, l’EBE tient compte des provisions d’exploitation alors que celles-ci ne sont pas prises en compte par l’EBITDA.