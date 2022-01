Depuis quelques temps déjà, les services financiers ne sont plus l’apanage des seules banques traditionnelles. Des néo-banques aux plateformes de crowdlending, l’offre se digitalise rapidement, et il n’est plus étonnant de voir des clients se tourner vers les pure players pour accéder à des prestations essentielles comme les moyens de paiement, ou même aux prêts personnels et solutions d’épargne.

Que ce soit pour prélever des intérêts, de l’épargne régulière ou des mensualités de crédit, ces acteurs doivent se doter d’infrastructures technologiques modernes afin d’accélérer la mise sur le marché de nouvelles offres, de sécuriser leurs encaissements récurrents et de préserver leur business model.

Et ce, alors que le secteur fait face à :

des time-to-market longs,

des taux de conversion faibles dus à des parcours client peu qualitatifs,

un taux d’échec des paiements élevé,

des processus de recouvrement coûteux,

une multitude de systèmes de paiement pour couvrir les différentes zones géographiques.

Que disent les experts ?

Pour rester compétitives sur le coût et la flexibilité nécessaire à l'innovation, les institutions financières devront moderniser leur infrastructure afin de la rendre plus agile et plus réactive. PwC Financial Services Technology 2020 and Beyond

Que disent nos clients ?

Depuis que nous avons intégré GoCardless, plus de 3 clients sur 5 ont choisi de verser leur épargne par prélèvement, ce qui nous permet de traiter les paiements rapidement. GoCardless s’intègre pleinement à notre site web, les clients n’ont donc pas l’impression de quitter la plateforme au moment d’investir, ce qui optimise l’expérience utilisateur globale. Bill Packman, COO, Nutmeg Savings and Investment Bank

Quelle solution ?

Faites du paiement un levier de réussite durable avec GoCardless.