Une demande de remboursement d’un virement bancaire peut faire partie du quotidien de l’entrepreneur. Il peut arriver dans le cadre d’une transaction commerciale comme l’achat de biens ou la fourniture d’un service auprès d’un prestataire de devoir demander le remboursement d’un virement bancaire. Les raisons de demander le remboursement d’un virement bancaire sur un compte bancaire professionnel peuvent être multiples.

Il peut s’agir simplement d’une erreur de manipulation ou d’un virement qui a été effectué deux fois. L’erreur est humaine et il est essentiel de se prémunir de ces potentiels désagréments qui peuvent faire partie du quotidien de l’entreprise.

Identifier l’erreur est dans un premier temps important pour pouvoir récupérer les sommes sur le compte bancaire professionnel et ne pas mettre en péril la société, surtout s’il s’agit d’une somme importante.

Quelles sont les raisons pour demander le remboursement d’un virement bancaire ?

Virement envoyé au mauvais destinataire

Ce cas de figure est le plus courant et fait référence à une mauvaise manipulation où le virement est envoyé à un autre bénéficiaire.

Montant du virement erroné

Le remboursement d’un virement bancaire peut trouver sa source dans une mauvaise saisie du montant total de la facture vis-à-vis du prestataire.

Mauvaises saisies des données bancaires

Il peut s’agir d’une mauvaise manipulation où l’entrepreneur a saisi les mauvaises coordonnées bancaires du destinataire du virement bancaire.

Virement bancaire exécuté deux fois

Il s’agit d’un virement qui a été envoyé deux fois à l’encontre du destinataire.

Est-ce possible de demander le remboursement d’un virement bancaire ?

Le chef d’entreprise devra donner les raisons précises pour pouvoir demander un remboursement d’un virement. Cela permettra d’appuyer sa demande et de faciliter le processus de remboursement. Si le motif invoqué par l’entreprise n’est pas jugé valable par l’établissement financier, il est possible que la demande de remboursement soit rejetée. Le bénéficiaire du paiement peut ne pas être d’accord pour annuler l’opération.

Le remboursement du virement bancaire peut faire l’objet d’un remboursement même s'il est irrévocable, mais sous certaines conditions. L’entrepreneur pourra envisager d’obtenir le remboursement d’un virement bancaire en cas d’erreur ou lors d’une fraude. Il est à noter que les procédures en cas d’erreur et de fraude sont identiques.

D’autant plus qu’il est possible de demander un remboursement d’un virement bancaire lorsqu’il n’a pas encore été exécuté. Il faudra se rapprocher le plus tôt possible de l’établissement bancaire par téléphone, se rendre au guichet ou se connecter sur l’espace client pour pouvoir obtenir un remboursement du virement bancaire.

En quoi consiste la procédure de recall (rappel) pour obtenir un remboursement du virement bancaire ?

La banque du chef d’entreprise devra effectuer les recherches nécessaires pour retrouver le compte crédité par inadvertance. Cette procédure qui consiste à créditer le compte professionnel de l’entrepreneur pour procéder au remboursement d’un virement se nomme recall. Le recall est un rappel de fonds de la part de la banque du client.

Quel est le délai pour demander le remboursement d’un virement bancaire ?

Le délai pour demander remboursement d’un virement bancaire varie d’une banque à l’autre. Il est difficile d’établir un délai précis pour demander l’annulation d’un virement bancaire. Toutefois, le délai en vigueur est généralement de 24 h maximum pour pouvoir soumettre la demande de remboursement d’un virement bancaire.

L’entrepreneur doit agir le plus vite possible car les banques doivent effectuer plusieurs vérifications afin de pouvoir finaliser la demande. Ainsi, un virement SEPA peut prendre plus de 24h pour pouvoir être finalisé, ce qui peut laisser une marge de manœuvre supplémentaire.

Ainsi, lorsque le virement est effectué entre deux établissements bancaires différents, le délai pour demander le remboursement d’un paiement peut aller jusqu’à 2 à 3 jours ouvrés. Lorsque les comptes se situent dans la même banque, le délai sera plus court.

Lorsqu’il s’agit d’un virement international au sein de la zone euro, il faut compter un délai de demande de remboursement d’un virement bancaire qui peut aller jusqu’à 4 jours ouvrés. Il est vivement conseillé de se rapprocher du service client de son établissement bancaire afin de pouvoir prendre connaissance des différents délais pour pouvoir agir au plus vite.

Par ailleurs, les banques disposent de supports par téléphone ou en ligne pour pouvoir apporter l’assistance nécessaire pour débuter la demande de remboursement virement bancaire quand cela est possible.

Il est à noter que le délai de remboursement demande un certain délai, il peut prendre jusqu’à 30 jours maximum à partir de la date de recall de la part de l’entrepreneur.

Recourir aux services de GoCardless pour exécuter ses virements

Comme il a été précédemment, les virements bancaires peuvent faire l’objet d’erreurs ou de fraudes. Il existe une méthode de paiement qui est le prélèvement automatique qui s’adresse à la fois aux entreprises prestataires et clients pour limiter les désagréments et les demandes de remboursement de virement bancaire.

Le prélèvement automatique offre de nombreux avantages et permet de collecter directement les sommes sur le compte professionnel. Cela permet d’améliorer la gestion de la trésorerie et d’éliminer de manière considérable les retards de paiement.

Dans le cadre des paiements par prélèvement automatique avec GoCardless, il est possible de demander une rétrofacturation dans les 8 semaines sans poser de questions. Le commerçant peut recevoir des paiements par prélèvement automatique, cela lui permet de ne pas se tromper sur la saisie des données.