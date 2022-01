Définition des Jours Glissants – Paiement

Lorsqu’un client effectue un paiement dans votre entreprise pour régler la prestation d’un service ou la fourniture d’un produit, ou lors d’un achat professionnel avec la carte bancaire de son entreprise, il peut se produire un paiement refusé. Ainsi, il se peut que la carte bleue ne puisse pas fonctionner correctement et que le paiement ne puisse pas aboutir.

On parle de jours glissants, il s’agit d’un jargon qui est utilisé dans le secteur bancaire et qui permet de comprendre le fonctionnement des plafonds de retrait et de paiements sur une carte bancaire. Ce mécanisme permet en outre de protéger le détenteur de la carte bancaire. Toutefois, il est essentiel de comprendre en quoi consiste les jours glissants et à quoi correspondent-ils.

En quoi consistent les 7 jours glissants ?

On définit les jours glissants par rapport au délai qu’il existe entre l’utilisation d’un service à l’instant t et lorsque ce même service sera à nouveau disponible. Lorsque l’utilisateur d’une carte de paiement voit son plafond de retrait atteint, il devra par exemple attendre 7 jours d’affilée avant de pouvoir utiliser le moyen de paiement à nouveau.

Ainsi, les jours glissants peuvent se définir comme étant une manière de calculer le nombre de jours consécutifs entre deux utilisations d’un même service. Le 1er jour glissant se réfère au 1er jour de l’utilisation du service, ce qui veut dire qu’ils ne correspondent pas à une date calendaire, mais par rapport au jour j de l’interruption du service.

Par exemple : un détenteur d’une carte bancaire professionnelle a atteint le plafond de retrait le 4 octobre, il devra attendre 7 jours, soit le 11 octobre pour pouvoir retirer à nouveau de l’argent.

Est-ce que les jours glissants sont identiques pour les retraits et les paiements ?

Le mécanisme des 7 jours glissants peut être identique, que ce soit pour les plafonds de paiements ou les plafonds de retraits. Toutefois, il peut s’agir de mois glissants pour les plafonds de paiements, tout dépend des termes de la convention du compte.

Ainsi, pour éviter de devoir attendre 7 jours pour pouvoir à nouveau utiliser sa carte bancaire que ce soit pour les retraits ou les paiements, il conviendra de se rapprocher de son banquier. Si le principe des jours glissants s’avère être trop contraignants, il conviendra d’opter pour le principe des mois glissant. Le mois glissant consiste à prendre en considération le mois qui commence à partir du jour de la première transaction. À savoir que la durée est précisée dans la convention de compte lors de la procédure d’ouverture du compte bancaire.

Le risque principal, comme il a été évoqué dans cet article, est de ne plus pouvoir l’utiliser pendant une certaine période. La première solution évoquée précédemment est de négocier une augmentation du plafond des retraits dans les distributeurs automatiques de billets ou de paiements. Ayez à l’esprit que cela peut engendrer des frais supplémentaires. Ainsi, il sera possible de contacter le service client de sa banque via un support en ligne, par téléphone ou de se rendre directement dans une agence physique. Vous pouvez ainsi demander une augmentation du plafond lors d’un voyage à l’étranger. Tout détenteur d’une carte bancaire doit prendre connaissance des jours glissants et des plafonds de retraits et de paiements. Ainsi, cela sera particulièrement utile de moduler ses dépenses selon ses besoins et d’éviter de devoir faire face à un refus de paiement dans une période où l’on a besoin d’effectuer des grosses dépenses. Il est également possible de souscrire à des alertes qui seront envoyées sur le Smartphone, lorsque le dépassement de la limite de plafond sera presque atteint.

