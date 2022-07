Définir la politique de prix pour son entreprise

La politique de prix d’écrémage : l’entrepreneur peut utiliser cette stratégie de politique de prix qui consiste à fixer un prix élevé par rapport à la concurrence. L’entrepreneur peut cibler une clientèle avec un grand budget. On parle ainsi de différenciation qui consiste à générer une marge importante sur chaque vente car l’entrepreneur va cibler une clientèle avec un pouvoir d’achat élevé. Il faut que le produit ou le service ait un véritable avantage concurrentiel. On peut citer par exemple les voitures du concessionnaire Ferrari.

La politique de prix de pénétration : contrairement à la politique de prix d’écrémage, l’entrepreneur va fixer un prix beaucoup plus bas par rapport à la concurrence. La politique de prix de pénétration permet de viser une clientèle plus large mais comporte des risques comme le risque de concurrence féroce (« guerre des prix ») et une baisse des marges. On peut citer une entreprise comme Lidl. La politique de prix de pénétration est plutôt agressive et doit s’accompagner d’un volume de ventes importants.