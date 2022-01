Comment prendre en compte les frais de port ?

Lors de l’achat de marchandises, des coûts associés au transport et à l’approvisionnement, toute entreprise se doit de bien comptabiliser les frais de port. On dénombre plusieurs méthodes de comptabilisation des frais de port que l’on appelle également les frais de transport. Ils permettent d’accompagner les achats de l’entreprise et peuvent être comptabilisés dans les frais d’accessoires d’achat.

Ainsi, il existe plusieurs méthodes pour comptabiliser les frais de port dans le plan comptable générale (appelée également « PCG »). Le choix des méthodes de comptabilisation aura des conséquences directes sur la possibilité d’avoir connaissance des frais de port. On parle de méthode de comptabilisation sur des achats d’approvisionnement ou sur des immobilisations. Tout entrepreneur doit connaître les grandes lignes de la méthode comptable de comptabilisation des frais de port.

Les éléments à prendre en compte pour comptabiliser les frais de port

On peut visualiser les frais de port sur des comptes dédiés s’ils apparaissent dans la facture. On peut notamment les prendre en compte dans le prix des marchandises. Il s’agit d’achat ou de vente franco de port.

On dénombre également deux autres cas de figure, il s’agit de la comptabilisation des frais de port qui seront répertoriés sur la facture, par rapport au montant du coût de livraison. Il faudra également prendre en compte la TVA qui est à enregistrer, si elle apparaît sur la facture. Concernant les immobilisations, il faudra retrancher le coût du transport au bien immobilisé.

Pour résumé, il y a trois manières d’enregistrer les frais de port :

Frais enregistrés des achats ou des ventes (sans distinctions)

Frais de port qui sont enregistrés sur les achats ou sur les ventes

Frais de port accessoires enregistrés au sein du compte

On considère les frais de port comme étant des frais accessoires d’achat externes que l’on payera à des tiers. Une méthode consiste à comptabiliser les frais de port dans un compte de charges externes, à savoir le compte 62. Cette deuxième méthode consistera à reporter les frais de port au débit du compte 624 qui se nomme : « Transports de biens et transports collectifs du personnel ».

Comptabiliser les frais de port sur les achats d’approvisionnement et de marchandises

Il existe une méthode de comptabilisation des frais de port, que l’on peut faire apparaître sur la même facture que les achats qui correspondent à ces frais annexes. Ainsi, dans le cadre du PCG, on pourra procéder à la comptabilisation dans les mêmes comptes 601 à 607.

Cette méthode permet en outre d’ajouter des frais de port sur le prix d’achat des matières premières, approvisionnement et marchandises. Si l’entrepreneur dispose d’un système de comptabilisation plus développé. Il sera possible en outre de comptabiliser les frais sur le compte 608 qui se nomme « frais accessoires d’achat ». Un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage pourra vous aider à comptabiliser les frais de port selon cette méthode spécifique.

La méthode de comptabilisation en frais accessoires

Il existe une autre méthode de comptabilisation des frais de port, à travers la comptabilisation des frais accessoires. Comme il a été précisé dans le paragraphe précédent, il s’adresse aux entreprises ayant à leur disposition un système développé.

Cette méthode consistera à « ventiler » la comptabilisation selon la nature du compte à savoir les comptes 6081, 6082, 6084, 6085, 6086 et 6087.

La comptabilisation des frais par nature

On peut procéder à la comptabilisation des frais de port, sur les frais par nature. On effectue une comptabilisation sur le compte 624100 et l’assurance en compte. Cette méthode sera utilisée lorsque l’entreprise ne pourra pas rattacher les frais de port sur un achat bien précis.

