Comment comptabiliser ses recettes et dépenses ?

Comprendre la santé financière d’une entreprise est important, que ce soit pour un entrepreneur afin de rentabiliser son activité, ou un investisseur pour apporter des fonds à une société. La comptabilité permet à tout entrepreneur, notamment à travers les recettes et les dépenses, de comprendre l’état général d’une entreprise.

La comptabilité des dépenses et des recettes permet de recenser différents éléments, que ce soit des ventes, des loyers, des fournitures, des salaires … Il s’agit d’un document comptable incontournable pour tout entrepreneur qui souhaite avoir un aperçu global de la santé financière de son entreprise.

Recensement des recettes et dépenses

Recenser ses recettes et dépenses est un moyen efficace pour permettre à chaque entrepreneur de prendre les bonnes décisions pour son entreprise. Il sera possible de déterminer si une activité est rentable ou non. Il est ainsi essentiel de retranscrire ses dépenses et recettes de manière mensuelle ou annuelle.

L’entrepreneur devra inclure certains postes de dépenses courantes pour la bonne marche de son activité. Ces dépenses sont notamment le loyer, les salaires, certaines dépenses non prévues… Des dépenses imprévues peuvent, par exemple, indiquer que l’entreprise réalise des pertes.

Établir une feuille de calcul recettes et dépenses

Il est possible d’établir une feuille de calcul de vos différentes recettes et dépenses avec Excel. Un tableau de calcul vous permettra de saisir les données, calculer les soldes après avoir saisi chaque écriture et établir des totaux. Ainsi, vous pourrez répertorier différents types de dépenses et de recettes.

Avant d’établir votre feuille de calcul, il est essentiel de créer certaines colonnes :

Saisir chaque titre de colonnes de votre tableau : la date de l’opération, la désignation, une pour les recettes et une pour les dépenses.

Vous pouvez définir des formules pour calculer les soldes.

Il est également préférable de préciser le type de recette ou de dépense. Vous pourrez créer un poste de dépense ‘’voiture ‘’ et subdiviser ce poste en différentes rubriques, comme l’essence, l’assurance et l’entretien.

Exemple de tableau de comptabilisation des recettes et dépenses

Voici l’exemple d’un tableau simplifié pour reporter les différentes dépenses et recettes de son activité. Le libellé est le nom de l’opération qui permet de décrire la transaction. L’entrepreneur pourra reporter la date d’enregistrement de l’écriture comptable.

Le montant sera renseigné dans la catégorie, « dépenses » ou « recettes ». On peut mettre un solde de départ au début de l’exercice comptable (15 000 euros).

Date Libellé Dépenses Recettes Solde Solde de départ 15 000 17/07/21 Assurance Machine 98 14 902 18/07/21 Electricité 105 14 797 20/07/21 Subventions 10 000 24 797 22/07/21 Fournitures 7000 17 797 24/07/21 Versement Client 1 5000 23 797

Calcul des recettes et des dépenses

On peut par exemple effectuer un calcul mensuel pour le mois de juillet. Le solde de départ, est le début de la comptabilité des recettes et des dépenses. On retranche ainsi chaque recette et chaque dépense. Il sera effectivement pratique d’effectuer des totaux pour chaque poste de dépense et de recette.

Il s’agit d’une méthode de calcul simple qui peut vous permettre d’avoir un premier aperçu de vos dépenses et recettes. Toutefois il est essentiel d’appliquer certaines règles comme différencier les recettes, dépenses et les résultats.

On obtient ainsi le résultat par : recettes – dépenses = Résultats. Dans le tableau ci-dessus, les résultats concernent les soldes, ils pourront être intermédiaires ou totaux.

Généralement, on calcul de manière annuelle les soldes et on reflète le résultat dans le plan comptable général, dans le compte 129 qui correspond aux ‘’ Résultats de l’année ‘’.

On répertorie le solde dans le passif du bilan. Il sera également primordial de différencier les paiements/dépenses et les dépenses/coûts.

Vous pouvez alléger vos obligations de comptabilité Recette-Dépense, en utilisant un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

