Le bon choix d’un TPE pour une association

Lorsque l’on évoque aujourd’hui les terminaux de paiement électronique (TPE), on songe le plus souvent aux entreprises et aux commerçants. Pourtant, les associations ou fondations ont, elles aussi, de plus souvent recours à ces solutions d’encaissement par carte bancaire, accessibles aussi bien à l’achat qu’en location.

En effet, les rentrées financières des associations « loi 1901 » proviennent beaucoup de subventions, de cotisations, de dons et de ventes, dans la mesure où leur statut le leur permet.

Jusqu’à une période récente, les encaissements se faisaient le plus souvent par chèque, voire par virement, mais dans certaines situations, l’utilisation d’un terminal de paiement TPE présente de réels avantages. C’est le cas par exemple :

pour les cotisations, en raison d’une perception plus rapide et d’un travail de trésorerie simplifié

pour vendre des produits/marchandises à l’occasion d’une manifestation, d’un salon, d’une expo ou d’une foire…

pour vendre des tickets de spectacles, concerts, conférences, etc.

Les avantages sautent aux yeux, en effet, mais il ne faut cependant pas oublier les charges et coûts que cela représente : commissions sur les transactions, frais d’entretien, coûts et dépenses relatifs à l’achat ou à la location du TPE.

Il est assez facile aujourd’hui de trouver un dispositif TPE à un prix très raisonnable, mais avant de prendre une décision, il faut tout déjà bien définir les besoins de l’association et bien sûr du volume prévu des encaissements, ce dernier point étant primordial.

TPE pour des encaissement modestes (quelques centaines d’euros par mois)

Dans de telles situations, les terminaux opérant en synergie avec un smartphone (ce sont des « mini-TPE ») représentent un choix avisé et peu onéreux. Ils fonctionnent aussi bien en intérieur par connexion Wifi qu’en extérieur par réseau GPRS/4G.

Les mini-TPE commercialisés par les banques. Les responsables de l’association peuvent déjà s’intéresser aux terminaux proposés par leur banque, mais rien ne les empêche de faire jouer la concurrence. Parmi ces dispositifs « mini », on peut citer Dilizi, (groupe BPCE), Mobo Mobile (BNP), Smart TPE (Crédit Agricole), Monem Mobile (LCL), mais il en existe bien d’autres.

Parmi les avantages de ces solutions, on peut citer des taux de commissions assez modestes. Toutefois, il faut en général souscrire un abonnement d’une dizaine d’euros, dont les tarifs ne sont malheureusement pas toujours limpides. Le terminal est en général moins cher qu’un terminal classique, mais les offres indépendantes des banques sont parfois plus avantageuses. Le plus souvent, l’envoi des reçus s’effectue de façon dématérialisée par SMS ou e-mail, sauf pour certains lecteurs pouvant se connecter à une imprimante de reçus.

Les mini-TPE indépendants des banques. Ces dispositifs proposés par des sociétés indépendantes peuvent fonctionner avec tout compte bancaire associatif. On peut citer par exemple l’iZettle Reader, le SumUp Air ou encore le Pocket Smile. Les frais sont fixes et il n’y a pas d’abonnement. Attention cependant, une association de nature politique ou religieuse ne pourra pas utiliser certains de ces mini-TPE (SumUp Air et iZettle Reader).

TPE pour des encaissements plus importants (plusieurs milliers d’euros par mois)

Nous sommes ici dans le cas d’associations ayant des recettes d’activité importantes (événements sportifs, concerts et spectacles, etc.) ou de structures qui encouragent leurs membres à régler leurs cotisations par carte bancaire.

Les terminaux commercialisés par les banques. Ce sont ceux que l’on a le plus l’occasion de voir dans divers commerces, souvent des modèles Ingenico ou Verifone.

Pour les utiliser, il est en revanche indispensable de signer un contrat de domiciliation bancaire, un contrat de location et d’entretien et un contrat pour l’acheminement du flux monétique par réseau cellulaire. Ce sont souvent des appareils fiables et solides, configurables et disposant d’une imprimante de reçus intégrée. Parmi les inconvénients, un engagement souvent long (habituellement 48 mois), et des taux de commission parfois difficiles à cerner et à négocier. Il faut bien sûr contacter son agence bancaire et se préparer à signer les contrats mentionnés plus haut. Côté matériel, il faut envisager plusieurs centaines d’euros pour des modèles Wifi et 4G.

Les terminaux commercialisés par les indépendants. Les formules tarifaires, avec ou sans abonnement, sont diverses, mais la bonne nouvelle, c’est que les taux sont clairs et connus. Parmi les inconvénients, un investissement initial important, mais l’association profite en revanche de tarifs clairs, de formules souples, et d’une inscription facile et rapide, à distance.

Pour ce qui est de l’équipement, on peut citer par exemple le Maxi Smile de Smile&Pay : il dispose d’une imprimante intégrée, et de nombreuses associations sportives l’utilisent. Il opère en Wifi tout comme en 4G.

Il existe toutefois une solution complémentaire très fiable, GoCardless, nullement contradictoire avec les possibilités mentionnées ci-dessus, et qui permet aux associations de recevoir des dons ou de collecter le paiement des cotisations en ligne. L’utilisateur peut par exemple créer un mandat de prélèvement pour un paiement ponctuel ou récurrent, les dates, la fréquence et le montant restant pleinement ajustables selon les besoins. Une solution sécurisée très facile à mettre en place, sans frais d’installation, d’engagement de durée et sans frais cachés. Pour les associations et fondations, rien de plus facile que de collecter les dons par prélèvement bancaire. Digitalisez votre collecte avec GoCardless, une solution 100 % en ligne qui traite 10 milliards d'euros de transactions par an.

