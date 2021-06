Les formules mathématiques financières sont des calculs utilisés par les entreprises pour gérer leurs opérations commerciales, mais aussi plus généralement en comptabilité. Elles peuvent aussi être destinées à l’évaluation de la santé des entreprises.

En bref, les formules mathématiques financières, ou calculs financiers, sont les opérations qui permettent d’obtenir les marqueurs et autres chiffres importants pour la gestion économique d’une entreprise.

En général, elles incluent l’arithmétique et l’algèbre élémentaire, les statistiques et la probabilité. Dans cet article, nous allons vous présenter les formules mathématiques couramment utilisés dans le milieu de la finance et de la comptabilité.

Les formules et calculs mathématiques utilisés pour la finance et la comptabilité

Le prix : cela peut paraître basique, mais le prix est bien l’une des formules utilisées. On peut ainsi obtenir le prix de vente hors taxes (HT), le prix de vente toutes charges comprises (TTC) ou le montant de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée.

Prix de vente TTC = Prix de vente HT x (1 + taux de TVA) Montant de la TVA = Prix de vente HT x taux de TVA Prix de vente HT = Prix de vente TTC / (1 + taux de TVA)

En France, à ce jour, le taux de TVA est fixé à 20% pour tous les produits, sauf ceux qui possèdent un taux réduit.

Les produits agricoles non transformés, le bois de chauffage, les travaux d'amélioration du logement qui ne bénéficient pas du taux de 5,5%, certaines prestations de logement et de camping, les foires et salons, les jeux et manèges forains, les droits d'entrée des musées, zoos et monuments, les transports de voyageurs, le traitement des déchets et la restauration bénéficient d’un taux à 10%. Deux autres taux existent : 5% et 2,1%, que nous préciserons sûrement dans un prochain article.

La marge commerciale : La marge commerciale est le rapport entre le prix d’achat et le prix de vente d’un produit. Pour plus d’explications, consultez l’article ici .

Marge commerciale = Prix de vente HT – Coût d’achat HT + variation des stocks

ou, s’il s’agit d’une entreprise de production

Marge commerciale = Prix de vente HT – Coût de revient

Le taux de marge :

Le taux de marge est souvent utilisé pour décrire l’objectif de l’entreprise.

Taux de marge = (Marge commerciale / Coût d’achat HT) x 100

Le taux de marque :

À ne pas confondre avec le taux de marge, il s’agit du pourcentage de marge commerciale dans le prix de vente d’un produit ou d’un service.

Taux de marque = (Marge commerciale / Prix de vente HT) x 100

Le seuil de rentabilité

C’est l’un des indicateurs les plus importants pour l’évaluation d’une entreprise. Lorsque le seuil de rentabilité est nul, cela signifie que le chiffre d’affaires de l’entreprise peut couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement et les charges.

Pour calculer le seuil de rentabilité, il faut d’abord calculer la valeur du coefficient de marge sur coût variable (TMSCV) et les charges fixes (CF) totales.

Marge sur coût variable MSCV = Chiffres d’affaires – Charges Variables

ou

Charges Variables = Marge sur coût variable - Charges Fixes

donc

Coefficient de marge sur coût variable TMSCV = (Marge sur coût variable / Chiffre d’affaires) x100

enfin

Seuil de rentabilité = Charges fixes / Coefficient de marge sur coût variable TMSCV

Le point mort :

C’est le moment ou l’entreprise atteint le seuil de rentabilité. Il s’agit donc d’un indicateur très important.

Point mort (en jours) = (Seuil de Rentabilité / Chiffre d’affaires annuel) x 365

Voici quelques-unes des formules financières utilisées par les entreprises. Il en existe beaucoup d’autres, par exemple celles qui concernent les pourcentages. Elles sont facilement trouvables sur Internet et nous avons donc souhaité nous concentrer, dans cet article, sur certains calculs plus complexes.