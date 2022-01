Nouveaux risques, nouveaux acteurs, nouveaux usages : le marché de l’assurance connaît de profondes mutations. L’heure est à la personnalisation des offres et de la tarification pour se différencier et rester au plus près des besoins des assurés.

Dans le même temps, les systèmes historiques ne permettent plus aux assureurs de tirer parti de données clients de plus en plus nombreuses, conséquence de la digitalisation des usages et de la montée en puissance des objets connectés. Véritable centre de coûts, ces infrastructures vieillissantes retardent le lancement de nouvelles offres et plombent la rentabilité du secteur.

Cette situation impacte directement les revenus des assureurs, avec :

des processus manuels fastidieux et chronophages,

des taux de conversion faibles dus à des parcours client peu qualitatifs,

un taux d’échec des paiements élevé, autour de 10 %,

peu de visibilité sur le recouvrement des impayés,

des coûts de transaction et de recouvrement importants.

Que disent les experts ?

La tarification est en passe de devenir un sujet majeur d’innovation pour se différencier. Roland Berger, L’innovation dans l’assurance vue par les assureurs, 2020 Les assurances sont ouvertes aux nouvelles idées. Les clésde la réussite sont les compétences, l'évolution et la productivité,avec un time-to-market accéléré. PwC, Insurance trends 2020

Que disent nos clients ?

L’automatisation pour Luko est par défaut. Dès l’acquisition, il y a un gros enjeux d’avoir un parcour de paiement qui est ‘seamless’. Si les paiements ne sont pas simples, compréhensibles et efficaces... un panier sur deux ou même plus n’est pas converti. Constantin Lagneau, Product Manager, Luko Grâce aux paiements récurrents et au précieux soutien de GoCardless, nous nous sommes mis sur le marché très rapidement. Michael Postle, Directeur Financier, Neos

Quelle solution ?

