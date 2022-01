Association : 5 Modes de Paiement en Ligne

Toute association, qu’elle soit à but lucratif ou non, a besoin d’argent pour fonctionner. Elle doit notamment pouvoir encaisser les cotisations des adhérents, les dons, les subventions, les ventes de produits, etc. Plutôt que de choisir un terminal de paiement physique, de nombreuses organisations se tournent vers des solutions de paiement en ligne pour association. Il peut s’agir de modules de paiement en ligne ou de solutions de prélèvement avec mandat dématérialisé. Dans cet article, découvrez les 5 meilleurs outils de paiement en ligne pour une association.

GoCardless

GoCardless est une solution idéale pour recevoir un don ou encore pour collecter le paiement d’une cotisation d’association en ligne. Avec GoCardless, l’utilisateur crée un mandat de prélèvement pour autoriser un paiement ponctuel ou récurrent. Les dates, la fréquence et le montant des prélèvements peuvent être ajustés selon les besoins.

Cette solution fiable est également facile à mettre en place. Il n’y a pas ni frais d’installation, ni engagement de durée ni autre frais cachés. La tarification est transparente : chaque transaction réussie est facturée à hauteur de 0,20 € + 1 % du montant, avec un plafond de 2 € de frais par transaction.

Stripe

Stripe est une solution de paiement en ligne pour association très répandue. Il s’agit d’une plateforme de paiement complète qui peut être 100 % intégrée au site de l’association.

Stripe a l’avantage de n’inclure ni frais d’installation ni abonnement mensuel. Les frais de transaction dépendent de la provenance (européenne ou non) de la carte de paiement de l’utilisateur. Stripe permet les paiements dans le monde entier en plus de 135 devises (des frais supplémentaires de 2 % s’appliquent en cas de conversion de devises).

SlimPay

SlimPay est une solution polyvalente qui autorise les paiements par carte bancaire mais aussi les prélèvements SEPA. Cette solution de paiement inclut des frais de mise en service, un abonnement mensuel et une tarification par transaction. Les tarifs sont établis sur la base d’un devis personnalisé en fonction du projet et du nombre de transactions envisagées.

HelloAsso

HelloAsso est un système de paiement en ligne gratuit pour association. La solution est 100 % française et dispose d’une interface et d’une assistance en français.

Cette solution de paiement en ligne peut être facilement intégrée au site web de l’association pour collecter des paiements. L’utilisation de HelloAsso est gratuite : aucun paiement n’est exigé, ni de l’association ni de l’utilisateur. La plateforme fonctionne grâce aux contributions volontaires (et facultatives) des utilisateurs.

PayPlug

PayPlug permet aux associations d’accepter les paiements en ligne par carte bancaire. Il existe 3 formules sans engagement à choisir en fonction du chiffre d’affaires de l’association (ou de l’entreprise) :

Starter : jusqu’à 100 000 € de CA

Pro : Entre 100 000 € et 1 000 000 € de CA

Premium : Plus de 1 000 000 € de CA

Chaque formule s’accompagne d’une tarification par transaction et d’un coût mensuel fixe. Plus le niveau de compte est élevé, plus l’abonnement mensuel est élevé et plus les frais de transaction sont faibles.

Combien coûte le paiement en ligne pour une association : Comparatif des solutions

Type de solution Frais de transaction Divers GoCardless Prélèvement 0,20 € + 1 % 2 € maximum par transaction Stripe Paiement 0,25 € + 1,40 % pour les cartes européennes (0,25 € + 2,9 % pour les autres) - SlimPay Paiement et prélèvement Sur devis - HelloAsso Paiement Gratuit Gratuit PayPlug Paiement Cartes européennes : Starter : 0,25 € + 1,20 % Pro : 0,15 € + 0,80 % Premium : 0,15 € + 0,50 % Abonnement mensuel : Starter : 10 € Pro : 30 € Premium : 80 €

Découvrez comment GoCardless peut vous aider pour vos paiements ad hoc ou récurrents.