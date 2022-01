5 façons d’optimiser votre stratégie en matière de paiements dans le cloud

Exploiter les outils basés sur le cloud peut apporter des avantages illimités à l’entreprise.

Non seulement cela signifie que vous pouvez automatiser vos processus et profiter d’une expertise extérieure, mais cela vous permet aussi de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Une étude de Raconteur montre que 70 % des entreprises qui utilisent trois ou quatre outils de cloud ont constaté une croissance significative au cours des trois dernières années. Parmi les entreprises qui utilisent au moins dix outils basés sur le cloud, 91 % ont observé un développement de leur activité au cours des trois dernières années.

Ces avantages transparaissent aussi dans votre processus de paiement. Dans cet article, nous évoquons cinq façons dont l’automatisation via des applications de paiement en cloud peut optimiser votre processus :

Automatisation pour vous et votre client

Automatiser votre processus de paiement n’est pas seulement une question de back-end, c’est également utile pour l’expérience de vos clients.

Si vous encaissez des paiements par carte de débit ou carte de crédit, le processus est manuel pour vos clients. Ils doivent mettre à jour les données de leur carte chaque fois que la carte expire ou est perdue ou volée. C’est ce qui explique que les paiements par carte ont un taux d’échec de pas moins de 7,9 %. Si vous encaissez des paiements via des portefeuilles électroniques, le taux d’échec monte même à 11,5 %.

Une solution de compte à compte basée sur le cloud peut automatiser le processus pour les clients qui effectuent des paiements récurrents. Une fois que le client a créé son mandat de paiement, il n’a plus rien à faire, même si le montant du paiement est variable.

En fait, selon une étude de YouGov, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, les consommateurs préfèrent payer par prélèvement bancaire dans la plupart des cas.

En définitive, les payeurs veulent des expériences de paiement rapides, faciles et simples d’utilisation, un processus qu’ils peuvent configurer, puis oublier. En leur offrant cela, vous augmenterez votre nombre de clients et la trésorerie entrante de votre entreprise.

Automatisez le rapprochement

Il est presque impossible d’éradiquer tous les échecs de paiement. Cependant, rapprocher intelligemment les paiements qui ont échoué peut grandement réduire leur impact sur votre activité globale.

Si vous rapprochez vos paiements manuellement, vous perdez du temps et de l’argent à relancer les payeurs, ce qui vous freine dans le développement de votre entreprise.

Selon une étude d’Accuity, en Europe et en Amérique du Nord, le coût de main d’œuvre pour recouvrer les paiements ayant échoué représente 24 à 27 % du coût total du recouvrement des paiements. Le taux de déperdition et de churn des clients représente environ 10 % et les frais de paiement représentent environ 60 % du coût du recouvrement, soit la plus grande partie. Même si vous finissez par réussir à recouvrer le paiement, le coût du processus est quand même considérable et ne doit pas être ignoré.

Que faire à ce sujet ?

Les services d’encaissement intelligent des paiements utilisant le machine learning, comme Success+ (l’outil de GoCardless), peuvent s’appuyer sur les données des paiements récurrents pour choisir la date où il y a le plus de chances de réussir à recouvrer le paiement.

Les clients qui utilisent le service ont un taux d’échec réduit, d’à peine 0,5 %, à la deuxième tentative. 59 % des clients qui utilisent le service ont constaté une réduction de leurs frais de gestion, ce qui a fait chuter le coût par transaction de 56 %. 89 % ont gagné du temps en termes de traitement des paiements.

Chaque paiement qui ne nécessite pas de relance est du temps récupéré pour trouver de nouveaux investissements et développer votre entreprise.

Exploitez la puissance de l’open banking

L’open banking présente un grand nombre d’opportunités et d’avantages pour les entreprises qui veulent grandir. Il donne aux consommateurs et aux entreprises un meilleur accès aux données financières et, en définitive, favorise des paiements plus rapides et intelligents.

Parmi les principaux avantages, on peut citer :

Un processus de paiement fluide pour une meilleure expérience client

L’utilisation des paiements de compte à compte traités via l’open banking peut rendre les processus de paiement plus fluides pour les consommateurs que les méthodes de paiement actuelles comme les cartes bancaires.

Être payé plus rapidement via une authentification plus rapide et un encaissement intelligent des paiements

Un meilleur flux de données grâce à l’open banking signifie que tous les contrôles ou authentifications requis deviennent quasiment instantanés.

Économies réalisées sur le coût des paiements grâce à un taux d’échec et à des frais réduits

Les entreprises peuvent réaliser des économies considérables grâce à l'open banking, car ces nouvelles méthodes de paiement ont le potentiel pour rivaliser avec les paiements par carte. Les paiements de compte à compte sont plus rapides, plus flexibles et ne sont pas sujets à des frais de transaction aussi élevés que ceux associés aux cartes bancaires, avec en prime un potentiel d’échec bien inférieur.

Sécurité et prévention de la fraude

McKinsey & Company déclare que l’open banking peut améliorer la sécurité de plusieurs manières, notamment les capacités de connaissance du client (KYC), la validation d'identité et la détection de la fraude. En utilisant les AISP, vous pouvez identifier les mauvais acteurs avant qu’ils ne nuisent à votre entreprise, gagner du temps et économiser de l’argent.

Rester compétitif

Créer une meilleure expérience de paiement pour les clients et améliorer l’efficacité opérationnelle pour réduire le coût total de la gestion des paiements procure un réel avantage concurrentiel pour les entreprises.

Augmentez la visibilité et la prévisibilité

Nous avons abordé la problématique des échecs de paiement. Un manque de visibilité sur les paiements peut empirer l’impact des échecs et générer du churn et des créances irrécouvrables.

Avec de nombreuses agences de prélèvement traditionnelles, la visibilité est faible et inconstante. Les échecs de paiement sont rapportés seulement hebdomadairement ou mensuellement.

En automatisant votre processus en matière de paiements en cloud, vous pouvez automatiser des notifications et comprendre instantanément quand un paiement a été accepté, a échoué ou est en attente.

GoCardless fournit tout un éventail de notifications automatiques, à la fois à votre entreprise et à vos clients, sur tous les aspects du processus d’encaissement des paiements récurrents, y compris la mise en place du mandat, les échecs de paiement, les nouvelles tentatives de paiement et plus encore. Ainsi, vous savez immédiatement pourquoi et quand un paiement a échoué et vous pouvez y réagir. Sans ce niveau de visibilité, le processus de recouvrement peut être un peu vain et même échouer.

« Avec mes fournisseurs précédents, j’ai découvert qu’un membre m’avait lâché seulement après avoir fait un audit mensuel, deux mois après les faits. J’étais le dernier au courant de la modification d’une date de paiement ou de la perte d’un membre ! » - Lee Drayton, directeur général, LD Fitness

Réduction du churn

Le churn est au cœur des préoccupations de toute entreprise qui s’appuie sur un modèle de paiements récurrents. Tout abonné qui abandonne en cours de route est une source de revenus perdue et potentiellement une créance irrécouvrable. Cependant, 11 à 15 % du churn est totalement involontaire et souvent dû à l’expiration ou à la perte de la carte bancaire. Cela signifie que vous pouvez perdre des clients qui veulent toujours utiliser vos services.

Le churn peut être en grande partie évité en utilisant un moyen de paiement intelligent basé sur le cloud, comme le compte à compte. Un moyen de paiement basé sur le système Pull signifie que vous pouvez prélever directement le paiement du compte bancaire du client et ne pas dépendre des cartes et des clients devant mettre à jour leurs coordonnées bancaires.

Les entreprises qui travaillent avec GoCardless ont un taux d’échec de paiement d’à peine 2,5 % à la première tentative. Lors de la deuxième tentative effectuée via la fonctionnalité Success+, qui utilise le machine learning pour relancer intelligemment les paiements ayant échoué, le taux d’échec tombe à 0,5 %.

Lorsque vous essaierez de grandir en tant qu’entreprise, vous vous fixerez des objectifs ambitieux et aurez besoin d’optimiser toutes vos ressources pour les atteindre. Optimiser votre stratégie en matière de paiements est l’une des pièces centrales du puzzle pour y parvenir. Non seulement vous gagnerez du temps et économiserez de l’argent, mais cela vous aidera aussi à commercialiser de nouveaux produits plus rapidement et à capitaliser sur les nouvelles demandes des consommateurs.

