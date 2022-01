Des petites et grandes entreprises investissent dans des outils de cloud pour les aider à se développer.

Dans une étude de Forbes, 90 % des sondés estiment que les outils collaboratifs en cloud peuvent aider les entreprises à effectuer leurs activités plus rapidement, ce qui contribue à leur croissance : 91 % des entreprises utilisant dix outils basés sur le cloud se sont développées au cours des trois dernières années.

Mais les outils basés sur le cloud ne servent pas seulement à augmenter la collaboration. L’automatisation de votre processus de paiements dans le cloud est un autre aspect intéressant pour les entreprises qui cherchent à se développer rapidement.

Nous allons nous intéresser à cinq entreprises qui ont investi dans des stratégies de paiements dans le cloud, ont créé de l’efficacité et ont pu se consacrer au développement de leur activité.

Epson

Quand les bureaux ont fermé partout dans le monde et que le télétravail a explosé, la demande de services d’impression a suivi le même chemin. Epson devait répondre à cette nouvelle demande des consommateurs. Heureusement, l’équipe avait déjà commencé à déployer son service à domicile, ReadyPrint. Elle a donc accéléré sa commercialisation lorsque les confinements étaient imposés dans toute l’Europe.

À l’origine, le service encaissait les paiements par carte de crédit et de débit. Epson a vite compris que la préférence des consommateurs allait aux options de paiement automatique, comme le prélèvement bancaire, pour payer les abonnements. L’entreprise a utilisé le partenariat de Zuora et GoCardless pour mettre rapidement l’option de paiement sur le marché.

Après avoir fait la promotion du prélèvement, Epson a constaté une hausse de 40 à 50 % de clients payant leurs transactions au lieu d’abandonner au milieu du processus. Le chiffre monte à 80 % pour les nouveaux clients.

Epson a pu s’adapter rapidement à un marché en pleine évolution pendant la pandémie et capitaliser sur la nouvelle demande.

Lisez le témoignage d’Epson ici.

Doctolib

N°1 français de la prise et de la gestion de rendez-vous médicaux en ligne, Doctolib propose aux professionnels de santé un service de référencement sur sa plateforme.

« Tous nos praticiens ont choisi le prélèvement automatique via GoCardless pour régler leur abonnement mensuel. Très simple à intégrer sur une plateforme logicielle comme Doctolib, cette solution automatise le paiement sans friction pour nos clients. Nous suivons désormais les paiements en temps réel, ce qui facilite la gestion de trésorerie », affirme Mong-Trang

Sarrazin, directeur financier de la start-up.

Finis les problèmes techniques et la gestion des impayés : Doctolib profite du gain de temps pour se développer à l’international.

Lisez le témoignage de Doctolib ici.

PayFit

Depuis 2016, PayFit simplifie la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME en automatisant leurs processus. En tant que logiciel SaaS (Software as a Service), la startup commercialise son offre en ligne sous forme d’abonnement. Francis Saillard, directeur financier de PayFit, nous parle des atouts de ce business model qui séduit un nombre croissant de startups et d’entreprises traditionnelles.

Abonnement, prélèvement et GoCardless : le trio gagnant ! Chaque mois, le montant de l’abonnement est automatiquement prélevé du compte bancaire des clients.

« Le prélèvement bancaire est le meilleur moyen d’encaisser des revenus récurrents. Nos encaissements transitent par GoCardless, un outil qui permet en plus d’automatiser la chaîne des paiements », ajoute Francis Saillard. Un exemple : en fin de mois, les factures sont automatiquement envoyées aux clients sur l’adresse e-mail de leur choix. Plus besoin de perdre du temps à rechercher des factures ou de se rappeler de faire un virement. Les clients sont automatiquement prélevés du montant de la facture, qu’ils peuvent ensuite réconcilier avec le paiement en toute simplicité.

Aujourd'hui, 100 % des clients de PayFit, soient 3000 entreprises, règlent leur abonnement par prélèvement bancaire.

« Grâce à la sécurisation des revenus liée au prélèvement, le recouvrement n’est même pas encore un sujet chez nous », ajoute-t-il. Un moyen efficace de réduire le churn et le risque d’impayés pour les PME, y compris celles qui sont positionnées sur des segments de marché en croissance : « Pour toute entreprise, en particulier les PME et les startups, le cash, c’est vraiment le nerf de la guerre », rappelle Francis Saillard.

Lisez le témoignage de PayFit ici.

MeilleursAgents

Créé en 2008 dans le but de rendre le marché de l'immobilier en France plus transparent, MeilleursAgents cible deux populations de clients. Les particuliers, à qui la plateforme propose un service gratuit d'estimation du prix d'un bien, et les agences immobilières qui profitent, sur abonnement, d'un outil de prospection et d'une vitrine pour renforcer leur visibilité en ligne. Découvrez pourquoi MeilleursAgents, le numéro 1 français de l'estimation immobilière, a sauté le pas de l'abonnement et des revenus récurrents.

Aujourd'hui, l'abonnement comme source de revenus réguliers s'ajoute au business model historique de MeilleursAgents fondé sur la transaction, puisque la plateforme facture aussi un pourcentage de la commission de vente perçue par les agences.

Pour gérer les prélèvements mensuels de ses 9 000 clients tout en les intégrant dans sa plateforme de facturation existante, le numéro 1 français de l'estimation immobilière a choisi GoCardless, une solution d'automatisation du paiement en ligne.

« L'intégration de GoCardless dans Salesforce a été très rapide et facile à mettre en place. Nous avons réduit de sept jours par mois le temps passé à gérer les paiements et avons diminué notre churn », déclare Antoine Gaudin, Deputy Chief Financial Officer chez MeilleursAgents.

Lisez l’histoire complète de MeilleursAgens ici.

Okarito

Lancée en 2019, la jeune pousse française a profité des confinements pour développer de nouveaux services d’information et d’accompagnement des voyageurs. Aujourd’hui, alors que les déplacements reprennent peu à peu, Okarito propose une offre complète incluant la réservation de billets d’avion, de train et de chambres d’hôtel ainsi que la gestion comptable des dépenses voyages des collaborateurs. La plateforme, qui se distingue par son ergonomie, a choisi GoCardless pour sécuriser ses encaissements et prolonger la fluidité de l’expérience utilisateur jusqu’au paiement.

Si l’entreprise a choisi GoCardless, c’est pour sa facilité de mise en place, son coût compétitif et sa performance. L’installation a été fluide et rapide, et Okarito a bénéficié du soutien continu des équipes de GoCardless tout au long de la période de configuration.

Pour une entreprise en forte croissance comme Okarito, il est donc indispensable d’automatiser tous les processus possibles, et le paiement en fait partie.

« Nous traitons d’importants flux de transaction, pas question donc de perdre du temps à gérer chaque paiement manuellement. Avec GoCardless, tout est automatisé jusqu’au rapprochement comptable ». La cerise sur le gâteau ? Un taux de réussite des paiements supérieur à 99 % dès la première tentative : « Le suivi des paiements clients n’est plus un sujet chez nous. Je suis assuré d’être payé en temps et en heure », confirme Brice Huet.

En à peine deux ans, la plateforme est ainsi passée de 10 à 500 clients, dont 95 % utilisent le prélèvement via GoCardless pour régler leurs réservations. Avec des revenus récurrents et une trésorerie préservée, Okarito envisage sereinement sa croissance hors des frontières de l’Hexagone.

Lisez le témoignage d’Okarito ici.

