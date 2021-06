GoCardless à l’honneur au salon Shake 2017 les 11 et 12 Mai

Pour la quatrième édition de Shake Marseille, salon incontournable voué à “secouer et moderniser” le e-commerce, notre équipe de choc a présenté notre solution en ligne pour collecter et optimiser les paiements récurrents.

“GoCardless a une activité significative dans le secteur puisque l’on se rend compte que les acteurs du e-commerce se tournent progressivement vers l’abonnement. Ce n’était pas une évidence il y a quelques années mais aujourd’hui les clients attendent des niveaux de service plus importants avec des commandes qui se renouvellent ou encore des “box”, d’où l’intérêt d’offrir des solutions de paiements adaptées”, explique Hervé Bourdon, l’organisateur de cet événement qui en plus de faciliter les rencontres, a pour objectif d’aider les acteurs du secteur à appréhender et s’approprier des solutions innovantes.

Adapter ses méthodes de paiement aux nouveaux modes de consommation

Ainsi, Sébastien Cromback, en charge du développement de GoCardless en France, a conduit un atelier sur ce sujet d’actualité : “avec l’avènement de l’économie de l’abonnement, quelle(s) méthode(s) de paiement favoriser notamment pour optimiser son taux de conversion et éviter le churn?”. Les participants ont pu d’abord en apprendre davantage sur les différents types de paiements récurrents existants : abonnements traditionnels, paiements récurrents avec des montants différents, ou encore paiements à échéance, puis ils ont pu découvrir au travers de cas clients concrets les méthodes de paiements les plus efficaces en fonction de leur modèle économique.

Notre équipe a également pu répondre à de nombreuses questions sur notre stand et aller à la rencontre de l’écosystème de la région.

Le salon Shake rassemble des acteurs de toute taille comme Alibaba ou eBay et s’est imposé en quatre ans comme une rencontre incontournable du e-commerce. Ce sont plus de 130 prestataires qui chaque année viennent présenter leurs innovations et éduquer les acteurs marchands aux nouveaux processus numériques. Il rassemble environ 2000 participants. La prochaine édition se déroulera les 17 et 18 mai 2018.