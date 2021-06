Protection des données de nos clients : RGPD et le programme de confidentialité de GoCardless

Par Ahmed Badr — févr. 2018 — 2 min lues

Chez GoCardless, la protection des données personnelles est une priorité. Avec l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en mai, nous profitons de cette occasion pour renforcer notre engagement en matière de confidentialité des données.

Nous apportons des modifications à nos politiques, procédures, produits et systèmes afin de nous assurer de respecter le Règlement et de continuer à privilégier la protection des données. Nous nous engageons aussi à aider nos clients à satisfaire aux exigences du règlement.

RGPD : un nouveau paysage pour la confidentialité des données

Les progrès technologiques des dix dernières années ont entraîné la prolifération des données personnelles. De plus en plus d’entreprises partagent et collectent plus de données personnelles que jamais : adresses IP, données sur la santé, comportements d’achat, habitudes télévisuelles et bien plus encore.

À partir du 25 mai 2018, jour d’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans toute l’Europe (remplaçant la directive sur la protection des données personnelles adoptée en 1995), les entreprises manipulant des données personnelles devront s’assurer de respecter de nouvelles exigences juridiques. Pour la même date, le Ministère de la justice souhaite que l'ancienne loi française Informatique et libertés du 6 janvier 1978 soit modifiée pour se conformer aux nouvelles exigences du RGPD et ainsi conserver l’architecture de ce texte fondateur pour encadrer la protection des données personnelles.

Le RGPD tout comme le Data Protection Act 2018, renforcent les droits à la vie privée accordés aux personnes concernées (résidents de l’UE et de l’EEE) et imposent des obligations plus importantes aux entreprises qui manipulent les données personnelles de ces résidents (responsables du contrôle et du traitement), quelle que soit leur location.

Le RGPD et La loi Informatique et libertés fournissent un ensemble de lois normalisées pour la protection des données dans les pays européens (et la France en particulier ), permettant ainsi aux résidents européens et Français d’avoir un plus grand contrôle sur leurs données personnelles. Par exemple, cela vous permettra de comprendre comment sont utilisées vos données et de vous assurer que les entreprises à qui vous confiez vos données y font attention.

Ce que nous faisons pour nous conformer au RGPD

En tant qu’entreprise gérant des données personnelles (nom, coordonnées bancaires, adresses e-mail et postales des clients finaux qui payent nos commerçants), nous nous engageons à respecter le RGPD.

Voici quelques-une des démarches que nous avons déjà entreprises :

Organisation de toutes les données manipulées par GoCardless et nos fournisseurs

Comparaison des exigences RGPD par rapport à nos procédures et politiques actuelles

Actualisation de nos produits et procédures afin qu’ils soient conformes aux exigences

Révision et mise à jour des contrats, si nécessaire

Formation de nos équipes sur les exigences du RGPD et les procédures de confidentialité des données de GoCardless.

Programme de confidentialité de GoCardless

Les entreprises doivent s’assurer de respecter les dispositions du RGPD au moment de son entrée en vigueur mais pas que.

GoCardless ne se concentre pas uniquement sur la résolution de problèmes immédiats mais s’attache aussi à intégrer le respect de la confidentialité dès la conception (privacy by design). En 2017, nous avons lancé notre Programme de confidentialité. Pour cela, nous avons choisi des champions de la confidentialité dans chaque équipe de notre entreprise. Ils nous aident à garantir notre conformité tout en assurant l’implantation des principes du RGPD (transparence, limitation de la finalité, minimisation des données, précision, limitation de stockage, confidentialité et responsabilité).

Avec notre Programme de confidentialité, nous avons pour objectif de garantir que la confidentialité des données est une considération quotidienne et essentielle à notre façon de travailler, de l’accueil des nouveaux employés au choix de nouveaux fournisseurs en passant par le lancement de nouvelles fonctionnalités produit.

Consultez nos FAQs pour en savoir plus sur la protection des données chez GoCardless.