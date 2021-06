Une journée dans la vie d’un ingénieur logiciel de GoCardless

Par Tim Rogers — août 2016 — 3 min lues

Salut, moi c’est Tim. Je travaille en tant qu’ingénieur logiciel chez GoCardless depuis à peu près quatre ans et demi. Membre de l’équipe UX, je suis en charge de construire les interfaces clients de GoCardless, telles que le tableau de bord et l’API développeur. Mon équipe fait en sorte de les rendre aussi puissants et faciles à utiliser que possible.

Les premiers jours

À mon arrivée en 2012, GoCardless venait de se lancer en version bêta à peine quelques mois auparavant. L’audace de cette entreprise qui voulait faciliter la vie des petites entreprises et perturber le monopole traditionnel des banques m’a immédiatement séduit. Au fil du temps, j’ai occupé diverses fonctions dans l’entreprise, de l’organisation et la gestion de l’équipe de Service client en passant par l’équipe Partenariats, pour arriver dans mon équipe actuelle.

Je commence une journée type avec mon trajet depuis mon appartement au sud de la Tamise pour arriver au bureau vers 8 h 20. Je passe environ 40 minutes à lire mes e-mails et à m’occuper de petites tâches de ma liste de choses à faire tant que c’est encore calme dans le bureau. Puis, je me rends à la salle de sport de l’autre côté de la rue pour faire mon jogging ou un peu de musculation. Avoir une bonne forme physique est vraiment important pour moi et je remarque aussi la différence dans ma productivité.

Une fois de retour au bureau, l’équipe UX commence sa journée avec une réunion « stand-up » d’une dizaine de minutes pendant laquelle les membres partagent les choses sur lesquelles ils vont travailler pendant la journée et expliquent les domaines dans lesquels ils auraient besoin d’aide ou si quelque chose nous empêche d’avancer dans nos projets. Après ça, je prends un petit-déjeuner (l’entreprise nous fournit une grande variété de petit-déjeuner !) avec une tasse de thé (so british) avant de me remettre au travail.

Comme nous travaillons généralement sur les projets par petites équipes de trois ou quatre personnes, nous pouvons échanger des idées entre nous, programmer à deux (lorsque deux personnes travaillent ensemble sur le même morceau de code), revoir le travail de chacun et progresser aussi rapidement que possible.

Connexion et communication

Un de mes projets récents était consacré à l’amélioration de nos exports CSV. Nos clients, surtout les plus grands, s’appuient sur elles pour établir leurs rapports et leur réconciliation. Comme notre équipe est petite, nous évaluons les projets puis divisons le travail entre nous pour travailler sur des « sprints » de développement de deux semaines.

Je me suis occupé d’écrire le code back-end Ruby qui compile les CSV au bon format tandis que l’un de nos supers stagiaires, Henri, a travaillé sur l’interface front-end JavaScript et HTML. C’est l’interface que voient nos clients. Je l’ai aidé à mieux comprendre notre codebase et guidé dans ses prises de décisions.

Tout au long du projet, j’ai travaillé avec d’autres personnes au sein de l’entreprise (généralement autour d’un café !). J’étais, par exemple, en contact régulier avec l’un de nos responsables commerciaux, Michael, mais aussi, James, de notre équipe de Service client. Nous avons, entre autre, discuté de ce à quoi les CSV devraient ressembler pour correspondre aux besoins de nos clients. Duncan, notre Chef de produit m’a également aidé à travailler sur notre façon de communiquer les changements que nous faisons à nos utilisateurs. Henri, lui, s’est concentré sur le projet avec l’équipe Design afin de rendre l’expérience client aussi agréable que possible.

Ce qui me plaît vraiment dans mon travail, c’est l’interaction avec les autres employés de l’entreprise. Les gens sont géniaux et c’est vraiment intéressant de savoir sur quoi les autres travaillent. Voir qu’un petit investissement de la part d’ingénieurs comme moi peut améliorer la vie professionnelle des employés de GoCardless au quotidien est tellement agréable. Nous essayons sans cesse d’améliorer nos procédures et de réduire le travail manuel. Ainsi, les employés ont plus de temps pour se consacrer pleinement à leur travail.

Horaires de travail flexibles et projets parallèles

En temps normal, je travaille non-stop de 10 h à 15 h. Puis, je prends une pause déjeuner (je suis généralement trop absorbé par mon boulot pour pouvoir manger avant !). Une fois que j’ai mangé, je retourne travailler jusqu’à environ 18 h, heure à laquelle je rentre chez moi. Il m’arrive parfois de rester plus tard au bureau si je travaille sur quelque chose qui me plaît vraiment et que je ne veux pas m’arrêter avant d’avoir fini !

J’adore travailler chez GoCardless. Premièrement, j’ai la chance extraordinaire d’être au sein d’une entreprise remplie de gens incroyablement intelligents. Ensuite, je peux travailler comme je veux (aller dans un café pour une réunion de travail, à la salle de sport en plein milieu de journée ou travailler allongé sur un canapé). Et, enfin, j’ai l’opportunité de constamment améliorer un produit utilisé par des dizaines de milliers de personnes.

Si vous voulez travailler en tant qu’ingénieur logiciel pour une entreprise aussi géniale que GoCardless, voici mon conseil numéro un : travaillez sur des projets parallèles ! Pour en arriver là où j’en suis aujourd’hui, j’ai travaillé sur plein de petits projets pendant mon temps libre, comme un outil pour aider les gens à utiliser leur Air Miles de façon efficace ou la création d’une librairie API open source pour Rap Genius. Je me suis vraiment amusé à travailler sur ce genre de projets. Ils m’ont aussi donné beaucoup d’expérience en termes d’écriture de code et ils ne passent pas inaperçus sur un CV ;-).

En parlant d’évolution... nous embauchons !

GoCardless connaît une croissance rapide et nous avons toujours besoin de gens formidables pour nous aider dans notre lancée. Notre équipe Engineering recrute actuellement. Si ce que vous venez de lire vous a plus, jetez un œil à nos offres d’emploi.