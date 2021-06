GoCardless lance le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents

Par Linda Yang — mars 2021 — 3 min lues

Paris - Le 6 novembre 2019 – GoCardless, le leader mondial des paiements récurrents, a créé le premier réseau mondial de prélèvement bancaire, soutenu par un partenariat avec Wise, société technologique mondiale spécialisée dans les paiements internationaux.

Ce nouveau réseau est aujourd'hui le seul moyen simple, prévisible et transparent de facturer et d’encaisser les cotisations et paiements récurrents par prélèvement bancaire - une méthode réduisant jusqu'à quatre fois le taux d'échec*. Les clients de GoCardless peuvent à présent facilement se connecter à plusieurs systèmes de prélèvement bancaire dans le monde entier, sans avoir à gérer les règles spécifiques à chacun d’eux, directement via depuis le tableau de bord de l'API de GoCardless ou les intégrations partenaires.

Grâce à l'intégration directe de l'API de Wise, les entreprises peuvent bénéficier d'une tarification économique, pratique et totalement transparente, quelle que soit la devise, sans avoir à gérer plusieurs comptes bancaires. En effet, il n’est plus nécessaire d'ouvrir un compte dans chaque pays où l'entreprise encaisse des paiements, éliminant ainsi les frais considérables que représentent les commissions bancaires appliquées lors des transactions en devises étrangères.

Avec la capacité d'encaisser et de payer dans plus de 30 pays à travers le monde - soit 70 % du volume mondial des paiements récurrents - le nouveau réseau sera accessible à tous les clients GoCardless via un déploiement progressif à partir de la mi-novembre 2019. Les entreprises recevront les paiements au taux de change réel en GBP, USD, EUR, SEK, DKK, CAD, AUD et NZD.

Hiroki Takeuchi, PDG et cofondateur de GoCardless, déclare : "Les entreprises d'aujourd'hui ont des ambitions internationales entravées par un système de paiement archaïque, fragmenté et opaque.

« Notre nouveau réseau représente un jalon important dans la mission que nous nous sommes donnée de corriger ce système défaillant. Les entreprises de toutes tailles ont à présent accès au seul et unique réseau international de paiements récurrents, basé sur la méthode éprouvée et fiable du prélèvement bancaire, avec des taux de change réels optimisés par Wise. Être payé ne présentera plus aucune difficulté et ce nouveau réseau permettra aux entreprises d’étendre leurs activités réellement sans frontières. »

Taavet Hinrikus, président et cofondateur de Wise, déclare : "GoCardless partage notre passion pour apporter équité et transparence aux services bancaires dédiés aux entreprises. Les clients de GoCardless opèrent dans plus de 30 pays. Leur donner la possibilité d'encaisser des paiements en devises partout dans le monde est un changement majeur pour les entreprises qui font du commerce international.

« Ensemble, nous établissons la nouvelle norme en matière de services bancaires aux entreprises, en utilisant les nouvelles technologies pour offrir des services moins coûteux, plus rapides et plus transparents qui répondent vraiment aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. »

Cette mesure intervient à un moment où les entreprises recherchent la croissance à l'international. Une nouvelle étude de GoCardless indique que 77 pour cent des entreprises françaises prévoient une croissance internationale dans les cinq prochaines années. Malgré ces ambitions, plus d'un tiers (36 %) affirment que la complexité des paiements internationaux les empêche de se développer à l’international.

Plus de la moitié (54%) des entreprises ayant déjà mis un système de paiement international en place sont frustrées par le travail administratif supplémentaire, tel que l’obligation d’ouvrir plusieurs comptes bancaires, ou encore de gérer plusieurs devises. Une large majorité (61%) est également exaspérée par le manque de transparence, matérialisée par des frais cachés et une tarification complexe.

Certaines entreprises - telles que l'agence de marketing digital américaine Growth Alliance ayant des clients au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie – voient déjà le potentiel et les avantages de ce nouveau réseau.

Le fondateur James McGlade a déclaré :

« Cela faisait plusieurs années que nous cherchions à étendre notre présence internationale, mais la complexité des paiements à l'étranger nous semblait trop compliquée. Ce nouveau réseau répond exactement à notre besoin. La gestion des taux de change nous permettra de gagner un temps considérable lors de nos bilans financiers. Par ailleurs, tout centraliser au sein d’un seul et unique compte nous permettra de nous conformer plus facilement aux réglementations bancaires. Cela change complètement la donne. »

Notes aux journalistes

Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov Plc. La taille totale de l'échantillon est de 102 décideurs en France issus d’entreprises privées de 50 employés ou plus. Le sondage a été entrepris entre le 21 et le 28 octobre 2019. L'enquête a été réalisée en ligne.

Les utilisateurs du nouveau réseau GoCardless bénéficieront d’un prix concurrentiel, chaque transaction étant plafonnée à 2 % + 2p (ou l'équivalent local). *Le taux d’échec de GoCardless est seulement de 3%, contre 13% pour les transactions bancaires récurrentes par carte bancaire (Source : Minimize Churn and Maximize Revenue - A Recurly Guide)