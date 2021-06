L’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe commerciale, comment ça se passe ?

Par Nastasja Dharsi — sept. 2016 — 5 min lues

Nas (Nastasja) raconte ses premiers pas dans l’équipe commerciale de GoCardless

Passionnée depuis longtemps par le contact direct avec la clientèle, j’ai commencé ma carrière dans le domaine de l’expertise-conseil. J’étais donc vraiment contente de me lancer dans un poste de représentante commerciale dans lequel je pourrais aider des clients potentiels et vendre un produit lié à la technologie. Je voulais aussi et surtout apprendre la vente de de A à Z et GoCardless s’est vraiment démarqué des autres start-up fintech à ce sujet.

Même si je m’étais fait une petite idée (et que j’avais de grandes attentes) de ma formation, la première fois que j’ai passé les portes de GoCardless en tant que représentante du développement des ventes, je n’avais aucune idée qu’elle serait aussi variée. De même, je ne savais pas du tout que je rencontrerais autant de gens en un laps de temps si court. Et encore moins à quelle vitesse je deviendrais un membre de l’équipe commerciale à part entière. Dans cet article, je vais partager avec vous la formation que j’ai reçue ainsi que quelques éléments importants de mon expérience.

Semaine 1 : les bases

À peine arrivée au bureau, on m’a fait faire le tour du bureau et j’ai rencontré tous les membres de GoCardless en un peu moins de 10 minutes (l’entreprise comptait environ 70 personnes à ce moment!). Il allait me falloir un bon moment pour me rappeler des prénoms de tout le monde ! La première semaine se concentrait sur la compréhension de l’industrie des paiements et des moyens de paiements autres que le prélèvement automatique. J’ai donc reçu les formations individuelles suivantes :

Le produit : chacun son tour, les membres de l’équipe commerciale ont comparé chacun des moyens de paiements avec le prélèvement automatique avec moi. J’ai pu bien comprendre toutes les différences et les convertir en phrases-type pour quand je commencerais à prendre des appels.

Compétences commerciales : grâce à une session SPIN, George, de notre équipe commerciale, m’a aidé à pratiquer l’approche consultative que nous utilisons lors de nos appels préliminaires pour qualifier les leads. Je m’attendais à ce que les appels soient centrés sur la « vente » du produit au commerçant. Au lieu de cela, le but de cette approche était de découvrir les procédures, les problèmes et les exigences pour le produit du commerçant avant d’analyser comment nous pouvons l’aider.

Formation sur la compétition : Ben, de la même équipe que George, m’a expliqué qui sont nos concurrents, ce qu’ils proposent et où nous nous situons dans l’industrie des paiements en général.

Focus sur les appels : après avoir simulé des appels avec plusieurs membres de l’équipe commerciale, j’ai passé un « Appel test - Compétences clé » à la fin de la semaine. Cette partie de la formation avait pour but de me préparer à la prise d’appels commerciaux. Ça n’a pas l’air mais je me suis énormément améliorée en une semaine !

J’ai vraiment apprécié le Lunch Roulette (ou roulette du déjeuner) à la fin de la semaine. Chaque semaine, GoCardless choisit six personnes au hasard et les emmène manger dans un restaurant local. C’était vraiment sympa d’apprendre à connaître les collègues d’autres équipes autour de quelques tapas et d’un verre de vin !

Semaine 2 : Focus sur GoCardless

Pendant la deuxième semaine, j’ai gagné plus de connaissances sur notre produit. Les formations étaient réparties sur cinq thèmes différents :

L’API : une introduction à notre API m’a appris comment nos clients peuvent lier des paiements via GoCardless à leurs propres systèmes. Ces séances m’ont été précieuses et m’ont permis de comprendre pleinement notre produit. Heureusement, George m’a beaucoup aidé avant de passer le test de l’API !

Notre proposition de valeur (offre) : Mia, qui dirige les équipes commerciales interne et corporate, m’a offert une vue d’ensemble détaillée de notre valeur ajoutée, ainsi que la meilleure façon de communiquer ceci avec nos clients. J’ai donc pu mettre toutes ces connaissances en pratique lors de mes premiers appels commerciaux.

Démos : Une compétence importante que tous les représentants commerciaux doivent savoir faire. En effet, il n’est pas rare que les commerçants souhaitent voir à quoi ressemble le produit avant de s’engager. Après avoir effectué quelques démos de pratique, j’ai effectué ma démo finale devant Joe, notre responsable du développement commercial, à la fin de la semaine. Faire une démo de GoCardless à d’autres personnes m’a vraiment permis de tester mes connaissances sur le produit et voir sur quoi je devais me concentrer pour m’améliorer.

Connaissance de l’industrie : j’ai discuté avec Josh de notre équipe Partenariats sur les différents types de partenaires avec qui nous travaillons et les critères que nous utilisons pour évaluer si nous pouvons former un partenariat ou pas. Je ne m’en rendais pas compte, mais ces informations ont été vraiment utiles lorsque j’ai commencé à prendre des appels de partenaires prospects.

Observation de l’équipe Service client : j’ai passé quelques heures avec Laura de l’équipe Service client à écouter des appels de clients existants et les problèmes techniques qu’ils rencontraient. J’ai eu la possibilité de voir quels types de questions étaient posés. D’ailleurs, certains de ces appels ont même répondu à quelques-unes de mes questions sur l’utilisation du tableau de bord.

J’ai particulièrement aimé la session Nutmeg Finance Fitness. Le responsable de produit de Nutmeg nous a montré des statistiques intéressantes sur les avantages de l’investissement et de l’épargne. C’était vraiment captivant toutes ces informations sur les finances personnelles pendant le déjeuner (tout ça sans avoir à quitter le bureau) !

Semaine 3 : Côté technique

J’ai adoré cette semaine ! J’ai pris mes premiers appels entrants et pu mettre mes nouvelles compétences en pratique pour la première fois. C’était génial (et inattendu) de pouvoir engager le dialogue avec des commerçants prospects à peine deux semaines après avoir commencé chez GoCardless. Ma formation a continué (et le rythme s’est accéléré). Pendant cette semaine-là, j’ai reçu des formations individuelles sur les sujets suivants :

Procédure de soumission : Yoshio, de notre équipe commerciale interne UK, m’a montré comment GoCardless effectue les soumissions au BACS (système automatique de règlement interbancaire). J’ai rapidement découvert que c’était une procédure assez technique.

Pro vs Standard : l’occasion pour moi de me pencher un peu plus sur nos deux produits principaux. Grey, notre VP Produit, m’a expliqué notre stratégie produits et comment l’équipe Produit accorde la priorité à certains projets afin d’améliorer et renforcer notre offre.

Vue d’ensemble de SEPA : l’équipe France m’a expliqué en quoi consistait l’Espace unique de paiement en euros (SEPA- Single Euro Payments Area) (l’équivalent du BACS en Europe). Des connaissances capitales pour moi car nous nous développons à l’international et l’équipe commerciale interne britannique doit être en mesure de répondre aux questions des clients sur l’encaissement de paiements internationaux.

Appels entrants vers appels sortants : Ross, responsable de l’équipe commerciale spécialisée en développement en NB, m’a montré pas-à-pas comment effectuer les appels sortants et comment nous décidons de cibler les entreprises et marchés verticaux.

Cette semaine-là, l’entreprise a organisé un événement pour toutes les équipes : une visite de Dinerama, un festival gastronomique en intérieur, à Shoreditch. J’ai pu apprendre à connaître de nouveaux collègues à qui je n’avais pas encore eu le temps de parler.

Semaine 4 : En route vers le niveau « expert »

Après trois semaines chargées, la quatrième semaine était plus stratégique et centrée sur la vue d’ensemble. J’ai exploré les sujets suivants :

Après SEPA : Ashley, notre responsable Expansion, m’a expliqué nos projets d’expansion, ce que nous considérons avant de nous implanter dans un nouveau pays et tout ce qu’il faut faire avant de se lancer sur ce marché.

Direct Debit Ask Me Anything. (Posez-moi vos questions sur le prélèvement automatique) Le temps pour moi de poser toutes les questions accumulées pendant ma formation. C’est Ben de l’équipe commerciale qui y a répondu autour d’une tasse de café fort (j’avais beaucoup de questions J). Il m’a aussi parlé de la procédure commerciale pour les plus grands comptes et comment nous obtenons des engagements de la part des parties prenantes importantes.

Le test du ballon. C’est un test important dans l’industrie sur le prélèvement automatique. Il représente la dernière étape de la formation de GoCardless. Je l’ai passé et je peux vous dire que l’obtenir représente un petit exploit en soi.

La quatrième semaine touchant à sa fin, j’ai réfléchi à tout ce que j’ai appris et comparé mon expérience globale à mes attentes du début. Je m’attendais à être propulsée dans le feu de l’action mais ça ne s’est pas vraiment passé comme ça. Même si GoCardless est toujours une start-up, le programme de formation était exceptionnel. L’entreprise met un point d’honneur à améliorer les compétences de ses nouveaux employés afin qu’ils deviennent de bons commerciaux. Donc, même si j’ai commencé à prendre des appels et à qualifier les opportunités dès le début, j’ai bénéficié de nombreuses sessions d’entraînement individuelles pour me permettre d’y arriver.

Quatre mois plus tard, je suis un membre à part entière de l’équipe commerciale. Et j’apprends encore tous les jours. J’ai beaucoup peaufiné mes compétences commerciales sur les appels d’entreprise et je suis désormais aussi chargée de former les nouveaux membres de l’équipe. Chaque jour présente de nouveaux défis et je suis impatiente de voir ce que mon avenir chez GoCardless me réserve.